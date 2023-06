Concejo: La Comisión de Legislación recibió al subdelegado de Lin Calel

21 junio, 2023

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante que preside la concejala Diana De Grazia (Juntos), se reunió con el subdelegado de Lin Calel, Juan Orgambide. Entre otros temas, se lo consultó por la situación del club de la localidad, y sobre cuestiones vinculadas a una familia que reside en el predio de la ex estación del ferrocarril.

También se comenzó a analizar un expediente iniciado por una serie de consultas que plantearon familiares de Alfredo Morán, quien junto a otros vecinos de Tres Arroyos inició las excavaciones en lo que fuera el Sitio Arqueológico Arroyo Seco, hoy Sitio de la Memoria de los Pueblos Originarios.

Respecto de la convocatoria a Orgambide, De Grazia explicó que “básicamente queríamos conocer un poco más a fondo cuáles son sus funciones, qué responsabilidades tiene, cómo funciona la sala, bueno y algunas cuestiones de seguridad que nos han reclamado, por ejemplo, el envenenamiento de perros en la localidad, si él estaba al tanto o no. Así que fue una conversación en la cual se le pidió, en primer lugar, que nos pase el decreto donde a él se lo nombra como subdelegado. Por otro lado, también se habló de la situación del club de Lin Calel, el cual queríamos saber qué funcionalidad tenía, si estaba abierto, si estaba cerrado, si tiene una comisión directiva que lo esté llevando adelante, porque claramente es una institución muy importante para el pueblo si es que está en funcionamiento, entonces a ver si se puede colaborar con algo para que pueda funcionar”.

En este sentido, De Grazia admitió que el encuentro con el funcionario “fue tenso, porque hubo algunas cuestiones que no se pudieron contestar, pero lo que nosotros queremos es colaborar para que la sociedad de Lin Calel funcione mejor”.

Por otra parte, y en relación con el expediente vinculado a Arroyo Seco, la edil de Juntos adelantó que “se hará una consulta con el Museo Mulazzi para que nos dé las respuestas que ellos nos pueden dar y en base a todo esto citar a las personas o darles una respuesta en relación a las inquietudes que plantearon; pero en principio la ordenanza que se sancionó el año pasado no le da atribuciones a nadie, simplemente lo que hace es modificar el nombre pero no se le da atribuciones a ninguna ONG, a ninguna organización jurídica. Entonces hay algunas cuestiones que quizás o no están bien entendidas por parte de las personas que presentan este pedido, o nos falta a nosotros aclarárselo”.

