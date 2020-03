Concejo, primer round del año: Todos reclamó controles y Juntos Por el Cambio chicaneó con un audio

5 marzo, 2020 Leido: 192

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos concretó una extensa sesión ordinaria de más de tres horas en la cual la oposición reclamó mayores controles a la gestión vecinalista en diversos temas.



Cerealcoop, de Interés Municipal

Se aprobó además, y con el beneplácito de los integrantes de la cooperativa en formación que se hará cargo de la actividad en la planta de Cereales Tres Arroyos, la declaración de interés municipal sobre el tema, necesaria para continuar con la conformación de Cerealcoop, tal el nombre que tomará la entidad.

“El desarrollo del proyecto es claro pero nos parece importante reflexionar sobre el itinerario que nos llevaron a este punto la empresa se paralizó en 2018 y dejó a 150 familias a la deriva, abandonadas a su suerte, sin salarios sin trabajo y sin las necesidades mínimas. Hubo varias iniciativas a partir del gerenciamiento de la empresa, ofertas de compra y venta, pero en el mientras tanto las familias estaban sin la dignidad del trabajo. Nosotros acompañamos a los trabajadores atendiendo a las mínimas necesidades para dar respuesta a cuestiones de canasta básica para movilizarse en la calle y demandar de lo que les pasaba, desde la modestia de un bloque de concejales. Ellos eran víctima de una política que en los últimos cuatro años destruyo el aparato de producción de las miles de pymes que cerraron mientras se decía que era un conflicto de privados y en el medio estaba la gente, esa gente que eran familias de tresarroyenses”, dijo Graciela Callegari al fundamentar la iniciativa aprobada.

Luis Zorrilla, desde el vecinalismo sostuvo: “Es lamentable tener que acompañar un proyecto de esta índole porque lo razonable es que la empresa estuviera funcionando. No coincido con lo que decía Callegari que a este conflicto lo declaraban como un conflicto de privados, pero no fue asi con el gobierno municipal porque el ex concejal Salim, como intendente interino hizo gestiones para acercar a la empresa con sus proveedores, y también el Dr. Curuchet como presidente del Banco Provincia recibió al intendente y no hubo una respuesta favorable. Se generó un comité de crisis que tuvo un funcionamiento adecuado para tratar de salvar la empresa y salvarla, y se acompañó a los trabajadores, en subsidios económicos, alquiler y subsistencia, en atenciones en salud a través de la farmacia del hospital. Acompañamos y esperamos que tenga un final feliz para los trabajadores, y que sea una cooperativa con éxito. Se aprobó por unanimidad, con el aplauso de los trabajadores presentes en el recinto.

Cuarto intermedio por el audio de De Grazia

Un hecho inesperado ocurrió al tratarse un pedido para reforzar la seguridad en los Centros de Atención Primaria, luego del hecho vandálico que derivó en la pérdida de vacunas en la sala de Barrio Ranchos, cuando al intentar fundamentar su posición y sin haber informado a las autoridades del cuerpo, la concejal Daiana De Grazia de Juntos Por el Cambio comenzó a difundir un audio enviado por los trabajadores de las salas desde su celular, el que fue interrumpido debido a la exposición pública que tendría el mismo a través de los medios de comunicación, sin haberse consensuado su emisión.

La sesión se interrumpió y derivó en un breve cuarto intermedio para que los presidentes de bloque trataran la situación. Al final, no se aprobó la difusión de la grabación, y De Grazia terminó relatando el contenido de la misma, que indicaba que si iban los concejales cambiemitas y consultaban respecto a la situación en que se encontraban las salas, no se diera información en el lugar, porque eran las autoridades superiores quienes debían suministrarla, tras lo cual se solicitó que pueda modificarse tal situación, en tanto el presidente del cuerpo Dr. Nickel le solicitó a los concejales que previamente a tomar acciones de este tipo como la difusión pretendida del audio por parte de De Grazia, se le comuniquen las mismas.

