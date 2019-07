Concejo: Polémica y rechazo unánime ante reclamo sobre explotación y uso de la Estación Forestal

El Concejo Deliberante realizó este jueves una nueva sesión ordinaria en la que dio tratamiento a diversos temas, rechazando por unanimidad un proyecto de comunicación proveniente desde el bloque Juntos para el Cambio, defendido por el concejal Alejandro Trybuchowicz, quien solicitaba al Ejecutivo “que se traten cuestiones inherentes a la Ordenanza donde se reglamenta la explotación y el uso de la Estación Forestal”.



En la fundamentación, se solicitaba la colocación de señalética y cartelería que indicara claramente la zona de donde se puede extraer leña, con la restricción de no poder sacar leña verde, ya que se veía el accionar de quienes desaprensivamente los fines de semana hacían caso omiso a las indicaciones reguladas por la norma correspondiente “y hacen uso y abuso de lo que hay en el Vivero” según expresó.

Salim y la “picardía política en tiempos de campaña”



Contestó el presidente del bloque del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, quien afirmó haber escuchado “con mucha atención los fundamentos y el proyecto en algunos lugares se contradice, ya que reclama la colocación de cartelería y adjunta una foto donde esa cartelería está colocada por lo que va a ser muy difícil cumplir con lo que está hecho, a la vez que le reclamó a Trybuchowicz que asista a las reuniones de la Comisión Asesora, “ya que es una liviandad difícil de soportar no ir a las reuniones y después hablar”, al citar que el edil cambiemita “se tuvo que retirar de la última reunión y no pudo observar los manejos o desmanejos que se han hecho en el Vivero”. “Esto habla de cierta picardía política que aparece en épocas de campaña donde a todos nos dan ganas de echarle la culpa al otro por las cosas que suceden” dijo.

“Una perlita”



“Encontramos una perlita pocas veces vista en la redacción que es que el Honorable Concejo Deliberante se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que modifique una ordenanza. Me cuesta un poco más seguir pensando que el proyecto tiene picardía, y me parece que el gris se torna más oscuro. Hace poco menos de 24 horas el bloque pretendió aprobar un proyecto que no se había presentado y hoy pretenden que le digamos a los concejales que el Ejecutivo modifique la ordenanza”.

“No quiero faltarle el respeto a nadie y me cuesta decir a viva voz que las ordenanzas las modifica el concejo desde que la Democracia lo impuso, la prueba son las enseñanzas que los chicos del Concejo Deliberante Estudiantil, a quienes podrían haberles preguntado”.

“Nuestro bloque no está en condiciones de aprobar semejante barbaridad”

Sé que mi palabra en el bloque de Cambiemos no goza de mucha credibilidad ya que he planteado algunas objeciones sobre la Ordenanza de la presentación de declaraciones juradas y finalmente aceptaron la sugerencia que algún otro contador opine del tema y ayer se convencieron que las cosas que dijimos nosotros que era que estaba mal presentada la ordenanza, y las barbaridades que se dijeron, con intenciones de hacer politiquería barata y considerando que mi palabra esta prácticamente devaluada me he tomado el atrevimiento y he traído el libro que se llama El rol del concejal, y quiero dejarlo a mano por si alguno tiene alguna inquietud. Tómelo como un humilde aporte para mejorar el nivel que tiene el Concejo Deliberante. Obviamente nuestro bloque no está en condiciones de aprobar semejante barbaridad”.

Respondió Trybuchowicz, quien afirmó que “periódicamente consulto al ingeniero Carabio sobre lo que realiza y, en lo que tiene que ver con el cartel es un pedido que me hace el Delegado, que ha visto la problemática de ejercer el control y quizás no está bien redactado que la gente hace uso y abuso del corte de ejemplares verdes. La única cuestión y sin chicanas es que hay que solucionar un problema que cada vez se agrava más. Si hubo errores en la redacción la asumiremos”.

Lescano: “De la Comisión Asesora formamos parte, no aprobaremos el pedido”



Desde el bloque de Todos, Tatiana Lescano anticipaba el voto negativo al sostener que “no acompañaremos porque coincidimos con Salim en cuanto las formas o pedidos, y creemos que lo que se solicita al Departamento Ejecutivo corresponde a la autoridad ejecutiva y a su Comisión Asesora de la cual nosotros formamos parte, la que tiene como funciones establecer el reglamento interno de funcionamiento, manejo y administración de recursos de la Estación Forestal, por lo que nos parece que los temas son de tratamiento en esa Comisión y la autoridad ejecutiva y como en las últimas reuniones no han sido temas de preocupación, si se considera que son oportunos esperemos que se traten en la próxima reunión”, a la vez que solicitaba la articulación de acciones para que se puedan cubrir las necesidades de abastecimiento de leña a las familias del distrito para que tengan acceso a la misma en abundancia.

