Concejo: Se aprobó la preparatoria para tomar crédito con el Banco Provincia

20 agosto, 2020 Leido: 64

El Concejo Deliberante en otra extensa sesión de unas tres horas de duración, aprobó finalmente la Ordenanza Preparatoria para la toma del crédito por setenta millones de pesos con el Banco Provincia, el que se destinará a la compra de dos motoniveladoras y dos camiones que ingresarán a la flota municipal, con una amortización por sistema alemán a cuarenta y ocho meses, con un período de gracia de seis meses, a una tasa fija del 27%.



El concejal vecinalista Luis Zorrilla fundamentó la cuestión, y sostuvo que “es una petición para un endeudamiento para la compra de motoniveladoras y camiones, para duplicar las cuadrillas en la ciudad cabecera para mantenimiento de calles, para favorecer a la comunidad y dar un mejor servicio al vecino”, a la vez que destacó la tasa favorable del 27%, lo que hace que en esta época, con los índices inflacionarios que tenemos, es muy favorable para el municipio, ya que sería muy costoso tener que acceder de otra manera”.

Desde Juntos por el Cambio, el titular de la bancada, Enrique Groenenberg manifestó el acompañamiento a la petición, “básicamente porque en más de una oportunidad fue de nuestra consideración la preocupación respecto a ciertas maquinarias del Ente Vial y las horas de trabajo que tienen cada una de esas máquinas, que ya superaban ampliamente la amortización, ya que hay máquinas que tienen más de 38 mil horas, cuando las horas de amortización son de 20 mil. Entendemos que la logística si se rompe una maquina por fatiga de trabajo en zona rural será menor que si lo hace en la ciudad, y no se va a resentir el servicio en el campo”.

El peronista Martín Garate realizó diversas consideraciones y sostuvo “deberíamos preguntarnos si esto sería una carga mayor para los contribuyentes. Ya que vemos que la disminución de pasivos se incrementa en los últimos ejercicios y no hemos tenido respuesta; Zorrilla habla del tema de un mejor servicio, yo creo que en 2011, cuando hubo un incremento muy importante de tasas el crédito era para duplicar las cuadrillas, y con el tiempo no se vio el mejoramiento del servicio. Me pregunto si la compra de la maquinaria vial es prioritaria: hace quince días tuvimos un debate sobre declarar la emergencia económica, lo que es contradictorio, porque es raro que no se destine al servicio sanitario el presente crédito”.

Se quejó por la falta de explicaciones del Secretario de Hacienda, al expresar que “hubiera aclarado la cuestión. Votaremos a favor de la toma del crédito pero la verdad me hubiera gustado que hubiera tenido otro destino como el tomógrafo, la compra de una combi, el mejoramiento de algunas CAPS, que Cascallares tuviera una ambulancia como la gente, me hubiera gustado discutir las prioridades: de todos modos aprobaremos porque tener la oportunidad de acceder a una tasa accesible no se puede dejar pasar, pero esto sirve a una gestión sostenida que viene haciendo el gobierno nacional y provincial”.

Contestó nuevamente Zorrilla, y agregó que “este proyecto vino con cierto apremio y no tuvo un tratamiento prolongado en la comisión de Hacienda; nos plantearon a principios de semana que era una oportunidad para no dejarlo pasar; esta es una ordenanza preparatoria y votaremos la definitiva una vez que se expidan el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas, ya que esto no lo define el Ejecutivo municipal sino estos organismos”.

Discrepó con Garate respecto al incremento de los pasivos, ya que porque de la toma del crédito anterior, de 21 millones para la compra de maquinarias solo resta queda el pago de tres millones y demás está decir que para éste endeudamiento, la municipalidad está en muy buenas condiciones para el endeudamiento y es conocido que en años anteriores no pudo tomar créditos por las altas tasas, por lo que ahora los municipios pueden poner en valor sus maquinarias y realizar distintas obras”.

Finalmente y antes de votar, volvió a la carga Garate al decir que “no sembramos dudas ni temores, en este Concejo, no va a ser fácil que funcione como una escribanía; cuando pedimos que venga el Secretario de Hacienda, no puede subir”.

