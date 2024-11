Concejo: Polémica por la denominación del Polideportivo Municipal

En una extensa sesión de más de tres horas y media, el Concejo Deliberante dio tratamiento, en la última ordinaria del cuerpo, a los 27 puntos del Orden del Día, con la presencia de 15 concejales ya que por cuestiones particulares no estuvieron los ediles Ávila, Olivera y Rossi.

Polinombre para el Poli

En el tratamiento de los despachos de comisiones, al momento de tratarse un proyecto de Juntos por el Cambio, hubo dispares opiniones sobre el nombre que debe llevar el Polideportivo Municipal.

El proyecto, que fundamentó De Grazia, estuvo dirigido al nombramiento del Polideportivo Municipal por parte de los colegios secundarios, y la edil recordó un proyecto vecinalista presentado en su momento, y habló sobre el trabajo que harían los colegios “para hacerse propio en la propuesta de los nombres que luego serían votados en consulta popular para generar identidad”.

Elgart historió al respecto y dijo que “el intendente Sánchez en su momento dijo que el nombre tendría que ver con la Memoria ya que se emplazó en una parte de la Plaza de la Memoria y que los organismos de Derechos Humanos propusieron en su momento al de Carlos Rivada, por ser el único deportista tresarroyense víctima del terrorismo de Estado”, y a su vez pidió el pase a comisión ante un proyecto de su autoría para dar nombre a la pileta que se está construyendo”.

De Grazia dijo que “el expediente que cita Elgart no tuvo movimiento por dos años y debería estar archivado y más allá que existiera la promesa del intendente Sánchez se propone la participación de la juventud y comprendo el nuevo proyecto que podrá ser analizado en su momento y dependerá de nosotros si queremos dar participación a los jóvenes sobre algo que les pertenece”.

León dijo que “es bueno que nombren a Sánchez por una gestión inolvidable y las trabas que hubo para construir el Polideportivo que al final se hizo; no me quiero olvidar del gran uso que tuvo en la pandemia, y más allá del nombre que le pongamos la gente va a ir “al Poli” y es una lástima dirimir esto en quince minutos en la sesión por lo que acompañaremos el pase a Comisión”.

Roxana Calvo aclaró que “el Polideportivo además de usarlo los jóvenes también lo usan los Adultos Mayores y no podemos circunscribirlo al uso de los jóvenes, ya que se realiza allí un sinnúmero de actividades, como la expo de turismo que excede el uso deportivo y se ha transformado en un punto de encuentro de los tresarroyenses”. Fue aprobado por mayoría el pase a Comisión.

Arduo debate por los libros de la polémica de Identidades Bonaerenses

Un amplio debate tuvo lugar al momento de tratarse un proyecto de Resolución de Juntos dirigido al Ejecutivo provincial estuvo vinculado a la distribución de los libros de la colección Identidades Bonaerenses a diferentes entidades educativas y bibliotecas. La concejala Marioli se refirió al llamativo “silencio de pasillo” sobre el tema en Tres Arroyos justificando el mencionado proyecto.

Gustavo Moller dijo que “ha cambiado poco la educación en la Argentina y atados a un modelo anquilosado que tiene un poco dinamismo, por lo que es necesario un debate que nos debemos; en Estados Unidos se realizan reuniones sobre los contenidos y materiales que se van a usar en el año y esto podría ser un puntapié inicial para desarrollarlo”.

Carla Moreno expresó que “se ataca el derecho a la educación sexual integrada como un hecho degradante”, y destacó que “los escritores bonaerenses narran la problemática de la violencia de género, y desde que asumió Milei las políticas han sido degradadas pero en la Provincia se consolidan”, y explicó que “los libros no son de lectura curricular obligatoria y requieren acompañamiento docente, ya sean docentes o bibliotecarios, y el derecho a la lectura se encuentra en la declaración de Derechos Humanos y evita prejuicios sobre un libro; no hay lecturas inmorales o antiéticas, son procesos que la derecha busca construir porque está en discusión el modelo social”. Mientras en la década del 70 se quemaban libros, durante el gobierno de Milei se deslegitima la Educación Sexual Integral”.

Cecilia Del Águila sugirió anexar un pedido al ministro Sileoni para aclarar y buscar cuales fueron los criterios utilizados. No estoy criticando sino hablando desde un lugar de madre, educadora no de ultraderecha ni libertaria.

