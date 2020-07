Concejo: “Pity” reclamó a Sánchez por sus dichos en la asunción de Lamberti

2 julio, 2020 Leido: 231

En la primera sesión ordinaria del mes, en otra extensa sesión, el Concejo Deliberante dio tratamiento a un total de 23 temas de diversa índole, insertos en el Orden del Día.

El aspecto saliente de la sesión ordinaria fueron expresiones del concejal Julio Federico, al pedir la palabra y traer nuevamente al recinto la situación generada por expresiones vertidas por el Jefe de Gabinete municipal respecto a la solicitud del bloque de Juntos por el Cambio de solicitar un currículum del ahora delegado director del Ente Descentralizado de Claromecó, y, según los dichos del concejal Groenenberg, tratar de “delincuentes” a los ediles.

Luego del cuarto intermedio propuesto para ventilar el ambiente del Salón Blanco según el protocolo vigente por la pandemia, “Pity” cargó fuertemente hacia la persona del intendente Carlos Sánchez al expresar que “se han cruzado las barreras y cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera”, en referencia a las palabras que el jefe comunal vertiera en Claromecó en el momento de la asunción de Julián Lamberti, en el mediodía de este jueves.

Federico sostuvo que conocía “a las 17 personas que estamos acá adentro, señor Presidente, creo en su honestidad y en la lucha diaria para poder darle una respuesta favorable a los vecinos de Tres Arroyos, pero quiero llamar a la reflexión al intendente municipal por sus declaraciones a que entienda que quien trato de delincuente a este Concejo deliberante es su Jefe de Gabinete, su amigo, y tiene una responsabilidad institucional no solo como intendente sino con este cuerpo”.

“Debería parar la pelota y llamar a la reflexión a su Jefe de Gabinete”

“Me llama poderosamente la atención, señor Presidente, y entiendo la postura del oficialismo de defender a su jefe de gabinete; lo que no entiendo es que se dejen tratar por delincuentes porque conozco a todos los concejales y creo totalmente en su honestidad y si la máxima figura que tenemos en tres arroyos habla de chusmeríos, de politiquería, diciendo montones de cosas que no son reales, cuando debería parar la pelota y llamar a la reflexión a su Jefe de Gabinete y creo que usted debería hacer lo mismo, defender a este Concejo Deliberante”, lanzó.

“Se han cruzado las barreras”

“Uno entiende que se han cruzado las barreras y cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera, y no es así; acá hay una institucionalidad que hay que respetarla, y como nosotros respetamos al intendente, debiera entender que somos seres humanos, que tenemos familia que los dichos del concejal Groenenberg tratándolo de delincuente no es poca cosa”, sostuvo.

“Usted recordará, cuando al entonces concejal Fhurer le mandaron una carta documento por algunas temas y sus dichos, me parece que hoy debería haber pasado lo mismo, y lo que más me daña y creo que siendo la máxima figura que tenemos en Tres Arroyos hoy no está defendiendo al concejo deliberante, lo que haría yo sería llamar a mi mano derecha, que es Hugo Fernández en su caso, y sentarlo con los concejales cara a cara y que pida las disculpas correspondientes, porque las cuatro hojitas que ha mandado no es nada, y el daño ya está hecho, porque nosotros no somos vagos ni irresponsables, venimos a trabajar y en mi caso personal en el año 2017 me toco encabezar una lista de concejales y muchísima gente me dio la responsabilidad de estar acá adentro y a quien no me la dio siento que tengo que dar explicaciones cuando pasan cosas como ésta”, finalizó el peronista.

Marioli: “Gracias compañero Federico”

“Me siento totalmente dolida con las expresiones del señor Intendente aunque las conozco con anterioridad tanto de él como del Jefe de Gabinete como de otros miembros del Ejecutivo Municipal que dicen algunas cosas cuando uno no está presente y no son luego capaces de hacerse cargo”, dijo a su turno la orensana Marioli, quien agradeció al “compañero Federico”.

El comienzo

Inicialmente, se dio conformidad unánimemente al pedido de recursos provinciales del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria, para la contención Fiscal Municipal, explicando el vecinalista Zorrilla que “en el marco de la realidad que vivimos pedimos un anticipo, en 4 cuotas de tres millones doscientos mil pesos”. El peronista Garate destacó esta asistencia financiera a la comuna, reembolsable y pautada inicialmente en ocho mil millones de pesos con la posibilidad de ampliarla a doce mil, a nivel provincial, apoyando la medida.

Programa anual de capacitación y perfeccionamiento de municipales

También se aprobó la creación de un programa anual de capacitación y perfeccionamiento para trabajadores municipales comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, un proyecto trabajado en 2019 junto a Garrido para establecer criterios y modalidades para que los trabajadores municipales pudieran mejorar el servicio que la municipalidad presta a los vecinos de Tres Arroyos”, al decir de la concejala Tatiana Lescano.

