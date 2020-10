Concejo: Hacienda sesionó virtualmente y citará a Di Fondi por la prórroga del Presupuesto

Este lunes, como es habitual se reunió la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, esta vez de manera virtual, para tratar, entre otros temas, el pedido del Ejecutivo Municipal para prorrogar la presentación del Presupuesto 2020.



Su presidente, Luis Zorrilla, dijo a LU 24 respecto del encuentro, el segundo que realizan los ediles luego de la reunión de la comisión de Obras Públicas, que la misma “fue una experiencia distendida, algunos desde el ámbito laboral y otros en su casa, luego discutimos los temas propios, todos nos vamos avanzando, y nos va pasando en cada una de las empresas, como sucedió en la radio, en la Municipalidad, trabajando de manera responsable para que esto no sea un mal mayor”. “Uno cuando por más de no ser contacto estrecho, empieza a temer el poder contagiarse porque el asintomático es el más frecuente, es una situación compleja, dijo y confirmó que “la sesión correspondiente a este jueves, se postergó para el 29, ya que el aislamiento de 14 días determinó esto; nos vino bien la comisión virtual de Obras Públicas para ordenarnos, como apagar el micrófono para evitar confundirnos”.

En una síntesis de lo tratado en la reunión, Zorrilla habló respecto al pedido de prórroga para la elevación del Presupuesto, el que debía presentarse a fines de este mes, solicitándolo para fines de Noviembre, dado que no hay resolución por parte de la Provincia, y sostuvo que “estuvimos haciendo un análisis al respecto, y algún bloque dijo que algún municipio había presentado el Presupuesto sin tener en cuenta la pauta provincial, desconocemos cuál fue y como lo hizo”.

“Nos pidieron que venga Federico – López Di Fondi , el secretario de Hacienda- para que nos brinde algún tipo de informes, dado que el Presupuesto está compuesto por un 50% de coparticipación y otro 50% por tasas, pero hasta que no tengamos alguna referencia de parte de Provincia, que se encuentra trabajando para poder acercar los números, no se podrá definir, recordemos que la Provincia no tiene Presupuesto 2020”, consideró.

“Juntos por el Cambio firmó en minoría el despacho al proyecto de Ordenanza sobre la publicación de pliegos de compras y licitaciones y Todos se reclamó un informe sobre los contratos de las antenas vencidos y de la totalidad de antenas ya instaladas, aprobadas por los organismos pertinentes; es una ordenanza bastante compleja, que necesita un pequeño ajuste, pero ha quedado trabado por la pandemia; son antenas que están en el Vivero y otra en Balneario Orense, antenas ya existentes que requieren la renovación de contratos, que están en las oficinas de las empresas; por ejemplo, Claro tiene oficinas en Córdoba, estamos solicitando y analizando una modificación del contrato, pero deberemos darle un tiempo prolongado para que presenten el 100 % de la documentación”, consignó.

Finalmente, Zorrilla se refirió al pedido para considerar generar una partida específica para el Consejo de Jóvenes, y sostuvo que “nosotros no vemos para realizarlo como Ordenanza, y este año la Dirección de la Juventud contará con fondos para su desarrollo en el próximo Presupuesto”.

Finalmente, dijo que este martes se realizará la última reunión de manera virtual y será la Comisión de Turismo, y el miércoles las actividades volverán a su normalidad, con los cuidados respectivos mientras transcurra la pandemia.

