Concejo: Plantean acciones para mejorar la gestión de residuos en Reta

17 agosto, 2023

El titular de Gestión Ambiental municipal, Ricardo D’ Annunzio; Oscar Chan, funcionario de esa cartera y Santiago Treffenberg, vecino de Balneario Reta que recientemente planteó problemáticas vinculadas a la gestión de residuos en esa localidad, participaron este jueves de la reunión de la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente del Concejo, donde en principio los primeros dieron a conocer algunas acciones relacionadas con la temática que tienen previsto desplegar en breve en el lugar.

Treffenberg había puesto de manifiesto, en una reciente sesión del Legislativo, la presencia de basura domiciliaria en un espacio a cielo abierto destinado a residuos de poda y voluminosos, por lo que se acordó con los funcionarios que se ordenará y saneará ese sitio, al tiempo que se buscará instalar un Punto Verde donde concentrar la disposición de residuos que no forman parte del esquema de recolección. Este último, consideraron, se podría instalar entre Reta y Copetonas para gestionar ese tipo de desechos de manera regionalizada.

D’ Annunzio anticipó además que se está proyectando la instalación, en el trazado urbano de Reta, de estaciones ambientales que incluyan un basurín comunitario para la disposición de reciclables y una compostera para los desechos orgánicos. Mientras que Chan informó que se gestiona financiamiento para la radicación de una estación sustentable para su uso en temporada alta, que buscará ofrecer a los turistas un espacio de disposición de residuos para evitar su proliferación en la playa.

Facundo Elgart (Todos), presidente de la Comisión, lamentó que no haya estado presente el delegado en Reta, Lucas Oviedo, “muy importante para esta reunión, porque son varias las áreas que hay que articular en este tema. En lo inmediato se acordó el saneamiento de la cava donde se tiraron dos camiones de basura domiciliaria, y la instalación de una casilla en ese lugar para controlar que no se arrojen residuos urbanos. Mientras que se buscará otro punto para trabajar los desechos de escombros, ramas, para planificar adecuadamente esa tarea. Esperemos llegar a buen puerto con esto, y trabajar en puntos de reciclado, diez en la localidad, que ya empezarían a instalar el primero en estas semanas”.

En tanto, el concejal Cristian Ruiz (Juntos), vicepresidente de la Comisión, consideró que “fue un encuentro productivo, porque se trataron temas relacionados con la gestión de residuos y hubo propuestas, tanto del vecino que usó la Banca Ciudadana como del propio Concejo y de los funcionarios, para que se controle la basura que se recibe en ese espacio a cielo abierto y que los residuos domiciliarios lleguen a la Planta en Tres Arroyos, generando una articulación entre la Delegación y Gestión Ambiental, que es algo que hoy está fallando y hay que mejorar”.

“Esta es una problemática que está creciendo, de hecho el vecino hizo una denuncia federal, que ya llegó el oficio a la Secretaría. Por eso, hay que tener en cuenta que Reta ha crecido mucho y eso dificulta los recorridos para la recolección, que Malvinas hace en 74 manzanas pero hay un montón más, que hace la Delegación y a veces van a parar al basural a cielo abierto. Y también hay que resolver el tema de los desechos cloacales, porque quien brindaba ese servicio hoy está trabajando en Copetonas, y en temporada alta eso va a ser un inconveniente. Por eso es fundamental articular y tener una política clara de cuidado del medio ambiente”, completó Ruiz.

