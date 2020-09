Concejo: Rechazaron por mayoría la Rendición de Cuentas 2019

Con el voto negativo de Juntos por el Cambio y el Bloque de Todos para los rubros de Administración Central y Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud, fue rechazada en el HCD la Rendición de Cuentas 2019, en tanto se aprobó por mayoría, con el acompañamiento del Movimiento Vecinal y de JxC, el ejercicio correspondiente al año pasado del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, y por unanimidad las del Ente Vial Descentralizado y el Concejo Deliberante.

Con idéntico resultado, fue rechazada la compensación de partidas para la Administración Central y Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud, aprobándose por mayoría la del Ente Descentralizado Claromecó y por unanimidad la correspondiente al Ente Vial Descentralizado.

Cittadino: “ Tenemos la enorme responsabilidad de explicarles a los vecinos de forma clara y sencilla sobre el uso de los recursos”

La concejal Claudia Cittadino, por el vecinalismo, fue la encargada de realizar la ponencia inicial, en la que enunció cada uno de los recursos proyectados y los gastos de las diferentes áreas municipales, y los Entes Descentralizados durante el año pasado, y puso énfasis en que “a grandes rasgos, son 4 factores que debemos conocer para poder luego poner a consideración y evaluar la gestión Municipal, estas son: Inflación, Dólar, Desocupación y Pobreza, explicando las perspectivas económicas de la comuna basadas en la situación económica vigente durante el año que se analiza y el impacto en la administración de la comuna.

“Tenemos la enorme responsabilidad de explicarles a los vecinos de la ciudad en forma clara y sencilla, porque, en qué y cómo se utilizaron los recursos del Municipio. Esta explicación no solo debe contener datos numéricos, de los cuales mucho de los que nos escuchan quizás no terminen de entender. Doña Rosa, como siempre dice Panchito Aramberri, quiere que también le expliquemos, los motivos por lo que se realizan las erogaciones. Es decir que hablemos de decisiones de gestión y miradas políticas”, dijo.

El concierto económico en el país

“No podemos explicar lo acontecido en el año 2019 en nuestro distrito, sin antes recordar el contexto en el que se proyectó el presupuesto y que paso con la economía a nivel Nacional durante el año. Para esto debemos ser precisos y no abrumar con datos”, sostuvo.

“Desde el Ministerio de Economía las pautas para el armado del presupuesto fueron claras, establecían un dólar promedio de 40 pesos y una pauta inflacionaria del 34,8%. Números que parecían razonables para ese contexto. Con la esperanza de que se cumplieran las expectativas planteadas por el Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que proyectaba una desaceleración en la inflación en el año donde el promedio iba a ser de 34,8% producto de la escalada de precios del 2018, y que para finales del 2019, la inflación rondaría el 23%. Y con una relativa estabilidad para el dólar, estimando un promedio del $40,1 pesos para el 2019, $44,3 para el 2020 y recién para el 2022 estaríamos en $ 50 por dólar” remarcó.

En otro tramo de su exposición, Cittadino sostuvo: “Una vez más queremos destacar, la atención que brinda el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos, no su infraestructura edilicia sino el pilar fundamental que es su recurso humano. Del primero al último. En sus tres niveles de Atención.

Lo económico es importante y no puede soslayarse en el análisis, pero no es todo. Ajustar el numero en salud significa poner un límite a las prestaciones, discontinuar servicios, elegir a quien se le hace un estudio y a quien no. La salud no es un gasto es una inversión.

A pesar de lo antes expuesto, nuestro Municipio sigue con la política de NO hacerle frente a estas problemáticas con endeudamiento, mantuvimos nuestra convicción de solo endeudarnos para adquirir maquinarias y herramientas que nos permitan brindarle a nuestros vecinos mas y mejores servicios. Es por ello que terminamos el año muy por debajo del 1% de endeudamiento con entidades financieras.

Como siempre mantuvimos el compromiso con el personal municipal, cumpliendo y mejorando la pauta salarial acordada y es acá donde debemos destacar la labor y responsabilidad del Sindicato de Trabajadores Municipales que con gran responsabilidad trabajaron para evitar que en este contexto los trabajadores pierdan el menor poder adquisitivo de sus salarios, pero también entendiendo la situación macroeconómica antes mencionada.

También debemos reconocer el compromiso de nuestros vecinos a la hora de hacerle frente a sus obligaciones para con el Municipio en un año tan difícil, y que, junto al trabajo realizado por la dirección de políticas tributarias, se logró sostener y mejorar los ingresos municipales”.

Garate: “Hubo un manejo marcadamente electoral de los fondos públicos”

Garate en una extensa exposición, criticó el manejo realizado por el gobierno municipal, con la sobre ejecución de partidas, la falta de información de los decretos publicados , la autorización para el uso del RAFAM, y expuso las multas del Tribunal de Cuentas como ejemplo de lo que, a criterio de su bloque fue el manejo discrecional de la economía municipal, a la que calificó como “deficitaria” en varias de sus áreas, un aumento en la deuda flotante y el manejo poco transparente de los fondos, acusando al Ejecutivo de generar “actos irregulares y cuestionables”.

“Como trataré de explicar y ejemplificar, estamos frente a una rendición de cuentas que muestra: primero un déficit y deterioro de las cuentas municipales, poco se refirió al mismo la concejal Cittadino; segundo un aumento de la deuda flotante; tercero un manejo muy poco transparente y nada austero de los fondos públicos; cuarto, como sucede todos los años posteriores a los años electorales, un manejo marcadamente electoral de los fondos del Ejecutivo y quinto un permanente incumplimiento de las normas, con actos sumamente cuestionables. Yo sé que incomoda recordar que la Rendición de Cuentas no es un acto unilateral o números que se exponen, sino que, que los ciudadanos tienen que aceptar contentos, callados y agradecidos.”, relató.