Seguridad vial

La actividad continuaba, ya con más de una hora de sesión, solicitando se tomaran acciones tendientes a brindar seguridad en Avenida Güemes y calle Pedro N. Carrera, ante la serie de accidentes – uno de ellos con una víctima fatal – que se han producido en el lugar, solicitando la concejal Lescano la posibilidad de semaforizar la esquina, con giro a la izquierda dado que la maniobrabilidad se complica teniendo en cuenta además el acceso al Ente Descentralizado Vial a pocos metros de esa intersección.

Otros tres proyectos vinculados también a la seguridad vial los que se expusieron en el recinto, uno de ellos para solicitar acciones tendientes a brindar seguridad en la esquina de la Escuela 26 anexo 3061, señalización de badén en Matheu al 1400 y la construcción de lomos de burro o mesetas, su repintado para visibilizar los mismos, solicitando desde Juntos por el Cambio la colocación de isotipos de señalización y la construcción a cargo de personal idóneo de Vialidad Provincial o Nacional.

Controles

La cuestión ambiental también abrió el debate legislativo, pidiendo Todos que se arbitren medidas necesarias para los controles de suelo, agua y aire en todas las localidades de Tres Arroyos, lo que contó con la adhesión de los tres bloques, con reclamos de acciones hacia los distintos niveles gubernamentales, y la publicación de los resultados de los análisis bacteriológicos y físico químicos del agua de pozos en el Boletín Oficial, redes sociales y páginas oficiales del municipio y celebrar convenios con entidades oficiales .

Lescano: “Estamos al límite”

“Estamos al límite” dijo la concejal Lescano ante la cantidad de vecinos que sufren la carencia y calidad de agua, nos preocupa mucho no poder acceder a los análisis, es información que debería ser pública la información, tenemos derecho saber lo que estamos tomando, nos preocupa que en Reta no haya agua de red, y que las escuelas no tengan acceso al agua; ya en 1995 hay un informe respecto a la necesidad que los pozos descansen y la necesidad de hacer nuevos pozos, han pasado casi 25 años y no creo que la situación haya variado al respecto; sabemos la necesidad y los costos, sabemos lo que significa, y es una cuestión de prioridad saber en qué se usan los recursos de los vecinos y es una decisión invertir en lo que se ve o no, y sabemos de la cantidad de vecinos que se quejan y no tenemos información; sabemos que hay un recurso presentado que obliga al municipio, en principio obliga el acceso a la información ya que es el gobierno municipal el responsable de cuidar la salud de todos nosotros, el agua potable es un problema de salud pública y de obras de infraestructura por lo que no vamos a dejar de insistir”.

Fabiano: “La red está obsoleta, fue diseñada para recibir presión constante”

Fabiano, en tanto dijo que “podemos ser reiterativos, decíamos el año pasado que la Autoridad del Agua hizo un informe que no cuenta con los análisis, creo que he perdido la noción de la cantidad de veces que hemos pedido esta información y no la hemos obtenido, a fines del 2019 pedimos al Ejecutivo nos informe que acciones o qué medidas se habían tomado y a seis meses no tenemos respuesta. La red de agua está obsoleta, complicada y con infinidad de problemas muchos de ellos se generan a raíz del cambio de provisión de aguas a la red que fue realizada para recibir presión constante desde el tanque de agua de la torre, y hace unos quince años no funciona y la red se alimenta desde las bombas por lo que pasamos a un sistema de provisión variable, este problema no se soluciona agregando más pozos porque tendremos más perdidas, se producen 900 mil y se pierden 400 mil; agua hay pero el problema es que la cañería no funciona ante este sistema de provisión, y podemos seguir esperando el megaproyecto de un tanque de cuatro millones de litros y la verdad es que no hay plata para encarar semejante obra, lo concreto es que hace 16 años que gobierna el mismo intendente y no se ha hecho nada; destaco el trabajo del personal de Obras Sanitarias; en estos días se ven menos perdidas porque el agua no llega, proponíamos hacer un trabajo con los pozos para volver al sistema de provisión constante que ni siquiera fue evaluado o analizado, y proponíamos la generación de recursos que fue rechazada por los dos bloques en la aprobación del Presupuesto, creo que más allá de los análisis si los hiciéramos en estos días cuando las bombas no paran las 24 horas veríamos que la calidad es muy inferior y según lo que informa Obras Sanitarias, durante seis meses del año no se clora ningún pozo y si se clora en verano, por lo que estamos expuestos no solo a lo físico sino a lo bacteriológico”.

