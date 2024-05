Concejo: Rechazaron por mayoría la Rendición de Cuentas 2023

31 mayo, 2024

El Concejo Deliberante rechazó por mayoría la Rendición de Cuentas del año 2023

La votación se dio luego de escuchar las ponencias de los presidentes de los diferentes bloques que componen el legislativo con el siguiente resultado:

Administración Central: Rechazado por mayoría con el voto de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

Ente Descentralizado Claromecó: Rechazado por mayoría con el voto de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

Ente Descentralizado Vial: Aprobado por unanimidad.

Centro Municipal de Salud: Rechazado por mayoría con el voto de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.

Concejo Deliberante: Aprobado por mayoría, con voto en contra de La Libertad Avanza

También se trató y votó la compensación de partidas que arrojó este resultado: Administración Central, aprobado por mayoría con el voto de Unión por la Patria y el Movimiento Vecinal; Ente Descentralizado Claromecó: aprobado por mayoría con el voto de Unión por la Patria y el Movimiento Vecinal; Ente Descentralizado Vial Rural: aprobado por mayoría con voto en contra de La Libertad Avanza; Centro Municipal de Salud: Aprobado por mayoría por Unión por la Patria y el Movimiento Vecinal y Concejo Deliberante, aprobado por mayoría con voto en contra de La Libertad Avanza.

En lo que hace a las distintas expresiones de los presidentes de bloques, inició las mismas la concejala de Juntos por el Cambio Marisa Marioli historió lo sucedido en el año 2022, “que relevó irregularidades varias con sanciones especificas por parte del Tribunal de Cuentas en el Centro Municipal de Salud, Organismo Descentralizado de Claromecò y Administración Central”.

También cuestionó “la falta de información concreta sobre varios ítems y obras, y sostuvo que hubo solamente un diez por ciento de lo requerido”.

Manifestó asimismo la disconformidad “sobre decretos que no fueron publicados, y el manejo electoral de los mismos, que aumentó en campaña y decrece luego de las PASO y mencionó que hubo más de “200 pedidos de informes, pedidos de acceso a la información pública y pedido de apertura de carpetas sin contestar, y la falta de información del CRESTA”. Enumeró además “la falta de información de control de licitaciones y el accionar de Desarrollo Social respecto a la entrega de leña, el banco de materiales y el pago de alquileres “.

Marioli fue también crítica al accionar de las áreas de Medio Ambiente y Turismo, refiriendo que no se alcanzan los índices de recuperación de reciclado de basura en Bellocq y el nacimiento de basurales clandestinos y falta de cumplimiento de la ley de Arbolado Público en Reta; la falta de renovación en el contrato con el CONICET por el estudio de erosión costera en Claromecó y también la responsabilidad de la tala indiscriminada de eucaliptus en el Parque Cabañas, que posibilitó, según explicó a que se produjeran mayores daños a consecuencia del temporal de diciembre al faltar esa cortina de árboles.

Mencionó a su vez que se incumplió con la ordenanza del Presupuesto Participativo, el que se sobre ejecutó y reiteró que se pidió información y no les fue brindada.

Respecto de la Fiesta del Trigo, indicó que “nunca se presentó una rendición formal lo que crea un manto de dudas y sospechas”

Sobre el Centro Municipal de Salud: dijo que “el ente tuvo un resultado económico altamente deficitario, hay una falta de administración responsable, exceptuando a los trabajadores de la salud, cuyo servicio consideramos óptimo”.

Ente Vial Rural: “de la lectura de la información y la reunión con el encargado y contador se ve una administración prolija, superando metas de trabajo y manteniendo las maquinarias, que evidencia presupuestación correcta para desarrollar las actividades”, consignó.

Ente Descentralizado Claromecò: “tuvo un incremento del 128 por ciento más de presupuesto y vemos que no se han cumplido las metas comprometidas; a los pedidos de informe no hubo respuesta por lo que impide interpretar los números y se desoyeron las observaciones del Tribunal de Cuentas por lo que resulta difícil entender la rendición de cuentas” afirmó.

Concejo Deliberante: “maneja un escaso presupuesto ejecutado convenientemente” dijo.

Marcelo León: “Entregamos un municipio de pie”

El presidente del bloque vecinalista hizo un análisis del ejercicio y dijo que “siempre el equilibrio en las finanzas ha sido un pilar del Movimiento Vecinal”.

