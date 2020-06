Concejo: Interpelarán al Secretario de Seguridad ante el aumento de los hechos delictivos

4 junio, 2020 Leido: 176

En otra extensa sesión que se extendió por más de tres horas y media, el Concejo Deliberante realizó este jueves la segunda sesión ordinaria en el marco de la cuarentena, en la que se trataron un total de 19 puntos, más dos añadidos fuera del mismo, se aprobó por mayoría, con el voto del Frente de Todos y Juntos por el Cambio la interpelación, en fecha a determinar, del Secretario de Seguridad municipal, para que responda a diversas cuestiones vinculadas a su área.



Luego de un largo debate, con varios cruces que encabezó el peronista Martín Garate, presidente del bloque autor, quien exigía constantemente, y en una clásica y verborragia exposición, reiteraba de manera constante el tema, llegando incluso a definir lo que significa interpelar según la Real Academia de la lengua, “que es consultar, dialogar”, dijo, mientras casi rogaba por la aprobación del proyecto.

“La idea no ha sido la personalización; es cierto que el Secretario de Seguridad nos ha reunido, pero creo que la situación y alguna cuestión que se ha anunciado requiere que venga y nos explique, no alcanza con una reunión de Comisión, los funcionarios vienen porque tienen la obligación de hacerlo, y la potestad la tiene el concejo deliberante, estamos pidiendo que se dicte un decreto, porque queremos información e intercambiar y debatir algunas cuestiones en el tema de la seguridad, debemos rescatar esto como una herramienta y no una cuestión personal, es parte del acceso a la información pública que no puede quedar en un pedido de informes a determinada área, y además es un derecho. Aclaro esta cuestión porque ha generado cierto malestar, y estamos pidiendo que concurra ante la situación de inseguridad con la multiplicación de hechos ilícitos de marzo en adelante, algunos impunes y otros no, es una uestion que excede al Departamento Ejecutivo, pero tiene responsabilidad y es cuestión a debatir, estamos para acompañar ideas, creemos que tiene que ser integral, saber si se está trabajando en conjunto, son explicaciones ante una situación real que no se puede ocultar.

Desde la bancada vecinalista, la Concejal Cittadino contestaba cada planteo de Garate y a su vez le planteaba la posibilidad de citar a Comisión al funcionario, junto a los jefes policiales y los instructores judiciales para mantener una reunión.

“Nos parecía que era demasiado porque si la persona se presta a venir a las Comisiones creíamos que no era necesario llamarlo a una sesión extraordinaria. Me parece que poner al secretario de Seguridad como único responsable de lo que está sucediendo no va a colmar las expectativas porque la responsabilidad es de varios entes, incluso los provinciales,

Si nosotros realmente queremos saber y ustedes como oposición quieren debatir el tema, creemos que no debería ser solamente el quien debería dar explicaciones sino otras personas también, ya que han tenido acciones en común con funcionarios regionales con quienes han tenido charlas en plena gestión” agregó Cittadino pero no logró su propósito, ya que desde el bloque de Juntos por el Cambio, en una estrategia planteada como conjunción de bloques opositores, tras escucharse las consideraciones del concejal Groenenberg quien sostuvo que “estuvimos trabajando el año pasado y ya veíamos que era un crecimiento exponencial, y hoy estamos sin datos estadísticos para saber los delitos que hay en Tres Arroyos; los cambios policiales nos enteramos por los medios y no tenemos información fidedigna, no se sabe que pasará con el CPR y hay una preocupación de los productores en líneas generales que no saben a quién recurrir, lamentablemente esto que funcionaba se desintegrará. Vamos a acompañar el pedido de interpelación porque necesitamos saber y acompañar.

Por mayoría, finalmente se logró que, en una futura sesión, comparezca el funcionario en el Salón Blanco.

Homenaje a los Bomberos fallecidos por la explosión en Villa Crespo

El cuerpo deliberativo inició la sesión ordinaria guardando un minuto de silencio por los bomberos fallecidos en la explosión en Buenos Aires el martes pasado.

Día Municipal de la Lucha contra la Violencia de Género

Luego se dio tratamiento y aprobó que se denomine “Día Municipal de la Lucha contra la Violencia de Género” al 3 de junio de cada año, y que se incorpore el mismo en el calendario escolar como un día de profunda reflexión y debate, a la vez que se instruye al Departamento Ejecutivo para que a través de la Dirección de Cultura y Educación desarrolle Campañas de Sensibilización y Concientización para vivir una vida libre de violencia con diversas actividades que promuevan la visión crítica sobre las violencias de género, solicitando asimismo que los medios de comunicación incorporen el análisis y visibilización de la problemática, con programas en los que participen especialistas durante esa jornada, a la vez que se indica que se deberá anunciar en los organismos municipales para que promuevan el tema.