Monumento a los trabajadores

A pedido de la CTA Tres Arroyos, el cuerpo deliberativo aprobó la construcción de un Monumento a los Trabajadores, a instalarse en Avenida del Trabajador al 400, sobre una de las ramblas existentes en ese sitio.

Reglamento del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Pirovano

Se aprobó el Reglamento del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Pirovano, a propuesta del bloque de Todos, creando una partida para votar la estructura de financiamiento. Graciela Callegari expresó: “esperamos verlo crecer porque se lo merece y también ayudará a la jerarquización del hospital porque impactará en la salud de nuestro distrito”.

Banco Municipal de Leña

También y de manera unánime, se creó el “Banco Municipal de Leña”, destinado a los vecinos que necesiten de la misma, el que se abastecerá del fraccionamiento y acopio de la poda de arbolado y los que sufran deterioro o caída, plantas del Vivero de Claromecó, y otorga también la posibilidad de compra, con un relevamiento e inscripción a realizarse en los CAPS y monitoreado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Uso obligatorio de tapabocas transparentes

Se convirtió en Ordenanza un proyecto de Juntos por el Cambio destinado al uso obligatorio de tapabocas con elementos transparentes para personas que presten servicios de atención al público – al menos una- para permitir la lectura de los labios a sordos e hipoacúsicos.

Desde Todos, se pidió arbitrar los medios para la conexión gratuita a la red Wi-Fi en las plazas de la ciudad, atendiendo, según la concejal Montenegro, “a la actual situación de enseñanza virtual, el valor de las conexiones domiciliarias y los altos costos de cargar datos móviles”

Se solicitó, también desde el bloque de Todos, que se informe al Concejo la cantidad de trabajadores con discapacidad contratados en el municipio, como determinan las normas vigentes, proyecto fundamentado también por Montenegro, quien expresó que “el total de personal contratado debería ser un 4% en planta permanente, transitoria o cualquiera sea su contratación. Sabemos que este municipio ha contratado personas con discapacidad pero no nos consta que se cumpla con ese 4% y lo que estamos haciendo es velar por el cumplimiento de las leyes que garanticen sus derechos”.

Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo

Un nuevo reclamo para constituir la Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo fue planteado desde Todos, y fundamentado por Callegari, quien dijo que “existen muchas cuestiones por el funcionamiento no solo de ésta sino de diversas comisiones por lo que planteamos esta cuestión; son comisiones creadas por ordenanzas que deben ser convocadas y las que se crean por elección deben ponerse en funcionamiento; incluso algunas tienen asiento en el mismo concejo y otras con participación de los concejales. Muchos temas que se tratan en las comisiones internas necesitan de la mirada de las mismas”

Callegari enumeró funciones establecidas por la norma, de asesoramiento de criterios de distribución, proponer prioridades y el uso de los fondos e informar a la población; realizar un relevamiento de todos los pliegos licitatorios y comodatos y mencionó diferentes comisiones que no se encuentran funcionando, como la de Jóvenes, la hídrica, y el Banco de Tierras.

Solicitaron al Ejecutivo un detalle inmuebles propiedad de municipio y o de Provincia y el uso destinado a cada uno y en caso de estar alquilado a quien y con qué importe, tratado de manera conjunta con la remisión del Padrón Vehicular Municipal dispuesto por Ordenanza Nº 6162/2010 y las altas y bajas entre 2016 y 2020.

Suhit contestó a Marioli por el IPS: “Parece un deja vú de nuestros proyectos presentados cuando gobernaba Vidal”

Otro cruce entre las bancadas de Todos y Juntos por el Cambio se produjo cuando este bloque solicitaba dirigirse al Gobernador bonaerense para que informe sobre la situación por la que atraviesa el Instituto de Previsión Social de la Provincia, ante novedades que se han dado a conocer últimamente, fundamentado por Marisa Marioli, quien se mostrò “preocupada ante el avance del convenio de la ANSES con el IPS, en el que se plantea la reforma en la administración del organismo previsional, situación ante la cual se han pronunciado los gremios inclusive”, a lo que contestó el peronista Suhit y afirmó que “parece una especie de deja vú de los proyectos presentados por los concejales de este bloque cuando gobernaba Vidal, y no creo que ustedes se estén adaptando a la mirada peronista al respecto” a la vez que anticipaba la votación negativa de este ítem.

Terció Claudia Cittadino: “Hemos debatido bastante esto; teníamos dudas y hemos escuchado argumentos de Suhit pero también es cierto que hay una serie de gremios que están preocupados y acompañaremos este proyecto para que se puedan aclarar las cuestiones en este momento donde hay tanta preocupación con el ingreso de los trabajadores y de la clase pasiva”.