Calvo celebró la discusión en el recinto pero se mostró preocupada por la manera de presentar la cuestión. “El tema es mucho más profundo; se puede estar de acuerdo o no pero resulta sorprendente la falta de fundamento sobre cuáles son los aspectos en los que se está en contra, no sé si han leído las obras en cuestión quienes están denunciando y cuestionó a las obras clásicas que son de lectura obligatoria como el Cantar del Mío Cid y mas acá en el tiempo Rayuela de Cortázar”.

Paola Acuña mencionó que “las denuncias no solo persiguen efectos mediáticos sino que es un claro acto de censura, y llama la atención es como la UCR acompaña la denuncia de la libertad avanza cuando el mismísimo Milei llamó golpista a Raúl Alfonsín”.

Marioli dijo que “el debate se ha ido por diferentes carriles, yo hablaba de preocupación y no de denuncia respecto a este tipo de expresiones en las escuelas, no estoy cuestionando la ESI, yo he sido docente y siempre se consultó con médicos o psicólogos, estoy totalmente a favor de la información”.

Elgart dijo que no votaría la moción de Del Águila, y Calvo en tanto sostuvo que la ESI plantea otro paradigma no desde una posición ideologicista sino que la ESI va mucho más allá”. Se rechazó por mayoría tanto la moción de Del Águila como el proyecto presentado.

Otros temas

El cuerpo autorizó al Centro Municipal de Salud para la contratación del servicio de residuos patogénicos ya que hubo un solo oferente. Se aprobó por mayoría.

Libertad económica: proyectos de eximición y derogación de tasas

Un proyecto de La Libertad Avanza – apoyado por el vecinalismo y Juntos – para eximir de todo tipo de tasas y contribuciones municipales por dos años a las Pymes e industrias que se radiquen en el Parque Industrial de Tres Arroyos, fue fundamentado por Moller quien dijo que “no afecta la base imponible y facilita a los emprendedores su instalación y el trabajo para generar nuevas riquezas, no existe ningún tipo de magia, este es el camino, la producción y el trabajo para el proceso de crecimiento, es un pequeño grano de arena desde la Municipalidad para contribuir, entiendo que falta mucho más, y este gobierno està abocado con toda certeza a que la producción salga adelante”.

El vecinalista Hernández, en tanto justificó la propuesta libertaria y también el pase a comisión en su momento para su tratamiento, y dijo que “pudimos introducir junto a los concejales de Juntos algunas modificaciones para finalmente llegar a este proyecto, es un gesto y un acompañamiento al privado”. Barragán, desde Unión por la Patria mocionó la modificación al artículo primero exceptuando a Servicios Urbanos y Sanitarios. Se aprobó por unanimidad.

En otro proyecto de orden económico surgido desde el bloque libertario se pidió derogar la sanción y cobro de la Tasa Unificada de Actividades Económicas de los tributos exigidos por la Municipalidad por considerarla inconstitucional. Apoyó la medida el concejal Barnetche de Juntos quien dijo que su bloque había presentado un proyecto similar y se abstuvo de la votación. Desde el oficialismo se sostuvo que hay una contraprestación y puso como ejemplo la fumigación por la presencia de mosquitos y se opuso a la medida sosteniendo que “el impuesto es una solidaridad y no funcionaría el sistema”. León desde el vecinalismo, en tanto adelantó su voto negativo y dijo que la tasa “representa un ingreso importante para los municipios y no podemos dar de baja una tasa sin pensar en sus consecuencias y podemos trabajarlo cuando el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto”. Fue rechazado por mayoría con la abstención de Juntos.

Escrituración Social

El siguiente punto estuvo vinculado a una Escrituración Social de una vecina de Reta, Stella Maris Reynoso. La concejala Paola Acuña reseñó la figura de “Estelita” y también adhirió al aniversario de Reta y anunció que el festejo será el 8 de diciembre. Se aprobó por unanimidad.

Nuevo reclamo por construcciones en Claromecó y un fallo judicial que no se cumple

Desde Juntos se pedía derogar una ordenanza sobre una cuestión ambiental sobre la construcción en Claromecó presentada en 2009 por GAPTA y el Colegio de Arquitectos ante un fallo judicial que declara su inconstitucional en una audiencia pública, y sigue vigente ante el fallo que se encuentra firme desde septiembre de 2020, fundamentada por De Grazia quien dijo que “el municipio sigue sin cumplir el fallo por lo que hay que derogarla y seguir con el cumplimiento de una similar del 2007 para dar seguridad jurídica”. “Voy a seguir insistiendo si no me acompañan y presentarla nuevamente porque es lo que quiere la normativa provincial” y aclaró que “luego de un año seguimos sin respuestas y quien construya en las costas no sabe si està haciéndolo bien o mal”,

Elgart le respondió y dijo que “es una cuestión de ordenamiento territorial en la costa y puedo coincidir o no pero necesitamos tener una salida superadora teniendo en cuenta la existencia de viviendas por lo que no sabemos qué sucedería con las casas construidas por lo que estamos trabajando en un ordenanza superadora, sabemos que hay muchos temas en la Provincia, y es una preocupación para nosotros que se respeten las normas y mucho no fue lo hecho por la gobernadora Vidal en su momento”.