El fundamento fue de la concejal Lescano, del bloque de Todos, quien dividió el mismo en dos momentos, explicar los mismos y también generar lo que describió como “puntapié inicial” para futuros proyectos.

“En las últimas décadas Argentina genero una estructura en materia de fortalecimiento de DDHH y hemos dado muestra de estar a la vanguardia con la promulgación de las diferentes normas, cuyos contenidos están preparados en una perspectiva de género. Sabemos que las violencias exceden el ámbito del privado que exigen la intervención integral del Estado, repudio la violencia ejercida por efectivos policiales en Chaco, algo que nunca debió haber sucedido, esa violencia tiene su máxima expresión en el femicidio, que materializan la desigualdad, y reclamo el respeto además a las diversas identidades nexogenéricas.

El cruce con Nickel

Lescano dejó visible una situación generada cuando solicitaron al presidente del cuerpo Dr. Werner Nickel la posibilidad de colgar unas banderas alusivas a la fecha en la jornada del miércoles 3, y criticó la forma en que el mismo se dirigió “a las chicas” (sic) no permitiendo lo solicitado, cuestión ante la cual Nickel sostuvo: “no voy a prenderme en esa chicana política con la que me ha pretendido involucrar la señora concejal, simplemente voy a acompañar este proyecto, no me voy a prender en esta situación”.

En el mismo sentido, desde Juntos por el Cambio, Daiana de Grazia marcó algunos de los logros que según su óptica lograra la administración macrista, citando la habilitación de la línea 144, la creación de 131 Comisarìas de la Mujer, la Ley Micaela, el Fondo de Emergencia para mujeres, y La ley de Paridad de Género.

Desde el Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino expresó que “estos temas son políticas de Estado y en ese sentido es que se ha avanzado mucho en este municipio; en la gestión que yo tuve, seis años al frente de Secretaría de Desarrollo Social, que entre otras cosas abrió la casa de la Mujer Guillermina Cirone, dotándola de un equipo técnico capacitado en Violencia de Género”. Fue aprobado por unanimidad.

Acoso Callejero: Ahora es punible en el distrito

En la misma línea, se incorporó al Código Contravencional figura de Acoso Callejero, que condena “aquella violencia ejercida contra toda persona en lugares públicos o acceso público a través de conductas verbales o no verbales contra toda condición sexual y generen un ambiente hostil”.

“Las denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona, ante el 147 o una línea específica, debiendo informar con detalles al momento de realizar la denuncia telefónica para que los operadores den inmediata intervención a todo organismo y oficina municipal provincial o nacional. Con la mera denuncia de víctima y testigos presenciales se deberá intimar al autor bajo apercibimiento de arresto inmediato. Serán sancionados con las siguientes penas: a) multas de 40 al 200% de un sueldo municipal categoría 2la asistencia a talleres sobre concientización sobre violencias o un trabajo comunitario de 10 a 30 días”, sostiene la norma aprobada unánimemente.

La licencia de Fabiano

El concejal Roberto Fabiano pidió licencia desde el 18 de junio – la próxima sesión – hasta el 17 de julio. La misma fue aprobada y ocupará la banca la orensana Marisa Marioli.

Programa Municipal de Garrafas

Un proyecto del año 2018 referido a la creación del Programa Municipal de Garrafas, presentado en ese entonces por Unidad Ciudadana, también tuvo aprobación.

El mismo dependerá de la Secretaría de Desarrollo Económico, articulando con la Oficina Municipal de Información al Consumidor – OMIC -, destinado a garantizar la oferta de gas licuado envasado a precios de referencia en todo el distrito, articulando con ANSES el programa Hogares con garrafas, con la difusión de precios máximos en medios y comercios del Gas Licuado envasado en garrafas, estableciendo un procedimiento sencillo y efectivo de denuncias, destinado a revisar el control de precios, e implementando dispositivos de venta para garantizar la accesibilidad a todos los vecinos del distrito, 30 días a partir de la aprobación.

“Consideramos que es vital para garantizar los derechos, vecinos debían atravesar la ciudad para conseguir una garrafa haciendo colas en la madrugada y lo que sucedía en las localidades del distrito. Celebramos el cambio del Ejecutivo y el contexto es este en cuando la presencia del Estado hace que se necesiten políticas públicas para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos en el marco de la pandemia”, dijo el peronista Sebastián Suhit al fundamentarlo.

