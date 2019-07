Concejo “planchado”: con apenas 11 puntos, sesiona mañana a las 13

Aun cuando hubo polémica por su intención de posponer sesiones previas a las Primarias, el presidente del Concejo Deliberante, Enrique “Ticho” Groenenberg, advirtió que la labor legislativa está algo “planchada” por la campaña preelectoral. Mañana sesionará a las 13, con apenas 11 puntos, y será el último encuentro deliberativo antes de las PASO.



“Va a ser una sesión medianamente corta, ya hicimos la reunión deliberativa y acordamos los temas que se van a tratar, y la verdad es que lo que vemos es que la actividad política les está insumiendo mucho tiempo a los concejales. No hay muchos temas importantes, y tampoco está a la vista que alguno de ellos vaya a generar debate”, indicó.

Groenenberg no logró acuerdo para sesionar a las 12 como en principio había intentado, por lo que finalmente se resolvió que se haga una hora después. Y respecto a su propia actividad de campaña, toda vez que es el segundo en la lista de precandidatos a concejales de Juntos por el Cambio, aseguró que “trato de no mezclar y soy cauto en esto, porque me comprometí a ejercer la función de presidente y eso estoy haciendo. Antes de las 8 de la mañana estoy en la Presidencia y las actividades de campaña las hago a la tarde”, sostuvo.