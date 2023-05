Concejo: Rechazaron por mayoría la Rendición de Cuentas 2022

31 mayo, 2023

Con el voto por mayoría de Juntos por el Cambio y el Bloque de Todos para los rubros de Administración Central y Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud, y Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, fue rechazada en la Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas 2022, en tanto se aprobó por unanimidad el ejercicio correspondiente al año pasado del Ente Vial Descentralizado y el Concejo Deliberante.

Con idéntico resultado, fue rechazada la compensación de partidas para la Administración Central, Ente Descentralizado Centro Municipal de Salud, la del Ente Descentralizado Claromecó y aprobadas por unanimidad las correspondientes al Ente Vial Descentralizado y Honorable Concejo Deliberante.

Nickel: “El Movimiento Vecinal viene haciendo malabares a pesar de las muy malas administraciones nacionales y provinciales”

El Concejal Werner Nickel fue el encargado de realizar por el vecinalismo, la ponencia inicial, en la que enunció “llego el día en el que haremos el análisis tal vez más político del año. En un año –además- especial, diría más que político, por ser un año electivo”.

“Por ello, creemos que no será un análisis con mirada técnica y objetiva de los números, sino que vamos a escuchar tres versiones políticas en relación a como destinó o como debió el Departamento Ejecutivo destinar los recursos municipales en este periodo fiscal.”

Luego se refirió a la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas de la Rendición 2021, y adjudicó a su vez la problemática generada por los índices inflacionarios, al decir “en esta desordenada y desquiciada coyuntura económica nacional, generada por los partidos que Uds. representan, no por el Movimiento Vecinal, este pequeño pero serio y próspero municipio, con muchísimo futuro de grandeza, gobernado por un Partido Político Local, el MV, viene haciendo malabares para llevar adelante una administración responsable, a pesar de estas muy malas administraciones nacionales y provinciales, sobretodo en el orden económico”

“Los partidos políticos que reitero, ustedes Señores Concejales de la oposición representan a nivel nacional y provincial, nos han llevado desde hace muchos, a este estado de situación inflacionaria constante que deteriora el bienestar de la población”, a la vez que resaltó el incremento de los índices inflacionarios de los últimos años por las administraciones de ambos sectores políticos, agregó, y luego dio sus fundamentos sobre el análisis de cada uno de los organismos municipales.

De Grazia: “Contestamos con hechos y no con percepciones”

Desde Juntos por el Cambio, llevó adelante su discurso la concejala Daiana De Grazia quien basó sus palabras en “contestar con hechos y no con percepciones como lo ha hecho el MV”, respondiendo a Nickel sobre los fallos del Tribunal de Cuentas y las objeciones que el mismo hizo sobre lo informado, a la vez que dijo que “se ha multado al intendente y otros funcionarios, hasta que se resuelva totalmente” para luego discriminar las diferentes áreas alcanzadas por la Rendición de Cuentas, tanto en la Administración Central y los Entes Descentralizados, con serios cuestionamientos respecto a lo recaudado, lo recibido por coparticipación, y los gastos realizados durante el Ejercicio, absteniéndose de adelantar la postura que tomaría su bloque, acotando que esperarían el discurso de la bancada de Todos.

Callegari: “Se presupuestan menos ingresos y menos gastos, hace años tenemos la misma foto”

La presidenta del bloque de Todos, Graciela Callegari fue quien llevó adelante su discurso, indicando que “la Rendición de Cuentas abarca tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública, o fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita con la amenaza de sanciones; es la capacidad de asegurar que los funcionarios respondan por sus actos”.

“Hace años tenemos la misma foto, se presupuestan menos ingresos que los que se termina teniendo, se presupuestan menos gastos en algunos casos que los que se hicieron el año anterior y se propone cargar el déficit sobre un aumento de tasas a los vecinos y se hace responsable al Concejo Deliberante que no aprueba las tasas que se piden”

Esto se repite año a año, se perciben ingresos por más del 37% presupuestado pero gasta 43% más de lo presupuestado” dijo y agregó que “se instala un relato por parte del Ejecutivo y adhieren y publicitan la transparencia que les da alguna organización que mide información publicada de actos de gobierno pero acá no hay un concejal o concejala que no deba peregrinar para obtener la información pública supuestamente a disposición de los vecinos” y criticó que el municipio difundiera la resolución favorable de la Rendición de Cuentas 2021 del Tribunal de Cuentas “sólo en el artículo 1, pero es en el artículo 2 en el que se hace lugar a las objeciones de forma que incumple este municipio, se les imponen las multas y hay pendientes de revisión las compensaciones de partidas”.