Finalmente De Grazia insistió en su postura y dijo que “si nosotros aceptamos esta situación cada uno será responsable porque se ha tratado en más de una oportunidad y se sigue votando para estar fuera de la ley”. Fue rechazado por mayoría.

Monopatines regulados

De Grazia en una nueva intervención fundamentó la regulación sobre los Vehículos de Movilidad Personal de motorización eléctrica, ante la preocupación manifiesta ya que se ven cada vez más la presencia de monopatines que van a gran velocidad y sin ningún tipo de protección considerándolos “un peligro en la vía pública” y propuso que los mismos tengan una luz de freno, luces, bocina y límite de velocidad de 30 km/h, casco de protección, prohibición de sistemas que distraigan la atención y el uso para menores de 16 años y también el seguro de responsabilidad civil frente a terceros y que los comercios dedicados a la venta entreguen una vez que vendan los dispositivos copia de la normativa. Se propone el registro de los mismos ante la Secretaria de Seguridad para que se identifique al propietario. También la creación de un programa destinado a la implementación de acciones por sesenta días y luego comenzara la etapa sancionatoria. Destacó las acciones que encaró la Secretaría para brindar mayor seguridad vial.

Elgart adelantó el acompañamiento y dijo que “era un proyecto nuestro que presentamos un día antes” es similar por lo que estamos de acuerdo.

León dijo que “nosotros no teníamos proyecto y confiamos mucho en el trabajo de los otros bloques, por lo que lo aprobaremos”. Fue aprobado unánimemente.

Licitación de “El Califa” en Balneario Orense: aprobada

Marisa Marioli se refirió al tratamiento sobre la licitación de la unidad turística fiscal en balneario Orense, y dijo que “nosotros queremos que haya servicios en la playa, y el primero de agosto el anterior concesionario del “El Califa” como lo conocemos, rescindió el contrato y nosotros no nos enteramos, vino al Concejo en Noviembre y nos pusimos a trabajar muy rápidamente, estamos a favor de los servicios turísticos y hemos colaborado con algunos puntos respecto de la licitación y en vista que nuestras consideraciones fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo estamos muy contentos, estamos autorizando la licitación solamente”.

Roxana Calvo dijo “estamos contentos pero tenemos que mejorar y subir un poco la vara, hemos trabajado a contrarreloj y tuvimos la respuesta inmediata del director de Turismo y lo que quedo en agenda es trabajar con todas las habilitaciones en tiempo y forma; correr no es necesario, creemos que podemos dar un mejor servicio si lo hacemos con tiempo, acompañamos pero instamos al Ejecutivo para trabajar de ese modo”. Se aprobó por unanimidad.

Contenedores contenidos

Un proyecto vinculado a la instalación de contenedores marítimos para construcciones de viviendas comercios y obradores en el distrito, surgido desde Juntos, fue analizado en el recinto y fundamentado por la concejal Del Águila quien dijo “hemos visto la instalación de esos elementos y los mismos no se encuentran en el código de construcción por las medidas que no dan con lo establecido en el Código de Edificación y se aprueban por excepción por lo que se busca legalizarlos”. Se aprobó por unanimidad.

Nuevo circuito para los transportes de cargas

La Jefatura de Gabinete elevó proyecto de modificación sobre el circuito único de transporte de cargas en las avenidas y calles de la ciudad, el que fue aprobado por unanimidad.

Vamos a la playa…y al Quequén también

El bloque de Juntos propuso la creación de un programa denominado “Todos a la Playa” para que “los escolares en situación de vulnerabilidad social tengan la posibilidad de conocer lugares turísticos bajo la órbita de Desarrollo Social en coordinación con Turismo y Cultura en un viaje diario en las combis municipales para realizar actividades el aire libre en la costa o en las márgenes del Río Quequén Salado”.

Omar Barnetche explicó que fue elaborado junto al concejal Giordano “apuntando a que los chicos conozcan, hoy contamos con las combis y medios para que lo hagan teniendo igualdad de derechos para todos”. Giordano en tanto manifestó que “el proyecto tiene mucha proyección social”.

