Concejo: la comisión de Obras Públicas tuvo su última reunión

Se llevó a cabo este miércoles la última reunión del año legislativo de la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante.

Durante la misma estuvieron presentes los integrantes del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad con el fin de presentar un proyecto de su autoría sobre el espacio de uso público dentro del ejido urbano.



El Presidente de la comisión, Matías Fhurer aseguró que “la mayoría de los concejales estuvo de acuerdo, así que se va a ir trabajando y definiendo y creo que hay muchos detalles por ver, como metros y distancias de pared de circulación, como las cunetas, sillas, barras y demás”.

Otro de los temas tratados fue un proyecto de Cambiemos respecto de todas las perforaciones regantes que existen en Tres Arroyos. “Arrancar con un registro para que no se salinice el agua para que no se rompa el equilibrio dentro de los acuíferos, especialmente en las zonas costeras que son las más afectadas por ese equilibrio. Es un buen proyecto y que puede avanzar pero hay que trabajarlo porque falta quién es la autoridad de aplicación para ese proyecto”, explicó.

Finalmente Fhurer realizó una evaluación del año de trabajo: “Se han tratado proyectos muy importantes, otros por ahí no tanto, han sido más destinados a la campaña política, a presentarse en forma media rápida, pero en general ha sido un año muy bueno”.