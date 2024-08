Concejo: Extraordinaria de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes con Guardavidas

9 agosto, 2024 0

Esta mañana se desarrolló una extensa reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes a la que fueron citados los jefes de Guardavidas de las tres playas, representantes de la Asociación de Guardavidas y el Secretario de Seguridad Juan Apolonio, para tratar en conjunto diversos expedientes.

En primer lugar, se debatió sobre un proyecto presentado inicialmente por una vecina de Reta, al que los Guardavidas de Orense incorporaron otro proyecto más, para establecer la celebración del Día del Guardavidas y la Ceremonia de la Antorcha, tan característica de este día. Dicha propuesta ya viene siendo impulsada desde los tres balnearios desde hace algunos años, pero el objetivo de este proyecto es poder establecer por Ordenanza la celebración, haciendo que entre las tres playas se concrete una ceremonia de magnitud. Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de disponer la fecha como un evento que quede en la agenda, no sólo para fomentar el turismo y las actividades culturales, sino para que los Guardavidas tengan la oportunidad de ser celebrados, homenajeados y valorados por la comunidad.

También trataron un expediente presentado por los Guardavidas de Orense en el que solicitan se les reconozca una “ruralidad” en el salario por las complejidades que implica movilizarse hasta el balneario. Manifestaron que, debido a que el camino se encuentra siempre en mal estado, sufren deterioros y roturas de sus vehículos de manera constante, por lo que actualmente deben destinar una parte de su sueldo a arreglarlos. Desde la Comisión se les planteó a los Guardavidas que, si bien no es potestad del Concejo otorgar dicha compensación, se harán las gestiones oportunas para analizar el reclamo y acompañar, en caso de ser posible.

Finalmente, desde la Asociación de Guardavidas se presentaron dos inquietudes. Primero, hablaron sobre el porcentaje por tareas riesgosas que cobran de manera adicional al sueldo, que años atrás han recibido promesas para aumentarlo, pero no que ha sucedido, lo cual consideran altamente necesario por la profesión que desempeñan; nuevamente se les manifestó que no es potestad del Legislativo regular dicho convenio, pero que se harán las gestiones necesarias para analizar el pedido, considerando que es más que válido el reclamo. También, manifestaron su deseo de establecer el 4 de febrero (Día Nacional de Guardavidas) como feriado, ya que ellos no cuentan con un feriado propio actualmente.

Sobre el cierre de la reunión, se habló sobre el expediente que está actualmente en la Comisión de un Proyecto de Ordenanza para crear un Registro Municipal de Guardavidas, que en su momento fue aprobado por el Concejo Deliberante y luego vetado por el Ejecutivo por considerar que no era facultad del Legislativo regularlo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el proyecto era bueno para el funcionamiento y designación de los Guardavidas, se analizará la vía en la que podrá ser regulado.

Finalmente, los Guardavidas fueron consultados, específicamente de Claromecó, sobre el funcionamiento de la playa, la regulación que existe sobre la zona de baño y la zona recreativa, y de qué manera se podrían ordenar mejor dichos espacios, ya que hoy en día existen diversos conflictos entre bañistas y personas que realizan deportes acuáticos.

Fue una reunión altamente productiva, en la que los concejales escucharon atentamente las inquietudes de los Guardavidas para intentar buscar soluciones en conjunto a problemáticas de larga data. De esta manera, los concejales quedarán a disposición por cualquier inquietud y desde la Comisión se continuará trabajando en los temas mencionados.

Volver