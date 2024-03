Concejo: Juntos por el Cambio pide informes por la designación y ausencia de un empleado

8 marzo, 2024

La concejala radical Daiana De Grazia informó a LU 24 sobre un pedido que hizo su bancada sobre la designación de un empleado del Concejo, el pasado 1 de febrero, quien no se hizo presente hasta el momento.

De Grazia abundó en el tema y dijo que “el pedido se lo hicimos a la Presidenta Mara Redivo cuando nos enteramos que hay una persona que está cobrando una categoría 18 desde el 1 de febrero creando un cargo y nunca ha venido a trabajar, no la conocemos, sabemos que es de La Cámpora pero no apareció por el Concejo. Lo que hicimos fue reiterarle el pedido para saber el motivo de la ausencia, y si estaría con licencia médica, la que tiene que estar presentada desde el 1 de febrero, presentarla ahora no tiene sentido, hemos reiterado el pedido para ver si hay un certificado médico que haya sido en tiempo y en forma y también queremos saber si es un cargo nuevo creado por esta administración”.

De acuerdo a la información que tenemos, habrá que preguntar por qué la presidencia no controló esta situación, sostuvo y agregó: “también pedimos que publique los decretos de designación de los empleados del HCD porque primero es de acceso público y es un derecho que tenemos como ciudadanos”.

Sobre el resto de la sesión, De Grazia dijo que fue tranquila, y manifestó asimismo que “presentamos un proyecto de Ordenanza para que se capaciten todos los concejales, incluso la Presidenta y la Secretaria del Concejo para evitar situaciones que están “desprolijas”, no hay que olvidar que nosotros estamos representando a los vecinos y nos parece bueno capacitarnos”.

La aclaración de Facundo Elgart

El concejal de Unión por la Patria Facundo Elgart fue consultado al respecto por LU 24 y admitió que hay una persona prestando funciones en el bloque, la que se encuentra con licencia médica, y que colabora de manera virtual con los ediles.

