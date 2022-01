Concejo: incertidumbre por la sesión. Ávila y Salerno dieron positivo a COVID 19

Dos concejales dieron positivo a coronavirus en las últimas horas, por lo que se evalúa la forma de realización de la Sesión Extraordinaria prevista para el martes próximo para tratar el Presupuesto 2022.



El edil de Juntos Carlos Ávila dio positivo al virus, tal como lo indica en la red social Facebook donde dice que su comercio La Casa de la Carnada permanecerá cerrada por contacto estrecho.

También por contacto estrecho, se contagió la concejala Paola Salerno.

De acuerdo a fuentes seguras, este lunes harían un test rápido al resto de los ediles y al personal del deliberativo, y se evalúa la posibilidad de que la Extraordinaria se realice en forma virtual, lo que se determinaría en el transcurso de la jornada.

Si el Concejo no pudiera tratar el Presupuesto 2022 sería probable que el Intendente Sánchez tome la determinación de prorrogar el del año pasado por decreto, teniendo en cuenta que si no hay Presupuesto no puede haber pagos, órdenes de compra, no puede pagar los sueldos; supuestamente el Intendente esperaría la decisión del Concejo y a partir de ahí dar los pasos técnico-administrativos para los movimientos de fondos del Municipio.

Un mal recuerdo para Ávila

A poco más de cuatro meses de cumplirse dos años del episodio que determinó la renuncia de Ávila al cargo de Delegado Director del Organismo Descentralizado de Claromecó, tras el conflicto suscitado con Augusto, el hijo del Fiscal Carlos Facundo Lemble quien fue a la localidad a cumplir con la cuarentena y debió retirarse luego de una movilización popular en abril de 2020, seguramente ese recuerdo habrá resonado en su memoria al haber contraído ahora el virus.

