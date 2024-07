Concejo: Polémica y debate intenso por el pedido de crear la Secretaría de Turismo

El Concejo Deliberante sesionó este jueves por unas dos horas, con el tratamiento de 16 puntos incluidos en el Orden del Día.

Luego del izado de las banderas, se pusieron a consideración las actas 1001 y 1004 las que se aprobaron por mayoría, sin el voto de Juntos por el Cambio.

Tras ello, juró como concejal Marina Razuc, quien reemplazará al libertario Gustavo Moller mientras dure su licencia, desde el 22 al 24 de julio.

Cruces intensos por la Secretaría de Turismo

En el transcurso de la sesión, se volvió a tratar el proyecto de Juntos por el Cambio para incorporar la Secretaría de Turismo, el que pasara a comisión en una sesión anterior, fundamentado por Carlos Ávila, quien dijo que la idea era dinamizar la gestión y evaluar a su vez distintos temas destinados a dar un crecimiento turístico al distrito, lo que, según estimó, “no se está dando”, criticando a su vez las acciones de la dependencia en la última temporada de verano y también la falta de programación para estas Vacaciones de Invierno.

El tema fue apoyado por el Vecinalismo, a través de la exposición de Mariano Hernández, quien adhirió a lo expresado por Ávila, relatando aspectos de su paso por la función como Secretario de Desarrollo Económico, y las dificultades, sobre todo burocráticas, para el accionar de la Dirección de Turismo, anticipando el voto favorable.

Desde el oficialismo, por parte de Facundo Elgart, nuevamente se rechazó la opción argumentando que la modificación del Presupuesto incurriría en una situación ilegal que comprometería a los concejales, quien dijo asimismo que la modificación del organigrama es facultad del Ejecutivo para integrar una nueva Secretaría, y sostuvo que “el pedido de Secretaria para jerarquizar su gestión, nosotros lo estamos haciendo con la Dirección”, y agregó, de modo crítico que “estamos en un momento que es buscar la justificación para no votar absolutamente nada. Estamos dejando a la gente sin seguridad, salud, y me parece que es la oposición por la oposición misma, que sea propositiva y este trabajando para la gente, y me parece que si algunos tuvieron ganas de ser intendentes y no pudieron – en referencia a Avila – tienen que presentarse a una elección y jerarquizar la propuesta” a la vez que invitó al edil “a dejar el escritorio y recorrer la cantidad de propuestas para estas Vacaciones de Invierno” y propuso pedir informes a la Asesoría General de Gobierno, lo que fue rechazado por mayoría, en tanto el proyecto se aprobó por mayoría con los votos del vecinalismo y de Juntos.

“Capacitarse para jerarquizar la política”

Otro punto de debate se dio cuando se trató el proyecto de Juntos sobre capacitación para los concejales, destinados “a la profesionalización de la política” según explicó la concejala De Grazia, quien sostuvo que “le estamos dando un gesto a la gente que nos puso en estas bancas” y agregó que “ es para poder aunar criterios, no depender y estar seguros de lo que estamos legislando y debemos ser muy cuidadosos”.

Gustavo Moller adelantó el acompañamiento y agregó que “vivimos en un proceso decreciente y se generan más escalafones en el Estado y se complejiza de manera muy abundante, a lo que se suma que tenemos escasas herramientas tecnológicas para el acceso de procesos que se van desarrollando constantemente en el Estado las que deberían facilitar el proceso más allá de los que se realiza de forma partidaria, apoyamos”.

Roxana Calvo, desde el MV, agregó que acompañarían una parte del proyecto y destacó que “puede resultar sorprendente que se de este debate en este recinto y nos parece fundamental”. “Apoyamos porque creemos que capacitarse significa e implica no creer que todo lo sabemos; también sirve para ejercer diálogos respetuosos y romper estructuras, profundizando nuestro conocimiento en áreas específicas, y transmitir a la sociedad un mensaje ejemplificador”. A su vez mocionó modificaciones en uno de los artículos sobre “el rol de cada bloque”. Fue aprobado por mayoría por La libertad Avanza, el Movimiento Vecinal y Juntos.

Hubo tres proyectos vinculados al Centro Municipal de Salud: el pedido del Intendente Municipal para modificar creación y funcionamiento del mismo, la afectación del superávit al Presupuesto de gastos en 73 millones 688 mil 639 pesos con 59 centavos destinado a la Secretaría de Prevención y Salud, ampliando el Cálculo de Recursos, ambos aprobados por unanimidad, y un tercero sobre la licitación por recolección de residuos patogénicos, que se aprobó por mayoría con la abstención del concejal Moller.

Ante la solicitud de derogación de la Ordenanza 7868/08 (Padrinazgo de espacios públicos) y un nuevo proyecto de Ordenanza por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, hubo un pedido de pase a Comisión, el que fue rechazado por mayoría y el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Otros temas

Se aprobaron por mayoría pedidos de informes a la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, sobre proyectos, convenios y estrategias de prevención, y también sobre castraciones masivas de animales callejeros.

También por mayoría, se aprobó la realización de una campaña de difusión sobre medidas preventivas por intoxicación de monóxido de carbono.

Juntos por el Cambio reiteró el pedido al Ejecutivo sobre reclamos presentados con anterioridad. Se aprobó por mayoría.

Desde Juntos se pidió la revisión de todos los contratos de licitaciones públicas presentes y futuras, para reforzar las solicitudes que se han hecho ante la falta de respuestas, lo que generó un debate sobre el funcionamiento de la Comisión de Licitaciones. Se aprobó por mayoría.

En el último punto considerado, se solicitó al Ejecutivo la reparación de la Avenida de Circunvalación y el acceso a la Ruta 72 “ante el pedido de vecinos de San Francisco de Bellocq, teniendo en cuenta que es una calle muy transitada por la cercanía al Jardín de Infantes, para mejorar el aspecto de seguridad vial y hacia los peatones” según fundamentó Marisa Marioli. Contestó Adolfo Olivera quien dijo que en conversación con el delegado Taboada expresó que “ante la destrucción del asfalto se requiere de un trabajo a largo plazo con mayor infraestructura”.

Sobre tablas, y aprobado por mayoría, se trató el pedido de licencia de Daiana De Grazia desde el 23 de julio al 25 de julio, y se incorpora al bloque de Juntos a Marisa San Martín, el que se aprobó por unanimidad.

