Concejo: Hacienda evaluará reajuste de tasas previsto en el Presupuesto

12 agosto, 2024 0

El secretario de Hacienda del Municipio, Sergio Garcimuño, junto al director de Finanzas, Federico Morales, visitó el Concejo Deliberante y propuso, tal como se votó en el Presupuesto del año pasado, hacer una revisión del aumento del módulo de las tasas. El tema será tratado en una próxima reunión.

En un extenso encuentro de la Comisión de Hacienda y Producción, que llevó alrededor de dos horas, el funcionario presentó a los ediles un informe del primer semestre del 2024 sobre recursos y gastos.

En primer término, manifestó que desde Nación no se han recibido recursos, salvo un aporte excepcional por el temporal de diciembre de 2023, que se contabilizó en 2024; y del total de los recursos del Municipio, un 67% corresponde a aportes de Provincia y el 33% son recursos propios, actualmente. Según indicó Garcimuño, esta brecha debería ser acortada a un 50% y 50%, por lo que se encuentran trabajando en diferentes estrategias para lograrlo.

Por otro lado, el funcionario habló sobre los gastos de la Administración Central y los entes descentralizados, siendo el Centro Municipal de Salud el que más salida de dinero genera. Además, hizo hincapié en la brecha que existe actualmente entre los salarios municipales y la inflación que, si bien han intentado corregir durante este año con la paritaria, los sueldos aún se encuentran muy por debajo, teniendo en cuenta el período 2023.

Desde el Ejecutivo están dispuestos a trabajar para subsanar esa pérdida, aunque Garcimuño manifestó que en este momento resulta imposible poder ganarle a la inflación.

Tasas

En la reunión también surgió el problema de las tasas municipales, ya que el aumento del módulo a principio de año se había pensado para compensar lo que se había perdido durante el 2023, pero con la inflación del último mes del año y de enero, no se llegó a recuperar el valor. Esto provocó que, durante el primer semestre del 2024, lo recaudado por las tasas no haya acompañado a los gastos a los que son afectadas. De esta manera, Garcimuño propuso, tal como se votó en el Presupuesto del año pasado, hacer una revisión del aumento del módulo, tema que será tratado en una próxima reunión.

Entre otros temas, Garcimuño invitó a los concejales a pensar estrategias en conjunto para poder recuperar los ingresos municipales y así equiparar las brechas existentes.