Terrenos y Banco de Materiales

Luego solicitaron desde Todos que se eleve el listado actualizado de personas que solicitan terrenos y se convoque a la Mesa Ejecutora del Banco de Materiales, dando cumplimiento a las ordenanzas vigentes, y tiendan a obtener una vivienda digna, por lo que se propone dirigirse al DE para solicitar que a titulo perentorio eleve lo solicitado precedentemente, convocando a sesión al Consejo Municipal de Tierras.

Fundamentó Callegari: “Son problemas que arrastramos desde hace tiempo y que debemos dar respuesta: estamos acá para pensar proponer y para controlar y es lo que estamos haciendo, es necesario cumplir con la normativa vigente y dar respuesta, el problema de tierra y vivienda determino la creación del banco de materiales y el de tierras, quienes tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento a través del Consejo Municipal de Tierras. Hemos presentado notas por las vías correspondientes. El valor de la tierra no es un tema menor y el uso de la tierra tampoco como las familias que están en emergencia habitacional, que necesitan de una política en tal sentido” .

Consorcio Pavimentador

El remanido tema del Consorcio Pavimentador fue llevado nuevamente al Concejo desde el bloque De Todos, para solicitar que se dé cumplimiento a la ordenanza vigente para proceder a la firma del convenio de comodato respectivo, y dar respuesta a la petición de hace tres años por parte de la entidad. “esperemos que esta decisión política se revierta y acompañamos este pedido, solicitando a los concejales del movimiento vecinal que se le dé una respuesta”.

A su vez el concejal Groenenberg leyó su posición en términos similares a lo expuesto por su par peronista, sumándose al pedido.

Instituciones y Presupuesto Participativo

Se solicitó asimismo la convocatoria a las entidades a la presentación de proyectos y la conformación de la Mesa de Seguimiento del Presupuesto Participativo con la presencia de concejales, por lo que se solicita también el cumplimiento de ordenanzas ante el reclamo realizado en 2018 y 2019, y solicitar informes desde enero de ese último año a la fecha, fundamentado por Callegari quien dijo que “en un momento en que los vecinos piden por tantas obras necesarias, me parece necesario que se respeten los plazos y que se conozca en qué se destina el dinero y que los vecinos decidan que quieren en sus respectivos lugares, por lo que es clave su participación, porque cuando se encuentran los vecinos con necesidades son ellos quienes dicen esto es lo prioritario y tienen la capacidad de ver que es lo urgente; no es la decisión centralizada sino que debe ser una cuestión pública, y que se pueda saber cuál es el estado de avance de esa decisión, es la etapa inicial del Presupuesto Participativo, queremos saber para qué se va a usar y que las propuestas sean de conocimiento de este cuerpo y que la mesa efectúe el seguimiento, es un control constructivo, estamos aportando y acompañado como solicito el intendente, esperemos que el Ejecutivo haga su parte”, en tanto De Grazia considero que “cuando nos acercamos a las instituciones no saben que existe el Presupuesto Participativo, por lo que solicitan subsidios a las autoridades o a algunos diputados, por lo que acompañamos y esperemos que no haya una subejecución de la partida”.

Los Jóvenes y la Cultura

Se pidió asimismo que se dé cumplimiento al programa Los Jóvenes y la Cultura para promover la participación a través de las direcciones de Cultura y Deportes, quienes deben incluir un número de entradas en cada evento organizado por la municipalidad, el que se puso en práctica una sola vez en la Fiesta del Trigo del 2017 por lo que se propuso que de manera urgente cumpla con la ordenanza vigente.

