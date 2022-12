Concejo: la tecnología te salva o te manda al bombo

21 diciembre, 2022

Dependemos cada vez más de la tecnología. Y eso no es bueno o malo en sí mismo, porque en definitiva será el uso que le demos y cuánto pongamos en juego lo que defina si nos ayuda o nos manda al bombo. La sesión extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto municipal 2023 venía demorada por un cuarto intermedio político, y en esto tiene la derecha Soledad Cadenas, presidenta de la Comisión de Hacienda que llevó adelante la discusión hasta el lunes: el fin de semana el peronismo y el oficialismo negociaron otro número para el aumento de tasas -más cercano a la pretensión del Ejecutivo que lo que la bancada de Juntos había propuesto- y ella, que no conocía la “novedad”, puso el grito en el cielo. No podía votar por sí o por no algo que no había sido puesto a consideración de todos.

Pero hoy Cadenas fue víctima de su confianza en cuestiones técnicas que, lo dicho, te pueden salvar o complicar. Por alguna razón llegó al recinto sin el discurso que tenía previsto pronunciar. Y en todo el Palacio Municipal se había cortado el servicio de Internet.

Cuando el oficialista Werner Nickel terminó su intervención, Martín Garate dirigió la vista a las bancas esperando quién seguiría en la lista de oradores. Y hubo un titubeo, tras el cual Graciela Callegari (Todos) contribuyó a dejar expuesta a la concejala macrista al decir “que hable la presidenta de la Comisión de Hacienda”. Cadenas, incómoda, tuvo que confesar que recién “recibía” el discurso – ¿no era la autora?- y que no había tenido oportunidad de “chequearlo”. Fue entonces cuando Garate advirtió que sin oradores a la vista, su obligación era poner a consideración el Presupuesto o proponer un pase a cuarto intermedio, lo que finalmente sucedió ya en un clima algo bochornoso.

De nuevo en el Salón Blanco, Cadenas la emprendió con un discurso político y no técnico, que quizá podría haber improvisado. Sobre todo para evitar la mala pasada que le jugó a ella y al resto de su bloque, donde se observó cierta inquietud, la mentada tecnología…

Volver