La sesión se inició con el homenaje a las víctimas de la AMIA

Luego del izamiento de las banderas, la concejal vecinalista Claudia Cittadino solicitó la palabra y se refirió a los 25 años del atentado a la AMIA que se cumplen hoy, preguntándose “qué orden pudo haber movido a quienes planificaron un atentado que hoy no tiene ni justicia ni culpables”.

Prorrogan comodato por el edificio de Alsina y Pringles

Luego, se aprobó la prórroga del comodato con Subterráneos de Buenos Aires por el edificio ubicado en calles Alsina y Pringles y la cesión de un predio del Cementerio Municipal a la CELTA.

El homenaje a Hugo Cereijo







Seguidamente, y en el marco de un amplio de los bloques en reconocimiento por su actividad pública, política social y de servicio, se aprobó por unanimidad que el área de Otorrinolaringología del Centro Municipal de Salud lleve el nombre del Dr. Hugo Alberto Cereijo.

Claudia Cittadino sostuvo que “rápidamente ayer estuvimos de acuerdo en traerlo a la sesión y aprobarlo”, y citó la nota que la Comisión Amigos del Hospital y directivos hizo llegar al Concejo, haciendo referencia a la labor del médico fallecido, “quien dejó huellas en la comunidad toda, decenas de instituciones lo tuvieron como un colaborador activo y su personalidad de hombre comprometido también lo llevó a ser Secretario de Salud y Acción Social, quienes contamos con su amistad sabemos que era un gran amigo que estaba sobre todo en las malas cuando uno lo necesitaba”.

Mercedes Moreno agregó: “Con gran alegría acompañamos este proyecto, y nos llena de gratitud poder pensar en un sitio más que lleva el nombre de un destacado médico y destacada personalidad pública de Tres Arroyos. Es de muy buena forma esta modalidad que se aplica. Siempre lo tendremos presente”, a la vez que Horacio Espeluse felicitó “a los promotores de esta iniciativa que acompañamos”, tras lo cual con un cerrado aplauso en el recinto se votó por unanimidad.

Fabiano, de licencia hasta fin de setiembre

Se aprobó asimismo otra licencia del concejal Roberto Fabiano, del bloque Juntos por el Cambio, desde el 1º de Agosto hasta el 30 de setiembre inclusive, por lo que continúa en la banca en su reemplazo, Alejandro Trybuchowicz.

Violencia de Género: reclamo por el equipo técnico en la Comisaría de la Mujer y cumplimiento del protocolo en el Hospital Pirovano

Otro punto de interés estuvo referido al reclamo proveniente del bloque de Todos, hacia las autoridades provinciales para la designación del Equipo Técnico para la Comisaría de la Mujer, el que fue tratado conjuntamente con el pedido al Departamento Ejecutivo para garantizar la adecuada atención a la víctima de Violencia de Género en el Centro Municipal de Salud, ambos fundamentados por la concejal Montenegro.

Informes sobre plan de obras y de recursos humanos en el Geriátrico Municipal

El bloque de Todos a través de Mercedes Moreno reclamó al Ejecutivo que informe respecto a la culminación de las obras en el Geriátrico Municipal, y asimismo pidió por el nombramiento de mucamas y enfermeras que serían necesarias para que se habilite la totalidad de las camas en ese lugar, ya que con motivo de la obra iniciada en 2018 de 40 camas habilitadas solamente hay 24 ocupadas, por remodelaciones en el sector de mujeres.

“Hay trabajadores precarizados, la mayoría de las mucamas son de planes sociales, no hay seguridad a la noche y por la obra coexisten los sectores de mujeres y hombres”, quien a su vez explicó que una vez concluída la misma “mejorarían los ingresos, ya que por cada paciente conveniado PAMI paga unos 23 mil pesos y quienes ingresan sin esa cobertura pagan menos”, a la vez que destacó la labor terapéutica y de actividades recreativas que brinda el personal actualmente.