“Sin querer llenar de dramatismo estas consideraciones no podemos dejar de citar el contexto en inflación del 211% son datos que determinan las condiciones con las que hay que lidiar: la gestión vecinalista fue desaprobada en este recinto pero aprobada por los organismos técnicos oficiales que analizan la misma, el Tribunal de Cuentas aprobó la del 2022 como ocurrió en los 28 años de gestión. Hemos sido serios y buenos administradores porque no solo planifico sino que cumplió con lo que planificó para atender las necesidades de vecinos y los servicios que el municipio presta: planificó para no endeudarse y no tener déficit que están a la vista en los 28 años de gobierno. La inflación nos complicó pero tengan en cuenta que hay que ser hábil y responsable para poder seguir prestando servicio hubo planificación constante y seria para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, con errores tal vez y eligiendo las prioridades de los vecinos; otros gobiernos pueden tener otras lo que está mal, pero siempre con la mirada hacia los vecinos. El gobierno hizo malabares y en función de llevar adelante el gobierno se preocupó en enfocar el trabajo , pensando en el bienestar de los tresarroyenses y pensando en que la pobreza no siguiera creciendo” sostuvo.

El contexto económico empujó al municipio a hacer esfuerzos para cubrir las mismas necesidades cuando los ingresos no se ajustan en concordancia. Hemos sufrido las consecuencias de oposiciones por alguna mezquindad política que se negaron por circunstancias políticas, convirtiendo este recinto en una máquina de impedir rechazando sistemáticamente las rendiciones de cuentas”, relató.

“Se hizo un manejo transparente, no entregamos un municipio en estado crítico el 10 de diciembre, la que solo vio pequeños déficit en valores aceptables, en la que el Tribunal de Cuentas que aprobó la Rendición de cuentas, estamos analizando un ejercicio con superávit y estamos orgullosos en saber que la gestión vecinalista llevó a la obtención de un municipio fuerte sostenido en el equilibrio fiscal, el orden en la administración, la obtención de obras para la mejora del distrito y la independencia de otra fuerza política: eso siempre lo mantuvimos. Entregamos un municipio de pie”, finalizó.

Moller : “El Estado hace apuestas ya que el dinero no es suyo”

El concejal libertario Gustavo Moller, en línea con el pensamiento del actual gobierno nacional comparó el juego del póker, cuando se apuesta con dinero y el que se realiza “jugando con botones”, según dijo, y expresó que en el primer caso se generan ganancias y en el segundo no”, arremetiendo contra la función del Estado “que hace apuestas con el dinero que no es suyo; quien administra el Estado no gana ni pierde, solo tiene objetivos electoralistas para mantenerse en el poder”.

“Sobre la rendición del 2023 no hemos tenido acceso al RAFAM y en la documentación brindada se eliminaron los déficit de los entes y la administración central” agregó.

Alejandro Barragán: “Sobre el final de la gestión vecinalista la municipalidad estaba desordenada, deficiente y deficitaria”

El presidente del bloque de Unión por la Patria Alejandro Barragán explicó que “Todos los concejales tuvimos la posibilidad de recibir a los funcionarios de las distintas áreas en la Comisión de Hacienda” y remarcó:

“Este bloque de concejales tiene para decir que sobre el final de la gestión vecinalista la municipalidad estaba desordenada, deficiente y deficitaria; se suspendió la compra de insumos en general, cortando los gastos de gestión y se abonaron horas extras en forma descontrolada”.

En lo que respecta a la gestión de la nueva administración, dijo que “asumido el gobierno se consiguió un ATP y se compraron medicamentos e insumos y se controlaron los gastos: a modo de ejemplo se inició el control en el expendio de combustible ahorrando más de 28 millones de pesos; además comenzamos con el objetivo de recuperar los salarios de los empleados municipales”

Respecto al Ente Descentralizado de Claromecó, dijo que “luego de varios años se ve a las claras una falta de planificación turística y falta de recursos, tuvimos que transferir fondos para abonar salarios y nos encaminamos hacia una emporada que fue un éxito a pesar de la realidad nacional”

Centro Municipal de Salud: “Nos encontramos con poca existencia de insumos y medicamentos, si bien seguramente es difícil no ser deficitarios si seremos eficientes, ya que a ineficiencia pasaba por la falta de guardia pediátrica y ambulancias en mal estado; rápidamente se puso en marcha la planta de oxigeno que estaba parada”, dijo y agregó que “es un hecho a resaltar el juicio en contra del municipio por no respetar la carrera medico hospitalaria, lo que se va a constituir como déficit”.

Finalmente, dijo que “aprobaremos la Rendición de Cuentas dl Ente Vial y Concejo Deliberante” anticipando el voto.

