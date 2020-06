Concejo: parte de la oposición rechazó designación de Wilson en Claromecó

18 junio, 2020 Leido: 900

Parte de la oposición rechazó hoy por mayoría el Proyecto de Ordenanza elevado al Concejo Deliberante por el Departamento Ejecutivo para ratificar el Decreto Nº 669/2020 que designó a Guillermo José Wilson como director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos. Se trata del Bloque de Todos y Alejandro Trybuchowicz, de Juntos por el Cambio. El resto de los cambiemitas se abstuvo.

Cabe recordar que el nombramiento de “Billy” Wilson se dio tras la abrupta renuncia de Carlos Ávila, luego del reclamo vecinal en la localidad por el ingreso del hijo del fiscal Lemble, al arribar de un viaje.

Tribuchowicz habló de un “golpe de timón” y consideró que el “mayor error fue no haber convocado en tiempo y forma al Concejo”. También señaló que se generaron “enfrentamientos inútiles entre Tres Arroyos y Claromecó”.

“A dos meses nos toca ser la voz del panadero, el albañil, el pescador, el almacenero, el tresarroyense. Estamos representando a quienes no están de acuerdo con el modelo, mi voto es negativo”, agregó.

A su turno, el peronista Martín Garate explicó lo reglamentado en la Ley Orgánica de las Municipalidades y sostuvo que en la interpretación se ha dicho que el DE deberá contar con la previa aprobación del deliberativo. La designación fue sin conformidad ni haber escuchado de forma previa al Concejo Deliberante. “En estos 58 días cómo ha sido la cuestión administrativa y la actuación del Ente si no ha sido aprobada por el Concejo: genera muchas dudas. Creo que lo que correspondía era haber citado el Intendente a los presidentes de los tres bloques y comunicar que iba a convocar a esa persona para regularizar un poco el procedimiento”, dijo.

Por su parte, desde el Vecinalismo, Aramberri dijo que “cuando un funcionario presenta la renuncia hay que buscar una alternativa”. Y se le sumó Claudia Cittadino: “la decisión que se tomó de no sesionar y no concurrir fue una cuestión de la pandemia y la cuarentena de los primeros días. Se acordó para proteger al personal municipal. Muchos de nosotros vinimos y lamento que la concejal De Grazia no pudo presentar la documentación pero me hubiera entregado en mano porque yo venía todos los días a las siete y media de la mañana. La cuarentena estaba muy bien aplicada y creemos que debemos seguir apoyando”.

“Parte del bloque se abstiene y Tribuchowicz vota en contra, tenemos diferentes criterios, cada cual vota lo que quiere votar y como quiere. No estamos analizando la gestión sino la forma en que fue designado y la falta de funcionamiento del legislativo”, explicó la edil cambiemita Daiana De Grazia.

Volver