Alejandro Barragán desde Unión por la Patria resaltó el accionar del gobierno municipal sobre el uso de las combis y la recuperación de la Colonia de Vacaciones de Claromecó y se mostró complacido porque desde el bloque de Juntos se hable de “sensibilidad y responsabilidad social”, lo que fue refutado por Del Águila por considerar “las palabras tendenciosas emitidas, todos venimos a trabajar, y nos ocupa la sensibilidad social, por lo que repudio el uso de palabras fácilmente hacia nuestro bloque”. Fue aprobado por unanimidad.

Dinero para arbolado público

Se solicitó una partida para la Comision de Arbolado Público para la reposición de los mismos en todo el distrito. Fue rechazado por mayoría.

Fondos para Claromecó desde la Arenera

Se pidió evaluar la sugerencia de destinar dinero de la explotación de la arenera de Claromecó hacia el Ente Descentralizado para que se destinen porcentajes a entidades de la localidad y obras municipales exceptuando gastos corrientes. Fue rechazado por mayoría.

Carreras nuevas en Tres Arroyos: al Consejo de Estudios Superiores

Solicitaron evaluar la posibilidad para el Presupuesto 2025 de dictar la carrera de Técnico de Laboratorio y Hemoterapia en CRESTA por profesionales que residen en Tres Arroyos. Pasó al Consejo de Estudios Superiores.

El acceso a la ruta 228 por las transversales desde Gomila a La Rioja

Pidieron reparar la cinta asfáltica de diferentes calles con sus cruces con la Ruta 228 desde Gomila a la Rioja en la subida a la vía nacional ante los peraltes existentes. Se aprobó por mayoría.

Enquinchados

Elevaron pedido para mantenimiento de los enquinchados en los balnearios del distrito. Se aprobó por mayoría.

Bolardos señalizados

Se solicitó la señalización de los bolardos ubicados frente al Palacio Municipal. Aprobado por mayoría.

A comisión proyecto para Hospital y Casa de Día para discapacitados

Se pidió evaluar en el Presupuesto 2025 un monto en módulos para alquilar vivienda para establecer un Hospital de Día y una Casa de Día para personas con discapacidad. Fue pasado a Comisión.

Nuevamente se solicitó la reparación del Camino de Cintura en el acceso al Country Zurita. Aprobado por Mayoría.

Informes por traslado de efectivos policiales luego del fatal accidente

Se pidieron informes al Ministerio de Seguridad de la Provincia a través de un proyecto de Resolución sobre el traslado de efectivos policiales que cubren eventos deportivos, luego del fatal accidente ocurrido en Carmen de Areco a principios de noviembre. El mismo fue fundamentado por la Concejal De Grazia quien hizo referencia a Cristian Delgado, el efectivo de Caballería ascendido a subcomisario post-mortem, y a las consecuencias de los familiares de todos quienes perdieran la vida en el choque, a la vez que solicitó hacer llegar este reclamo a quien corresponda. Se aprobó por Mayoría.

Banco de Tierras: reunión urgente

Otro proyecto de comunicación de Juntos estuvo vinculado a la adjudicación de terrenos para el Plan Joven y la solicitud urgente de reunión con el Intendente y el Banco de Tierras ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo a posibles adjudicatarios. Fue rechazado por mayoría.

Las lanchas a su lugar

El Movimiento Vecinal presentó un proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo respetar el área para guardado de embarcaciones en la zona de bajada náutica de Claromecó ante demanda de los vecinos. Aprobado por unanimidad.

Mar y Fuegos: el pueblo quiere saber

El vecinalismo también requirió información respecto al evento denominado Mar y Fuegos en Claromecó el miércoles 1 de enero, ante la falta de comunicación del Ejecutivo hacia el deliberativo sobre el plan que se tiene en cuenta. Fue aprobado por mayoría.

Cocodrilo: vecinos quieren descansar en paz

Desde Juntos solicitaron dar cumplimiento a las ordenanzas y decretos municipales ante el reiterado reclamo de vecinos del local bailable Cocodrilo.

El homenaje libertario al Dr. Pirovano

El libertario Moller propuso colocar en el hall de acceso un cartel de igual dimensión encima del que contiene el nombre del ex presidente Néstor Kirchner al ingreso de la sala de emergencias con el nombre del Dr. Ignacio Pirovano el que fue rechazado por mayoría y otro similar en las fachadas antiguas para recordar “al padre de la cirugía argentina”, el que fue remitido a la comisión de Patrimonio.

El concejal Barragán se refirió a la actitud del gobierno nacional de sacar todo lo vinculado al nombre de Néstor Kirchner haciendo un paralelismo con el pedido de Moller.

