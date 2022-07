Concejo: Rápida sesión donde las localidades fueron punto central de debate

Poco menos de una hora le llevó al Concejo Deliberante el tratamiento de once puntos incluídos en el Orden del Día, los que tuvieron unánime aprobación.

En primera instancia se dio tratamiento al pedido del Club de Pesca de Claromecò para la donación de un terreno para la construcción de su sede, ubicado en calle 19 entre 26 y 24, fundamentado por el concejal Groenenberg quien hizo referencia a la historia y los logros de sus integrantes, justificando el pedido de la entidad, ya que en la actualidad usa las instalaciones cedidas por el Club Cazadores.

Luego se abordaron los asuntos entrados, todos ellos proyectos de comunicación, de diverso tenor, dirigidos al Ejecutivo para que a través de las áreas que correspondan se pueda dar solución a los reclamos planteados, vinculados a dar respuesta a pedidos de vecinos del interior del distrito.

Así entonces, se aprobó solicitar la extensión horaria para los CAPS en las localidades, y también ejercer un control sobre la fumigación en la localidad de Orense.

Se sumó el pedido del bloque de Juntos para la compra e incorporación inmediata a la flota municipal de tres motos de agua para cada una de las localidades balnearias, para mejorar la prestación de servicios, fundamentado por el concejal Ávila “ante la imposibilidad de reparación por tratarse de respuestas importados, y necesarias ante el incremento de los salvatajes fuera de la zona de baño” según dijo a la vez que destacó la importancia de contar con este tipo de vehículos para intervenir en los rescates.

Desde la misma bancada, el concejal Ruiz pidió que se cumpla con la ordenanza del año 2020 sobre la creación de una fábrica de briquetas “para generar alternativa a la cobertura del servicio de leña ante la falencia de la prestación del mismo por parte del municipio” según expresó.

Apoyó Callegari desde Todos, quien reivindicó el arduo trabajo en la confección del proyecto que luego fue aprobado “el que podría colaborar a tener una respuesta que seguramente ya no será para este año pero que tendremos que darla el año próximo”.

La concejala de Orense Marisa Marioli trajo nuevamente al recinto el pedido de urgente reparación de la calle Josefina Pacheco de Riglos de esa localidad, ante el deterioro del asfalto que accede a su vez a la Unidad Sanitaria, con las complicaciones que acarrea ante la necesidad de salidas de urgencia de ambulancia, y dificulta el tránsito de quienes deben acceder a la misma. Dijo enfáticamente “quiero pensar que no peco de reiterativa con cuestiones que no tienen resolución en el tiempo”, citando que el tema se había discutido el 29 de julio de 2020, aprobándose y nuevamente vuelto a mencionar en la anterior sesión del día 7 de julio.

Se sumó Graciela Callegari quien relató que “es un tema reiterado en este Concejo” y relató los aportes realizados por Pacheco de Riglos a Orense, como la Iglesia San Marcos, donada a la comunidad luego del fallecimiento de su esposo y el Colegio San José”, a la vez que insistió en que debe solucionarse el problema “para dejar impecable la calle, y este sería un segundo homenaje a Pacheco de Riglos”.

Siempre vinculando al interior del distrito y su desarrollo, se reiteró el pedido de implementación del Instituto Mixto de Turismo, creado por la ordenanza 5500 del2005 “para completar el trabajo ordenado de lo que sería la política turística del distrito” según justificó la orensana Marioli, quien valoró asimismo aspectos de la norma, que permite celebrar convenios para lograr capacitaciones con el Centro de Formación Laboral para mejorar la calidad de los servicios”.

Otro reiterado reclamo estuvo vinculado al acceso al transporte para que los jóvenes de las localidades puedan tener formación de nivel superior, “con las mismas posibilidades que la ciudad cabecera”, según expresó el concejal de Juntos, Carlos Ávila.

Desde el vecinalismo, la concejala Larriestra sostuvo que “es importante recordar que existe una ordenanza para dar la oportunidad de que los jóvenes de las localidades, y que no puedan venir a la ciudad y pernoctar en la misma, accedan al estudio con becas de transporte, y una contratación de un vehículo adecuado para el traslado de los mismos”.

Desde Todos, terció Callegari, quien destacó el impulso dado por su bloque para la aprobación de la norma, “ya que la mayoría vive en las localidades, viven y tienen su familia y necesitan regresar a su casa luego de estudiar” y agregó que luego de la sanción de la norma “impactó en el crecimiento y presencia de estudiantes de las localidades” a la vez que solicitó el acompañamiento del resto de los bloques para la propuesta de su bancada que tramita en la Comisión de Obras Públicas desde el 21 de febrero del 2021, para la creación de un transporte público entre las localidades que servirá no solamente para quienes vengan a estudiar sino también para aquellos que tienen problemas de salud y deben atenderse en la ciudad cabecera. “Es importante que podamos avanzar en esta propuesta que está “macerándose” en la Comisión, para dar un servicio primordial a las localidades.”

El último punto en tratamiento y aprobado también por unanimidad, fue relativo a la ampliación de las plantas que proveen gas a Claromecó y Cascallares, incorporando tanques a los ya existentes, según fundamentó el concejal Ávila.

Cerró las intervenciones Julio Federico desde Todos, quien le solicitó a la presidencia del cuerpo “una reunión la semana entrante, con todos los delegados municipales y concejales para conformar una mesa de discusión y tratamiento de las diferentes situaciones que plantean los vecinos para dar un final feliz a los reiterados reclamos; me da la sensación que venimos a las sesiones a replantear los reclamos y la solución nunca llega, creo que es la mejor manera de resolver estos temas y no llegar a la próxima sesión con los mismos problemas, y hallar una solución, creo que es una forma de destrabar esto”.

