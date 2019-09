Concejo: Por el CEC 801 Espeluse trató de “caradura” a Pissani y el peronismo de “fanfarrones” a Juntos por el Cambio

En la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante realizó este jueves, y luego de la situación producida por la obra de la sala de informática en el Centro Educativo Complementario que motivara el pedido de destitución del cargo del Subsecretario de Servicios Públicos por parte del bloque macrista al intendente Sánchez, el tema llegó al recinto promovido desde el bloque de Juntos por el Cambio. Finalmente fue desaprobado por mayoría, con el voto negativo de Matías Fhurer del Peronismo Renovador y el Movimiento Vecinal, y del Frente de Todos, que se abstuvo.



Fundamentó el pedido el presidente del bloque autor, Horacio Espeluse, quien argumentó las causas por las que oportunamente se había pedido al intendente la remoción del funcionario, y volvió a exigir que “se expida públicamente o por escrito” ante la nota presentada.

Desde el Vecinalismo, Francisco Aramberri recordó una situación similar ocurrida cuando estaba a cargo de la dirección de Deportes, y en 2013 un bloque pidió su renuncia, y fue respaldado tanto por el Jefe de Gabinete como por el concejal Salim. Resaltó que “gran porcentaje de las obras que se ejecutan en el distrito están en manos de Pissani, un hombre que trabaja muchas horas al día junto a personal municipal a destajo, quienes han hermoseado lugares, no sólo en la ciudad, sino en las localidades, me veo en la obligación de defenderlo por lo que trabaja, no por lo que dice”.

Seguidamente, cargó contra el bloque cambiemita y trajo a colación el tema de los aportantes truchos luego de la elección de 2015 y sostuvo que “nosotros no presentamos denuncias porque conocemos que ustedes son buena gente, y a ustedes los “embocaron” los embocó el Gobierno provincial”.

Nuevamente habló Espeluse, quien dijo que “no estamos cuestionando su integridad como persona y su capacidad de trabajo, estamos discutiendo su accionar frente a una obra que se hizo de manera clandestina; no son dichos nuestros sino de los arquitectos que inspeccionaron la obra, no es un tema menor, no voy a mezclar una cuestión con la otra, no es aceptable que alguien que encima lo hace insulta a todos como si fuéramos mamarrachos, es bastante caradura, y por dejar pasar situaciones como esta vienen cuestiones lamentables, no es aceptable que no nos contesten”.

A su turno, y ya en el final de las ponencias, la concejala Lescano recordó que “la obra en cuestión fue parte del acuerdo entre la Provincia y el Municipio, por lo que todos estaban sabiendo que la obra se iba a realizar, la inspectora de infraestructura estaba al tanto y autorizó la obra, por lo que no se puede decir que era clandestina, teniendo en cuenta que no se puede ni siquiera pintar una pared sin su autorización, y sabían que la obra llevaba más de doce meses de ejecución, se inauguró en mayo y quince meses después se hace una inspección técnica.”

“Nosotros pedimos informes técnicos para determinar la responsabilidad y pedimos que se dé prioridad y cuando los tengamos a los informes con las pruebas en la mano solicitaremos la interpelación de los funcionarios y para poder entender si hubo dolo o si fue solamente una torpeza. No queremos defender a nadie, ni a los funcionarios técnicos, ni a los de Cambiemos o a los del Movimiento Vecinal o del Departamento Ejecutivo. La administración de los bienes le corresponde al Consejo Escolar de Tres Arroyos, por lo que si ninguno de ellos sabía que se están haciendo, nos preguntamos qué están haciendo en ese cargo”.

“Nos vamos a abstener porque consideramos que nos faltan respuestas oficiales para la competencia que tenemos los concejales y no alcanzan para emitir un juicio, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer cuando tengamos las pruebas en la mano”.

Otros temas

Inicialmente, se aprobó la ordenanza que modificó el gasto de funcionamiento y mantenimiento de la Patrulla Rural, afectando el 7% de fondos asignados según ordenanza y el 100% de fondos asignados por recaudación de Marcas y Señales, del Organismo Descentralizado Vial Rural.