En tanto, el vecinalista Aramberri felicitó al bloque autor y sostuvo que en ese momento el Ejecutivo no tenía la potestad para el control de los precios sobre las garrafas a la vez que destacó la participación del concejal Martín Garrido –hoy secretario del cuerpo-por los proyectos presentados oportunamente para evitar que la gente cruzara la ciudad para conseguir la garrafa a precio oficial. “Peto” Fabiano, a su vez, dijo que” las garrafas se venden en lugares autorizados por el ENARGAS y no en cualquier comercio, ya que hay ciertas normas a cumplir, lo que es y ha sido un inconveniente para entregarlas en otros comercios que no cumplan con las exigencias”.

La emergencia sanitaria en el marco de la pandemia

Una serie de puntos estuvieron vinculados al aspecto sanitario que vive el distrito por el COVID 19 entre los que se destacaron el reclamo de vecinos de Orense respecto a los trabajadores foráneos que irían a supervisar los trabajos en la obra de cloacas en esa localidad, solicitando que se cumplan con los protocolos existentes en materia sanitaria, y que se intensifiquen los controles en esa localidad en el marco de la pandemia sobre todo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

En otro aspecto, el cuerpo se dirige al Ejecutivo para que se gestione el pago del Bono Estímulo para trabajadores de la salud pública y privada, algo reclamado por Juntos por el Cambio y contestado desde el oficialismo por Cittadino, quien dijo “cargamos 545 personas y fueron aprobadas 503, y en las restantes hay algún motivo que no está visible en sistema al momento de otorgarlo, por lo que quedaba abierta la posibilidad de remitir el dinero al as cuentas de los agentes. En cuanto al personal de las salas, se demoró la carga porque las salas se iban a pagar aparte pero creemos que en nuestro caso están aprobadas también y no se pagara, por ahora, a los médicos de instituciones privadas porque no están en relación en dependencia; se está reevaluando la situación en base a los convenios, y haremos el reclamo pertinente”.

Desde el bloque de Todos se solicitó la provisión de material protector al personal hospitalario que toma habitualmente contacto estrecho con paciente y no solo a quienes están afectados a la sala COVID y también que se dé el detalle de elementos recibidos en donación y el material entregado.

Fue el concejal Gutiérrez, el encargado de fundamentar el proyecto y señaló “un insuficiente apoyo y compromiso con el personal hospitalario, no solamente para quienes atienden la sala de COVID sino para el resto porque tienen una exposición más riesgosa al estar confinados en un lugar donde la exposición al virus es muchísimo más alta. Entendemos que no está todo tan bien como dicen sino que hay personal que pone dinero de su bolsillo para mantener una protección adecuada en la cuarentena y creemos que es muy injusta porque el personal de enfermería tiene el control más estrecho con los pacientes y creemos que los recursos municipales propios y provinciales y también el aporte de la Comisión de Amigos ante la respuesta concreta y contundente que da la población, y sabemos que la misma ha provisto materiales como elementos extras a los recursos financieros que maneja el h hospital y como seguirá el funcionamiento en el sistema de salud. Nosotros creemos que debe modificarse la conducta de la información pública, ya que tenemos muchas dificultades para saber cómo se manejan los fondos y cuál es su destino.

Contestó Cittadino: “La cantidad de insumos que han llegado con fondos propios, de colaboración y los que tenía el hospital se compraron los mismos, y lo más importante es que estamos de acuerdo a los protocolos que es exactamente lo que utilizan el Pena de Bahía Blanca. El cuidado del personal es lo quemas preocupa, y como supusimos que habría inquietudes respecto a lo recaudado, todo lo que se hace por donaciones, sea a través de la Comisión Amigos, y lo que no es insumos se haga a través de Desarrollo Social”.

Garate en tanto, dijo que el planteo de Gutiérrez obedecía a situaciones que pudimos constatar de un personal sanitario que presta tareas en los retenes de seguridad a quienes no se les dio desde el municipio la indumentaria sino que debió comprarla y abonarla desde su bolsillo.

Juntos por el cambio y el faltante de vacunas antigripales

Desde el bloque de JXC reclamaron al Ministerio de Salud por el faltante de las vacunas antigripales, según expuso la concejal Soledad Cadenas, reclamo apoyado por Garate quien dijo que desde Región Sanitaria se mandaron un 200 % más de vacunas antigripales, más que el año pasado, y ayer llegaron 1120 vacunas y se han entregado 7500 para adultos y 1600 pediátricas y queda pendiente un único envío de alrededor de 1000 vacunas y quiero señalar que desde el ministerio de la Provincia se vacunó a personas de PAMI porque son personas de riesgo y se planteó un clearing de vacunas, y seguramente el PAMI proveerá las vacunas utilizadas.

