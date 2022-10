Concejo: Por error administrativo, la Secundaria 3 no participó de “No a la Trata”

17 octubre, 2022

Un trabajo enviado al Concejo Deliberante por alumnos de la Secundaria 3, no llegó a participar del concurso “No a la Trata” que recientemente ganara un establecimiento de Reta, por un error administrativo de la Secretaría del cuerpo.

La novedad fue comunicada por la concejala Paola Salerno, titular de la Comisión de Familia del Concejo Deliberante, la que tuvo a cargo del juzgamiento del concurso, y anticipó que “se realizará una reunión con los integrantes de esa comisión interna y el Presidente del Concejo, para evaluar aspectos referidos al trabajo administrativo, para ver si hay un exceso en el mismo y poder mejorar y evitar que suceda nuevamente”.

“Recibimos una nota que presentó la directora de la Escuela Secundaria 3 porque por un error de la Secretaría del Concejo el trabajo se perdió y no llegó a la Comisión”, dijo Salerno, y afirmó a su vez : “planteamos el tema y lo analizamos, para mejorar el año próximo, porque entendemos que el video estaba muy bien armado, ya que los alumnos lo tomaron como temática de materias curriculares y además de dolerme como mamá, y presidenta de la comisión, queremos también rever el trabajo administrativo de la Secretaría del Concejo, porque las cosas no están funcionando como debieran, todo esto para mejorar y evitar que suceda nuevamente, ya que el video estaba muy bien realizado y podría haber sido ganador, yo no quiero hacer futurología pero lo pienso”.

En el mismo sentido, Salerno anunció que analizaron en la oportunidad “sumar el mencionado trabajo a las actividades que se realizarán en Noviembre por el mes de la Violencia contra la Mujer, difundiendo el video, a manera de premiar el trabajo de los alumnos, y a su vez pedirles las disculpas del caso”.