“La Rendición de Cuentas implica el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de proveer toda la información facilitar todos los datos necesarios, cuestión que claramente resulta muy difícil de cumplir por este Departamento Ejecutivo, no desde ahora sino de muchísimo tiempo.Conseguir la información en este Municipio es una peripecia salvo cuando viene algún funcionario, y esto no viene de ahora sino que es una forma de gobernar establecida claramente por el vecinalismo donde la transparencia y claridad se declaman, pero en los hechos no se ejecutan”, agregó.

“No coincidimos, y en muchos casos cuestionamos, la manera en que se utilizan los recursos municipales, de forma discrecional, poco eficiente, poco transparente, con un marcado sesgo electoralista, y por ese entendemos necesario redefinir las prioridades de gestión la municipal”, dijo

“Marcado sesgo electoral”

“Ese marcado sesgo electoral se vio en al año 2019 donde se colocó toda la maquinaria municipal, y los fondos a disposición de la campaña electoral del intendente Sánchez, y allí radica en gran parte el déficit que hoy presenta el Municipio”, manifestó.

“Otra cuestión que preocupa, en el análisis en general de la rendición de cuentas tanto de la administración central como de los tres entes descentralizados, es que asistimos una vez más a un uso y abuso indiscriminado de las bonificaciones extra laborales, cuyos beneficiarios, no son los trabajadores municipales, sino aquellos que tienen una clara afinidad política con el vecinalismo, incluso muchos que han sido funcionarios”, lanzó.

Luego de analizar y criticar el accionar del Ejecutivo en las distintas áreas de la comuna y sus entes descentralizados, Garate, en el final de su arenga, explicó que su bloque acompañaría la rendición del Ente Vial Rural y desaprobaría las correspondientes a la Administración Central, el Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud y el Ente Descentralizado Claromecó”.

Groenenberg: “No pudimos realizar una revisión de cuentas de manera integral”

Desde Juntos por el Cambio, el presidente de la bancada Enrique Groenenberg adjudicó a que su bloque no pudiera realizar una exhaustiva revisión de las cuentas municipales, a “no tener acceso hasta hace 48 horas a la documentación”.

Ente Vial

Comenzó su análisis con la rendición del Ente Vial Descentralizado, “y nos llama la atención que con el superávit del mismo no se hayan realizado inversiones” en referencia a la renovación del parque automotor y vial del mismo. En lo que respecta al Ente Descentralizado de Claromecó, dio a conocer que “merece un párrafo aparte”, ante la nueva contratación del Servicio de Guardavidas, en tanto criticó “el gasto en publicidad y propaganda, a tener en cuenta en el próximo Presupuesto”.

Administración Central

Respecto de la Administración Central, manifestó que “la relación de recursos fue de un 45% fondos propios y un 55 % a la coparticipación nacional y provincial” y mencionó que “tenemos una deuda flotante importante y los proveedores, en su mayoría de Tres Arroyos deben esperar 45 o 60 días para cobrar, por lo que ya incluyen intereses y esto es un gasto oculto innecesario”. Reiteró el excesivo gasto en publicidad y propaganda, y sostuvo que “queda a criterio de la Jefatura de Gabinete la discrecionalidad de esos recursos”.

Otro punto estuvo vinculado al accionar del Ejecutivo con el Fondo de Financiamiento Educativo en el que mencionó la inauguración del Polideportivo y nuevamente trajo a colación la postura de su bloque cuando propusieron que el dinero invertido podría haberse otorgado a los clubes de barrio “en distintos lugares del Partido, que son los principales centros de contención de los chicos, facilitando a que los mismos puedan practicar distintas disciplinas cerca de sus hogares”.

Reclamó asimismo trabajar en el cobro de los deudores no tributarios, algo que ya habían sugerido en la rendición de cuentas del año anterior.

Respecto del Presupuesto Participativo, una vez más expuso que no contaron con los datos para poder analizar en extenso el mismo, al igual que los de Cultura, Deportes Comisiones de Apoyo y Fiesta del Trigo, para y dar una “opinión fundada, aunque hizo consideraciones críticas hacia lo realizado en tal sentido.

Centro Municipal de Salud

En lo que hace al Centro Municipal de Salud, Groenenberg dijo que “en cuanto a las metas previstas para la atención de pacientes en el Centro Municipal de Salud del partido de Tres Arroyos, las mismas estuvieron cercanas a las previstas”, tras lo cual hizo referencia al aumento de gastos provocado por los sueldos del personal, el gasto en mantenimiento, reparación y limpieza, servicios técnicos y profesionales, vigilancia, destacando que el mayor gasto fue en atención médica hospitalaria, analizando la deuda flotante del organismo.

“Es necesario que al igual que en cualquier empresa ordenada o en la misma economía familiar, se presente un Presupuesto de acuerdo a la realidad de las prestaciones a brindar, relacionadas con los ingresos necesarios y los gastos a realizar para brindar esas prestaciones.Esto redundará en que finalmente la Rendición de Cuentas de ese Presupuesto sea mucho más cercana a la realidad y al Presupuesto mismo” agregó, e hizo referencia a los juicios de trabajadores del hospital contra el municipio por omisión del Ejecutivo a la carrera médico hospitalaria.

Ya en el final de su discurso, Groenenberg hizo un aparte sobre lo sucedido con el tubo del tomógrafo del Hospital, el que fue repuesto recientemente, y la falta de previsión para realizarlo en tiempo y forma, con un costo adicional para los vecinos a pesar de haberse firmado un convenio con un centro privado de salud, tras lo cual afirmó que no acompañarían la rendición de cuentas.