Solicitaron la clausura y saneamiento de la cava de basura de Reta

En este caso, Alejandro Trybuchowicz desde la bancada cambiemita, fue el encargado de sustentar la posición del bloque autor, indicando que “ya en varias sesiones tratamos el tema de residuos clandestinos en Tres Arroyos y en las localidades. Es un problema cultural y de formación, hay una generación que no tiene cultura ambiental y recién ahora se està trabajando en el tema. El país genera una tonelada por segundo de basura, y en esos clandestinos hay focos grandes y proliferación de mosquitos; tenemos que hacer una mirada en la oportunidad que puede ofrecer la basura, generando compost para la lombricultura, como sucede cuando devuelven a Claromecó los residuos orgánicos; me parece que en este caso las localidades que tienen este tipo de problemas es necesario que al tener dos plantas de separado puedan tener una propuesta de sacar residuos para llevar a la planta de separado y tener puntos de separación de basura para ser procesados, es un problema mundial y se ha empezado a trabajar”.

Reclamos por otras obras

Los puntos 14 y 29 fueron reclamos por obras publicas tratados en conjunto: el primero de ellos fue un pedido de Juntos por el Cambio para solucionar el estancamiento de agua en calles Godoy Cruz y Lamadrid, y el otro un reclamo peronista para canalizar calle Sargento Cabral al 1700- 1800 para evitar anegamientos, y que se adjunte a través de Catastro Municipal un informe sobre la situación catastral de los inmuebles ubicados en esa arteria.

Rebatieron proyecto cambiemita que rechazaba la suspensión de la movilidad jubilatoria

Otro cruce entre Marioli y Suhit se dio cuando la concejal por Orense fundamentó un proyecto de resolución de rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar hasta fin de este año la suspensión de la movilidad de jubilaciones y pensiones, a lo que el concejal peronista le contestó expresando que “pareciera que estamos en un estado de amnesia, porque durante el gobierno de Macri le hizo perder un 20% a los jubilados, y fue aprobado en 2017”, A su vez coincidió con Marioli respecto a cómo deben vivir los jubilados; estamos trabajando con eso para que puedan recuperar lo perdido, un verdadero ultraje que estamos tratando combatir, ya que se avasallaron los beneficios de los jubilados en la gestión del anterior gobierno, la inflación que dejo la “pesada gerencia” que fue de un 300 por ciento y la devaluación del 550 por ciento, sumado a la desocupación y la informalidad, con precarización de mano de obra que afectaba los derechos de los trabajadores”.

Cittadino, por su parte dijo que “este gobierno, además de haber ganado con el tema de la inflación, le ha devuelto a los jubilados algunas cuestiones como los medicamentos, algunos programas que se habían discontinuado, entendemos que este DNU vino en rechazo a la modificación de la movilidad jubilatoria. Somos un punto en toda esta historia y queremos que ganen más, que esto termine y que ganen lo que deban ganar, y los trabajadores están manteniendo a dos jubilados en 2019 cuando en 2010 lo hacia uno solo. Debe haber una reforma jubilatoria, no nos parece que sea momento de trabar estas cuestiones en el medio de esta pandemia. Es momento hoy de esperar hasta fin de año y entonces así hacer los reclamos desde todas las fuerzas políticas”. Fue rechazado por mayoría.

Mantenimiento en Parque Miedan y Paseo del Arroyos

Otro proyecto de comunicación del bloque de Juntos por el Cambio, solicitaba al Ejecutivo el mantenimiento del Parque Miedan y la zona del Paseo del Arroyo. “Ante reclamos del barrio de Villa del Parque, y ante la posibilidad de salir a tomar aire y a pasear por otros sectores alejados para no concentrar gente, encontramos que en la entrada al parque existe un tablero de luz abierto y al alcance de los niños, por lo que pedimos que se soluciones, y en el arroyo se ven restos de vacunos con vísceras lo que es un riesgo sanitario para quienes allí pasen”, expresó Daiana De Grazia. Fue aprobado por unanimidad.

Mantenimiento de la calle acceso al CAPS de Orense

“Es la quinta vez que pido que se dé solución a este problema, que se deje en condiciones de transitabilidad, señalización e iluminación el camino para acceder a la sala de Orense, y la construcción de una senda peatonal”, dijo Marioli fundamentando el pedido de su bloque; coincidió De Grazia y Callegari desde Todos expresó que “he ido a Orense hace muchos años y siempre es igual, es un reclamo que debe tenerse en cuenta”.