Sin sorbetes ni vasos plásticos, en 2020

Desde el Peronismo Renovador, Matías Fhurer presentó tres proyectos, el primero de ellos para que se establezca en el distrito la reducción progresiva y la prohibición definitiva a partir de diciembre del 2020 de la entrega de vasos y sorbetes plásticos, con un programa destinado a comercios, para evitar la contaminación por plástico, fundamentalmente en el mar, “ya que tenemos más de 80 km. de costa en el distrito”, dijo fijó como fecha formal para que se aplique la ordenanza de reducción el 1º de abril hasta el 1º de diciembre del año próximo.

Lavarse las manos y limpiar cordones

Otro proyecto del Renovador Fhurer trató sobre la posibilidad de hacer hincapié en una campaña de concientización respecto a un adecuado lavado de manos, teniendo en cuenta la época invernal y la posibilidad de transmisión de enfermedades respiratorias ante la falta de higiene. Reclamó también a las autoridades la limpieza de cordones en sectores de la ciudad

Listado de personas que solicitan terrenos y pautas de asignación

Ante la creciente demanda de terrenos por sectores socialmente desfavorecidos y la ausencia de un registro al respecto, el bloque de Todos solicitó que de manera perentoria se informe el listado de personas que solicitan los mismos, y la convocatoria al Consejo Municipal de Tierras y a la Mesa Ejecutora del Banco de Materiales.

El camping El Pinar de Reta

El bloque de Juntos para el Cambio realizó un pedido de informes solicitando saber los motivos que llevaron a cancelar la cesión de tierras destinadas al Camping El Pinar en Reta, ante comentarios que indican la existencia de proyectos por parte del municipio, por lo que se aprobó dirigirse a al Ejecutivo y al Director de Turismo que informe al respecto sobre la existencia del proyecto y cuál sería el mismo.

Solicitud de informe sobre el Plan de prevención del delito y cuidado de vecinos

Ante los reiterados hechos de inseguridad de los últimos días, desde el bloque de Todos, el concejal Sebastián Suhit 17 fundamentó el pedido de su bancada para que desde la Secretaría de Seguridad se informe cual es el plan de prevención del delito y cuidado de los vecinos.

Suhit mencionó “los hechos reiterados tanto en los barrios, el centro de la ciudad, las localidades y la zona rural, se genera gran preocupación por la falta de presencia policial y pidió respuestas ya que anteriormente no las hemos tenido”, citando el robo en la esquina de la comisaría y los robos de motos en zona de Plaza Torre Tanque, trasladando la responsabilidad además a los gobiernos Nacional y Provincial.

“Hay una cuestión de inseguridad económica, no hablamos de delitos de grandes complejidades sino que se vinculan estos delitos a la crisis en sectores que no tienen otros mecanismos de inserción al mercado laboral. Queremos saber cuál es el plan y con la voluntad y el empeño; el delito le està ganando a las medidas por lo que creemos que el Estado no debe funcionar como compartimientos estancos y tenemos que gestionar para aportar soluciones pero debemos tener la información cierta”, argumentó.

Contrapunto Marioli -Aramberri

En un orden similar, la concejal orensana de Juntos por el Cambio Marisa Marioli, quien debutaba en lugar de Matías Meo Guzmán, reclamó saber el funcionamiento, la cantidad de cámaras de seguridad que funcionan tanto en Orense como en el Balneario, “ante diferentes hechos delictivos”, a la vez que solicitó que se informe desde el Centro de Monitoreo cuando se avisten irregularidades”, lo que motivó la intervención del concejal Aramberri, quien dijo que apoyarían la iniciativa “pero que una concejal que está en funciones no puede hacer esta minuta de comunicación porque las líneas de acceso a los funcionarios de seguridad están abiertas”. Terció Nickel, quien dijo que Orense tiene tres cámaras funcionando.

Otros temas

Se pidieron informes respecto a la limpieza del Vivero en Claromecó luego que la empresa a cargo de la misma dejara de prestar funciones al haber vencido el convenio para el retiro de los árboles quemados en 2014 y los afectados por el temporal del 2015.

Se solicitó el arreglo de calles en la ciudad cabecera en diversos barrios y en las localidades de Reta, Copetonas y Orense, donde en esta última también se solicitó el mantenimiento del camino de acceso a la Sala de Atención Primaria el que se encuentra desmejorado.

Se reclamó el arreglo de la bomba que dota de agua a la localidad de Cascallares, y el arreglo de una zanja realizada ante la pérdida del fluido, que afecta directamente a los vecinos.