Concejo Express: Modificaron la ordenanza de becas para estudios superiores

26 octubre, 2023

El Concejo Deliberante, en una rápida sesión de poco menos de una hora, aprobó la totalidad de los expedientes incluidos en el Orden del Día.

Se dio tratamiento y finalmente fue aprobada la modificación de la ordenanza creando un nuevo programa de becas para los estudiantes de nivel superior.

Fue la concejal peronista Graciela Callegari quien expuso los fundamentos de la norma, quien afirmó que “este proyecto se construyó a partir de tres cuestiones: la primera basada en las dificultades y problemáticas que aparecían en la ordenanza hoy vigente; la segunda es que se discutía en los ámbitos donde se consideran aspectos de la educación superior que la ordenanza no daba respuestas a los estudiantes, y por otra parte, el listado de problemas que debían resolver los integrantes de la comisión respectiva”.

“Fue trabajada por todos los actores y es producto de las intervención y aportes de todos ellos. No hay ningún ámbito político que pretenda ser un ámbito de desarrollo sin equilibrio y las herramientas para implementarlo, que no deba pensar en la educación como un instrumento imprescindible, para garantizar acceso, permanencia y egreso” dijo.

“Ante el crecimiento que coloca a la educación secundaria como obligatoria impulsa a la educación superior y también el crecimiento que tiene esta última, esto tiene que ver con el desarrollo para el desempeño en cualquier ámbito por lo que es necesario acompañar a los tresarroyenses para hacer esos estudios. La ordenanza contempla distintos aspectos respecto a solicitudes, la comisión que las otorgará, la igualdad de condiciones a estudiantes de todo el distrito, no importando el formato organizacional y académico y establece un diferencial para quien lo haga fuera del distrito y para quienes estudien carreras prioritarias para el desarrollo comunitario. Se incluye el ítem del préstamo de honor para quienes necesiten el acompañamiento y se comprometa a hacer una devolución en dinero o trabajo al municipio”, aseguró.

“Entendemos que ha variado las edades, tipos y condiciones de quienes quieren acceder y quienes necesitan el acompañamiento”, expresó.

“Creo que el trabajo colectivo de quienes participamos en la discusión y la letra definitiva da una mejora en la norma porque la misma no tenía todos los elementos que permitieran que fuera equilibrada y viene a responder a todas las necesidades; entiendo que prontamente se va a poner en marcha ya que la inscripción comienza en diciembre”, concluyó.

Otro punto de interés fue la cesión de terrenos para el Club Social y Deportivo Reta, en esa localidad balnearia, proyecto que fue explicado desde la bancada de Juntos por el concejal Ruiz, quien sostuvo que “se busca generar una ordenanza para desarrollar su creación y cumplir los objetivos en la localidad de Reta; el proceso administrativo fue intenso, ante la intervención de varias áreas municipales y de los bloques legislativos”. Agregó que este proyecto viene a saldar deudas , y demuestra que cuando la gente empieza a trabajar la cosa cambia y que ante las necesidades hay una mayor participación, por lo que es responsabilidad desde el municipio y el legislativo acompañar esos procesos”.

Graciela Callegari desde Todos, rescató “la estrategia de lo colectivo ante las necesidades de una comunidad, y el trabajo realizado para dotar de la seguridad jurídica, y la oportunidad de que los vecinos de Reta vean que esto fue acompañado para dar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Reta”.

El vecinalismo a través de Werner Nickel afirmó que “estamos ante un ejemplo de establecer políticas públicas, promover el consenso de los tres bloques, y creo que ese es el sentido que la política debe seguir, con el trabajo en común, fortaleciendo lo hecho por los vecinos”.

Vinculado a Reta, también se aprobó la prórroga de explotación del balneario ex Fragata hasta el 30 de abril del año próximo.

Tuvo consideración la renuncia de la concejala Claudia Cittadino a su cargo, la que fue aprobada, incorporándose al bloque del Movimiento Vecinal, la edil María Paula Distéfano.

Como había trascendido, se aprobó la prórroga para la elevación del Presupuesto 2024 hasta el 30 de noviembre.

Se dio numeración a las calles internas del Parque Industrial

Se aprobó la licencia de la concejala Marioli de Juntos desde el 6 al 17 de noviembre inclusive, asumiendo en su reemplazo Juan Agustín Rossi.

En los asuntos entrados, se reiteraron pedidos al Ejecutivo sobre la solución de varios reclamos, entre los que se cuentan la limpieza y reparación de cloacas en calle Colón y República del Líbano, la reparación de la tapa del pozo séptico en el ingreso al Parque Miedan, la realización de una campaña de concientización para la conexión a la red cloacal en Orense, el pedido de solución a las filtraciones en el techo de la Unidad Sanitaria y Geriátrico, y el mantenimiento en diversas calles de la sección quintas, en esa localidad.

Finalmente, se aprobó una resolución dirigiéndose al INTA “para asegurar la continuidad del Proyecto SPRINT, destinado a desarrollar aspectos para considerar y promover el uso sostenible de los plaguicidas y dar una protección vegetal más sostenible; comenzó en setiembre de 2020, con una duración de 5 años y financiado por la Comunidad Económica Europea, siendo la Argentina invitada a participar con desarrollos en las Chacras Experimentales de Balcarce y Barrow”, según explicó la concejala Graciela Callegari.

Volver