Nueva ordenanza para instalación de los Carros gastronómicos

El Concejo finalmente aprobó la ordenanza que regula la instalación de los carros gastronómicos o food-trucks, para todo el distrito, luego de un breve debate respecto “a la posibilidad de dar trabajo a familias tresarroyenses” según explicó el peronista Garrido, quien realizó una reseña de las dificultades que presentaba la ordenanza hoy derogada y reemplazada por la votada, o “para que la gente pueda trabajar en regla” según la cambiemita De Grazia, o “el trabajo conjunto que permitió dar claridad a un aspecto que dará trabajo a los tresarroyenses”, de acuerdo a lo que esgrimiera el vecinalista Zorrilla. Se aprobó por unanimidad, al igual que el llamado a licitación, en un proyecto tratado fuera del Orden del Día

Estadísticas por el secuestro de motos

Desde el Bloque de Todos, se solicitó al Ejecutivo y fue aprobado, el envío de estadísticas y programas relacionados al secuestro de motos en operativos de seguridad.

“Preguntamos qué es lo que detecta como causa principal la Secretaría de Seguridad, y que plan de acción va a implementar, si es falta de seguro, falta de casco, es decir, cuál será la función de un estado municipal responsable que detecta un problema y actúa en consecuencia”, dijo Mercedes Moreno.

Nuevo reclamo para que se cumpla el Protocolo en el Hospital en casos de violencia de género

Un proyecto de comunicación originado en el Bloque de Todos, referido a cumplir por parte de personal médico del Hospital con el Protocolo en los casos de violencia de género nuevamente fue tratado y aprobado por el cuerpo legislativo.

“Cuando no se cumple el protocolo con el llenado de planillas sobre denuncia, lesiones, que cualquier profesional de la salud puede completar. No están trabajando bien, cuando uno ve que ingresa una víctima no debe hacerla esperar, la debe atender y atender bien pues sino se le dan las garantías que corresponde, ya que el protocolo exige la garantía de protección jurídica, porque se debería ir de ese lugar y seguir con lo que tiene que ver con una cadena de intervención judicial que no se está haciendo; se logra que las mujeres no vuelvan a pedir ayuda, sino que quedan fuera del sistema”, expresó entre otros términos Andrea Montenegro.

También vinculado al Centro Municipal de Salud y originado en la misma bancada, se pidió un informe al Ejecutivo sobre los turnos solicitados por vía Web o telefónica y la causa por la que se dan turnos con hasta tres meses de espera. “Felicitamos los avances tecnológicos pero el problema no es si se accede por los medios habilitados. El problema es que no debe haber demora de un mes y medio, tres meses o cuatro para otorgar un turno. Hay más gente que se atiende en el hospital, por lo que preguntamos cual es el plan que establece para satisfacer demanda en relación a los turnos”, sostuvo Mercedes Moreno.

El Padrón vehicular municipal

Juntos por el Cambio solicitó al Ejecutivo el envío del padrón vehicular municipal, y que informe a su vez si hay ambulancias desafectadas con posibilidad de venta, la que debe ser autorizada por el Concejo Deliberante.

Reclamos urbanos

Juntos por el Cambio requirió se arbitren los medios necesarios para evitar la acumulación de agua en calle Rauch al 1600 frente al Centro de Atención Primaria; que se proceda a la limpieza de un basural clandestino en Circunvalación y el Arroyo Seco, y el arreglo del cordón cuneta en calle Colón y Pasaje Jorge Roberto Foulkes.

Localidades

También se dio tratamiento a temas vinculados con las localidades, tales como el pedido para que se envíe desde el Ejecutivo el expediente para acelerar la instalación del puesto policial en Balneario Orense; la señalización del circuito único de transporte en Orense; mejoras en la bajada de Dunamar en calle Belgrano y Costanera; reemplazo de postes y luminarias en la avenida Ernesto Gesell, y el mantenimiento de las plazas en Claromecó y Dunamar.