Pedido para que se eleven los protocolos sanitarios

Se votó favorablemente para que en un plazo de 48 horas el Ejecutivo eleve al cuerpo los protocolos sanitarios establecidos a nivel provincial, y los comprobantes de la no objeción para flexibilizar actividades en el distrito, además de solicitar que se garanticen las medidas de fiscalización de la y que en el mismo plazo “informe los motivos para la apertura indiscriminada de accesos a Claromecó y los motivos de no realizar controles en rutas tal como fue informado por el Secretario de Seguridad.

Otros temas

Se trataron y aprobaron asimismo diversos reclamos de vecinos que solicitaban la limpieza de un zanjòn en Avenida Lisandro de la Torre, entre Bernardo de Irigoyen y Derqui, la colocación de un silo ecológico en La Rioja al 250 y la limpieza de otro instalado en Plaza Francia frente al Juzgado de Faltas. Asimismo se solicita la reparación y nivelación de calzada en calle Lamadrid 503 para evitar la acumulación del agua.

Se autorizó al Departamento Ejecutivo a adjudicar la licitación pública para la contratación del Servicio de Licencia para controlar el Estacionamiento Medido.

Se aprobó la adhesión para la promoción de los rubros hoteleros y gastronómicos en el marco del COVID 19.

Cuarto Intermedio “para ventilar”. Tras ello, pedido de cumplimiento del acceso a la información pública.

Un cuarto intermedio solicitado por la concejal Lescano para ventilar los ambientes dado el tiempo transcurrido, retomó la sesión en la que se solicitó en este nuevo inicio “dar cumplimiento del acceso a la información de las cuentas públicas, para poder realizar un estudio eficaz para la Rendición de Cuentas.

La concejal Lescano sostuvo que el 4 de mayo solicitaron “el acceso al RAFAM y no hemos obtenido respuesta, consultamos a Cómputos si era posible tener el enlace remoto, nos dijeron que técnicamente es posible pero que no nos darían el acceso por no estar autorizados. El Tribunal de Cuentas ya se expidió respecto a este acceso y es por todo esto es que traemos este proyecto de comunicación para avanzar en el análisis de la Rendición de Cuentas”.

Daiana De Grazia, en tanto, dijo que “desde 2018 faltan publicar 34 decretos; del 2019 46, y de 2020 otros 34 decretos que deberían estar publicados, por lo que se hace difícil el trabajo de controlar”, y entregó a la concejal Cittadino los decretos.

La conectividad en la escuela

Graciela Callegari, en una abundante exposición vinculada “a arbitrar los medios ante la necesidad del pago de insumos para ayudar a mejorar la tarea de enseñar y aprender” se explayó al respecto y sostuvo que se propone la continuidad pedagógica como política de mantenimiento en situaciones de crisis, una herramienta para sostener la trayectoria formativa de estudiantes: esta emergencia ha puesto de manifiesto ls desigualdades de una sociedad que pone en desventaja a los niños niñas y jòvenes de las familias más vulnerables y otras familias que no pueden afrontar gastos esenciales ante la grave situación económica” con fondos del Financiamiento Educativo, a la vez que reclamó la conformación de la Comisión de Seguimiento, aprobada en diciembre de 2019 y convertida en la Ordenanza 7309/19.

De similar manera, el concejal de Juntos Por el Cambio Alejandro Tribujowicz fundamentó el pedido hacia el Ejecutivo para lograr la liberación del cobro de datos móviles para la comunidad educativa, ya que hay quienes tienen servicio prepago de telefonía que no pueden afrontar los costos, ya que la tecnología es un tema fundamental en estos tiempos”.

Modificación del reglamento interno por futuras sesiones virtuales

Se aprobó anexar al Reglamento Interno del cuerpo deliberativo a propuesta de Juntos por el Cambio, para que las reuniones de comisiones se realicen de manera virtual y en casos que sea necesario que las sesiones también se hagan de esa forma. En caso que las conexiones fallaran en el transcurso de ambas reuniones, solicitar un cuarto intermedio hasta que se solucione el inconveniente.

Cittadino anticipó el acompañamiento pero solicitó que los presidentes de los bloques al igual que Presidente y Secretario del Concejo, lo hagan de forma presencial en el lugar donde se realice la sesión.

Fuera del Orden del Día

Ingresó fuera del Orden del Día, además de la licencia del concejal Fabiano, un Proyecto de resolución dirigiéndose a la Legislatura provincial para el pronto tratamiento de la ley para mejorar la condición laboral de los Terapistas Ocupacionales que los habilite a la conformación del colegio profesional de esa especialidad.

Volver