Tatiana Lescano indicó que “el reclamo se ha convertido en un clásico en las primeras sesiones ya que no se ha visto su cumplimiento y en este 2020 tenemos una coordinación de políticas de juventud y junto al Consejo de Jóvenes podrían hacerse cargo por lo que es en ese sentido que se cumpla de manera urgente; se desarrolla la Fiesta Provincial del Trigo y no se está cumpliendo”.

Lucas Carrozi pidió el pase a comisión “Dada la reciente creación de la dirección de Juventud vamos a solicitar el pase a Comisión para que se modifique el artículo 3 de la ordenanza vigente y que se nombre a la dirección de Juventud como autoridad de aplicación y que sea esta quien articule esta cuestión” contestando Lescano que para ella era una Coordinación lo que se había creado y no una Dirección “salvo que no se haya difundido y se haya dictado un decreto del que no tenemos conocimiento”, en otro embate opositor al vecinalismo. Se aprobó por unanimidad sobre tablas, finalmente.

El patrullero de Claromecó

Juntos Por el Cambio solicitó la reparación del patrullero estacionado en el ingreso a Claromecó, que dejaría a la localidad con un solo móvil “el que tiene dificultades para circular por la ruta ya que no reúne las condiciones; sabemos la escasez de recursos y la problemática de seguridad, sigue habiendo mucha gente en Claromecó y es indispensable que se tome alguna medida en el corto plazo”, según fundamentó el edil Fabiano.

Pedidos

Asimismo solicitaron “por la salud del barrio y los habitantes cercanos”, la limpieza de terrenos en Avenida Caseros y Azcuénaga, y la solución a la acumulación de agua en Godoy Cruz y Lamadrid, reiterando un pedido de vieja data.

La “Check List” de seguridad en cirugía reabrió heridas entre oficialismo y oposición

Otro punto del bloque cambiemita estuvo vinculado a la solicitud de implementación de la denominada “Check List” o lista de verificación de la Seguridad de la Cirugía en el Centro Municipal de Salud, “consiste en generar mayor seguridad, en un determinado protocolo que cuenta con un coordinador al momento de la intervención y posteriormente la lista pasa a ser parte de la historia clínica del paciente y es para aumentar el sistema de seguridad en la salud pública”, expresó De Grazia “para tratar de asegurar que el municipio no reciba reclamos luego”. Contestó Gutiérrez desde Todos, quien dijo que “ cada uno del equipo chequea su material y aunque no hay un liderazgo de una persona determinada que conduzca los procedimientos de cada sub equipo dentro del quirófano tiene que ver con la responsabilidad de cada uno que trabaja en el quirófano, que redundará en alcanzar el objetivo y que todo salga bien, es algo normal por lo que no creo que haya diferencias importantes entre lo privado y lo público, por lo que acompañaremos este proyecto haciendo la salvedad que es algo que se hace normalmente el conducir los procedimientos según su parecer”. Claudia Cittadino adelantó el apoyo de su bloque, y coincidió con el concejal Gutiérrez que no hay médicos que operan distinto en un lugar privado que en un lugar público, quiero hacer la salvedad porque todos los profesionales desde la mucama hasta el jefe de quirófano ponen en juego su matrícula profesional, eso está pensado para lugares grandes donde se hacen cirugías simultáneas”.

De Grazia sostuvo que “nunca puse en duda lo que sucede entre lo público y lo privado sino que es para brindar mayor seguridad, se usa en lo privado y es para aumentar la seguridad”. Se aprobó por unanimidad.

Plaza Héroes de Malvinas en Claromecó

Se solicitó la puesta en valor de la Plaza 2 de Abril Héroes de Malvinas en Claromecó, por parte de Tribuchowyicz, a lo que se agregó por parte de la concejal Lescano el pedido de incorporar otros paseos públicos.