Dunamar: Solicitan la reparación muro costanero y calle Belgrano

En otro proyecto de comunicación hacia el Ejecutivo, se solicitó por parte de Juntos por el Cambio la reparación del muro costanero y calle Belgrano en Dunamar.

Alejandro Trybuchowicz expresó en ese momento que “un delegado tomo la decisión de cambiar la costanera en Dunamar, extrayendo dos plantas de tamariscos, se ensanchó la Costanera y montañas de arena acumuladas dificultaban la circulación y el recurso costero. Una parte de la calle Remedios de Escalada se bajó para darle caída hacia el mar, lo que produce un daño muy alto ya que la arena se movía sin reparos y quedaba arriba de la costanera. Ávila tuvo que recomponer en cierta forma la costanera, y este año dos temporales más importantes sacudió a esa franja, y lo que no se mostró es como quedó la playa, y el impacto ambiental costará años repararlo.

Antenas de telefonía: piden informes sobre localización

El bloque de Todos solicitó que se remita al cuerpo copia del Registro Unico de Propietarios de Estructuras Soportes y Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta el articulado de la ordenanza aprobada en 2019 e impulsada en ese entonces por Cambiemos y acompañada por el vecinalismo.

Tatiana Lescano sostuvo en esa instancia que “rechazamos ese proyecto y ahora tardaron casi un año en notificar a los responsables de dichas antenas, y llega el tiempo de solicitar los registros establecidos en el artículo 10, ya que hay un canon a cobrarse y sería interesante saberlo”.

IOMA y las prestaciones

Los cambiemitas también requerían elevar a la Gobernación bonaerense el pedido de informes ante la situación por la que atraviesa IOMA, fundamentado por el médico Juan Gutiérrez, quien hizo un detallado informe y anticipaba que no acompañarían este pedido, “ante la situación sensible para los trabajadores que tienen la cobertura; son más de dos millones de afiliados, deben informar, pero entendemos que en su proyecto político, Cambiemos atacó a los bienes públicos, a la salud y a las instituciones hospitalarias, que han sufrido el deteriorio en la calidad de vida de los argentinos en los últimos años, entendemos que es una chicana política”.

Por su parte, Cittadino desde el MV, dijo que el Instituto está renegociando una deuda y que incluso en el marco de la pandemia los insumos destinados al interior son redireccionados a la Provincia, y está bien que así sea”.

Hay puntos importantes porque hay especialidades que se ven comprometidos sus ingresos como kinesiólogos y odontólogos, y nos hemos comunicado con autoridades. La propuesta es volver a reformularlo al proyecto de resolución, y ver cómo estamos nosotros en lo local; luego llevarlo al presidente de IOMA y no al Gobernador, para que no sea simplemente una expresión de deseos”. Finalmente se aprobó por unanimidad.

Piden habilitar las Calesitas con protocolo

Todos solicitó y se aprobó que a través del área correspondiente, dé tratamiento y analice la viabilidad de la apertura de las calesitas con estrictos protocolos. Fundamentó la medida Sebastián Suhit, e hizo referencia “a una reunión mantenida con los dos propietarios de las calesitas ubicadas en Plaza España y Plaza del árbol, quienes proponen habilitar el servicio con diez niños por vuelta, separados a dos metros y con desinfección entre vuelta y vuelta, sujeto a la variación: tengamos en cuenta que están cerradas desde el comienzo de la cuarentena y que las familias solo están recibiendo la ayuda del Estado Nacional y pedimos que el municipio extienda esa ayuda para que puedan costear los gastos fijos que insume esa actividad”.

Reductores de velocidad en Avenida Alem

El último punto tratado y aprobado estuvo relacionado con la seguridad vial; concretamente con el pedido de colocación de reductores de velocidad-originalmente lomos de burro en el texto presentado, algo prohibido por ley- por parte de Todos, en la Avenida Alem entre Avenida Moreno y Güemes.

Andrea Montenegro dijo que “venimos a manifestar la peligrosidad que existe en esa avenida, por lo que son de suma importancia poder instalarlos para disminuir la velocidad”, y “Ticho” Groenenberg pidió tener “políticas de estado para evitar la instalación de lomos de burro, tienen que ser mesetas”, a la vez que Francisco Aramberri pidió el pase a comisión para trabajar el proyecto, lo que fue rechazado por Montenegro, quien solicitó nuevamente que el área específica analice la colocación de los reductores en esa arteria.

Árboles en la Plaza de la Memoria

Antes de finalizar, el peronista Garate cuestionó la colocación del arbolado en la Plaza de la Memoria realizado este jueves a la que no invitaron a los concejales; le contestó Cittadino quien sostuvo que no fue la inauguración sino un acto de replantación de los robles”, tras lo cual se procedió al arrío de las banderas y la conclusión de la extensa sesión del cuerpo.

