Concejo: La Comisión de Turismo recibió al director del área

4 junio, 2024

El director de Turismo, Pablo Ledesma, se hizo presente este martes en la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, a pedido de los concejales que la integran.

El funcionario se acercó para compartir sus objetivos frente al área, hacer un balance sobre la temporada y dar su opinión respecto a diversos expedientes que se encuentran en tratamiento en la comisión.

Uno de ellos fue la solicitud para poner en funcionamiento la Ordenanza 5500/05 sobre la creación del Instituto Mixto de Turismo, a lo que Ledesma manifestó que es una gran herramienta con la que muchas ciudades han logrado construir importantes políticas turísticas, pero que, desde su visión, aún no es posible realizar en Tres Arroyos, aunque no lo descarta para un futuro.

Además habló sobre Lin Calel y las posibilidades de fomentar su crecimiento turístico y cultural; también mostró su apoyo por el Proyecto de Ordenanza de Bloque de Todos para declarar Sitio Histórico Cultural de Valor Patrimonial y Arquitectónico al pueblo de San Mayol y al otro Proyecto de Ordenanza del mismo bloque para crear Fiestas Populares, con la anuencia de la población de localidades donde aún no se establece un día festivo.

Ledesma compartió algunos datos del relevamiento realizado durante la temporada, sobre el perfil del turista que visita los diferentes destinos, informe que se comprometió a enviar a los concejales.

Informó cuál es la situación actual de los paradores de la playa de Reta, un tema que preocupa al Cuerpo Deliberativo debido al tiempo que lleva realizar una licitación y la necesidad de contar con los mismos en la temporada. Asimismo se refirió a las reuniones que han podido concretar con La Comarca del Río Quequén, y manifestó su interés por la propuesta de crear un producto entre los municipios, aunque aún se encuentra analizando las posibilidades.

En cuanto a sus objetivos frente al área, Ledesma hizo hincapié en que su principal meta en estos cuatro años va a ser poder formalizar al sector turístico, debido a que hoy en día es una gran problemática que enfrentan para poder crear políticas de impacto para el Distrito.

El funcionario mostró su disposición para atender las inquietudes que puedan surgir desde la Comisión y de los concejales.