Celíacos y Precios Cuidados

En otro aspecto, el bloque cambiemita solicitó adherir a la iniciativa de la Diputada Josefina Mendoza de incorporación al listado de productos esenciales libres de gluten del Programa Precios Cuidados, lo que no fue apoyado por el bloque de Todos, “por una cuestión netamente política”, criticando las acciones de desmembramiento del programa durante el gobierno de Cambiemos, terció Cittadino quien hizo referencia a que el desmembramiento “nos complicó mucho”, respecto a los tratamientos para los celíacos, por lo que no acompañaremos en esta instancia el proyecto pero sí nos van a a ver levantando las manos cuando se restablezca el programa”. Fue rechazado por mayoría.

La publicidad personalizada de la gestión ejecutiva

Otra solicitud de Juntos por el Cambio fue el cumplimiento de lo establecido por ley nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, respecto a la publicidad personalizada de los actos de gobierno de los jefes comunales, fundamentada por el concejal Fabiano, quien expresó que “hay normas que impiden que se publique el nombre de las autoridades en la cartelería, y hace poco tiempo se dio a conocer el nuevo logo de la municipalidad que incluye el nombre del señor intendente, pero nadie se dio cuenta y ahora nos dicen que lo van a retirar, luego de estar impresa la folletería de la Fiesta del Trigo, por lo que pedimos que de una vez por todas se cumpla con la normativa”.

Luis Zorrilla le contestó y dijo que “el Ejecutivo fue advertido de esto por el bloque autor y estaba yo en el despacho del intendente y entendemos que el error fue subsanado y retirado de las redes y de otros medios, por lo que no acompañamos porque el problema ya está resuelto”. Aprobado por mayoría.

“Escuelas a la obra” prioridades y planes reclamadas al Consejo Escolar

Finalmente, desde el Bloque De Todos, se solicitó al Consejo Escolar la elevación de un informe al cuerpo deliberativo, de acuerdo al Programa “Escuelas a la obra”, destinado al avance de recuperación de obras que han estado abandonadas y la construcción de otras a largo plazo, por lo que es interesante saber cuáles serán prioritarias y cuales las siguientes; son cuatro cuestiones prioritarias con problemas que tenemos en el distrito como la escuela de Reta, que tiene problema de instalación eléctrica cubierta y sanitarios, pero como en otros distritos de la provincia al tener conocimiento ya se ha puesto en marcha el cumplimiento del programa que implica la participación de cooperadora e instituciones sociales por lo que pedimos que sea pública la información y que las comunidades se sumen al plan de cómo se piensa el desarrollo de esas obras que se financiaran con fondos provinciales y con el Financiamiento Educativo y hemos aprobado una ordenanza, para que la Comisión pueda tener la información respecto al plan, para poder acompañar y hacer el seguimiento. Es imperioso que el Consejo Escolar informe cuales son las prioridades y que participación tiene la Comisión de Seguimiento de Financiamiento Educativo, ya que se toman muchas veces decisiones en termino de educación y no siempre hemos tenido las respuestas a las cuestiones más urgentes, para muestra basta el techo de la 54, la 501, la finalización de Villa de las Américas y de la escuela de Reta. Como dije en reiteradas oportunidades, y como solicitó el intendente en el discurso inaugural días pasados, acá estamos para colaborar, aportar y proponer pero necesitamos la información”.

Claudia Cittadino adelantó el acompañamiento y sostuvo que le entregaría a la concejal Callegari el listado presentado ante la Dirección de Cultura y Educación en el marco de la reunión mantenida por el intendente con la directora Agustina Vila días pasados.

Mes de la Mujer y reconocimiento a tresarroyenses el domingo en la Fiesta del Trigo

Fuera del Orden del Día, la concejal Andrea Montenegro, presidenta de la Comisión de Familia, difundió el homenaje que se hará a mujeres tresarroyenses en su día en el marco del evento triguero provincial, en el Escenario Mayor, el domingo y sostuvo asimismo que durante todo este mes, se han consensuado entre todos los sectores desde la Mesa Intersectorial la realización de diversas actividades. “Como tenemos un Ministerio de la Mujer desde la Provincia se incorpora un programa que busca la prevención de todo punto de violencia denominado “Punto Género” que estará en la Fiesta del Trigo”, concluyó, poniendo fin a la extensa primera sesión del deliberativo tresarroyense.

Volver