En el análisis en particular, resaltó la labor del Ente Descentralizado Vial, criticando duramente el déficit que arrastra el Organismo de Claromecó y también y pidió analizar los gastos producidos por el Centro Municipal de Salud, ante el nivel de gastos corrientes que son del 80%.

Finalmente anticipó el rechazo de la Rendición a la Administración Central, Centro Municipal de Salud y Organismo Descentralizado Claromecó, y también la compensación de partidas de los mismos y la aprobación de la rendición y compensación de partidas del Ente Descentralizado Vial y el Concejo Deliberante.

Garate: “Hoy Nickel se puso el traje de precandidato a intendente”

El presidente del deliberativo, Martín Garate, bajó a la banca para contestar expresiones del concejal Nickel, y dijo que “evidentemente hoy se ha puesto el traje de precandidato a intendente porque cuando uno analiza su discurso, está muy alejado de la realidad, y tiene una contradicción flagrante con buena parte del Ejecutivo ya que en gran parte de su discurso haciendo gala de lo que siempre digo, que es muy fácil ser vecinalista porque un día uno es de Juntos por el Cambio, otro día del Frente de Todos”.

“Me llama la atención que cargue sobre los gobiernos nacionales y provinciales porque ahora nos dice que son los causantes del déficit que tiene el vecinalismo, pero además cuando lo comparamos con la realidad, porque es únicamente responsable el gobierno municipal del déficit, porque atacar a la oposición esconde que el vecinalismo ha tomado la autoría que los gobiernos han traído para tres arroyos han sido méritos del Movimiento Vecinal y las obras realizadas por lo que hay un aprovechamiento político cuando se sacan fotos y luego se critica al gobierno provincial”, agregó y dijo además: “no ha hecho referencia al incremento de la coparticipación y me hago cargo de que mi espacio político ha traído las obras a la ciudad pero seguramente cuando inauguramos las obras somos amigos de ellos, pero luego se tergiversa la realidad”

“Como muy bien lo han señalado las concejalas De Grazia y Callegari por los fallos del Tribunal de Cuentas, que han sido críticos de la administración del Ente Descentralizado Claromecó que tiene un déficit que no se resuelve y le aplica multas de 400 mil pesos al funcionario Lamberti que ha tenido la tremenda idea de aplicar una nueva tasa que termina pagando el pueblo. Uno de los motivos de nuestro rechazo son los fallos que han señalado la deficiencia en la administración y el manejo inadecuado de recursos y falta de controles. No podemos dejar de pasar la situación porque se naturaliza la imposición de multas a los funcionarios. El desequilibrio financiero de Claromecó no es una falta formal y las multas son porque se han cometido faltas graves en la administración municipal, tenemos el deber de rechazar la Rendición debemos garantizar responsabilidad y me gustaría que el próximo gobierno pueda hacer alguna revisión necesaria de algunos hechos porque yo no voy a estar en la próxima gestión y espero que de una vez por todas exista un mecanismo de control”, relató.

“Se ha dicho que es un gobierno austero y transparente, cuando el Tribunal de Cuentas dice lo contrario. Cuando se niega una realidad evidente, es un despropósito decir que el gobierno nacional o provincial sea responsable, y espero que ningún funcionario del Movimiento Vecinal se ponga para la foto cuando se inauguran las obras: nosotros siempre hemos ido por el trabajo conjunto porque las obras son para la gente, lo digo con respeto pero no se puede tergiversar la realidad más allá de los números , pero lo demás es una carrera electoral que todavía no empezó pero no se la puede llevar por el camino de la mentira”.

Volver