“Es lógico que la Provincia nos va a dar el crédito porque tiene asegurado el cobro porque se descuenta por coparticipación, yo difiero sobre la situación económica del municipio, y quiero que se cumplan los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica, que no se cumple. Me parece que cuando se tome un empréstito se deben tomar en cuenta las miradas diferentes y reitero que me parece que hay necesidades más urgentes”. Se aprobó por unanimidad.

Otra vez los paradores, después del veto del intendente

La cronología del Orden del Día determinaba el tratamiento de aprobar ya que hubo un único oferente en la licitación del balneario N° 3 de Orense, lo que desató un nuevo debate respecto a la construcción de los paradores en las playas del distrito, luego del veto que el intendente Sánchez hiciera ante el llamado a concurso de profesionales propuesto por Juntos por el Cambio y aprobado por mayoría sin el voto vecinal en otra sesión del deliberativo.

Desde Juntos por el Cambio, Roberto Fabiano anticipaba el acompañamiento de su bloque para la adjudicación, “básicamente porque la mayor parte de ese balneario estaba construido y la situación de Balneario Orense es distinta a la de Claromecó, y las instalaciones del Califa se estaban deteriorando porque no se pudo licitar anteriormente, por lo que se buscó recuperar la estructura y que no se destruyeran”.

Desde Todos, Sebastián Suhit se sorprendió ante la decisión de Fabiano, y expresó: “Nos genera suspicacia la posición del bloque de Cambiemos (sic) ya que si bien son atendibles los criterios expuestos por Fabiano, es un proyecto inspirado en los arquitectos de Obras Públicas del municipio, una de las cuestiones que controvirtieron con la propuesta que llevan ellos, cuestionando las aptitudes profesionales y la gestión en materia de turismo y paradores, que ha fracasado por la política de liberar a las propuestas de mercado donde los oferentes presentaban proyectos de gran desarrollo y que a todas luces se veía irrealizable más allá de las cuestiones económicas. La propuesta que arriba al concejo tiene cosas interesantes en el aspecto ambiental, ya que impulsamos la accesibilidad inclusiva, paneles solares, lo que va en sintonía de lo que aspiramos para nuestras playas, pero nos generan suspicacia algunas cuestiones”.

Acto seguido, otra vez el tema playero tuvo su incidencia en la sesión, al tratarse el Proyecto de Ordenanza Cambiemita para desarrollar un proyecto destinado “a mejorar las playas del distrito”, ya que Fabiano insistió que “nuestro distrito merece un tratamiento del turismo más serio, más profundo de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora”, proponiendo formalizar un convenio con la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos – FADEA- “para tener una visión más amplia y concreta que cualquier visión que tengan los profesionales de Obras Públicas”, proponiendo el llamado a concurso de profesionales en un concurso interdisciplinario, lo que finalmente y sin el voto vecinalista, fue aprobado por mayoría con el voto de los bloques opositores al oficialismo.

Agroecología sustentable: Aprueban programa para preservación del suelo

El punto cinco fue tratado cuando ya iba una hora y media de sesión, y versaba sobre la creación del “Programa de Promoción para la Agroecología”, gestado por el bloque de Todos, finalmente votado por unanimidad, el que, según expuso Graciela Callegari, “es para tratar el nuevo paradigma, con prácticas centradas en la preservación del suelo, la materia orgánica y el mantenimiento del suelo vivo, para permitir el reciclaje de nutrientes y promover la fertilidad natural”, creándose una base de datos para asistir a productores que se inscriban en un registro, que será coordinado desde la Secretaría de Desarrollo municipal, con la participación de extensionistas que brinden la capacitación a los productores que adhieran al programa de sustentabilidad ambiental.

Reclamos por obras

Se aprobaron dos proyectos surgidos desde Juntos por el Cambio vinculados a obra pública, uno de ellos referido al mantenimiento de la esquina del CIC de Barrio Boca por los inconvenientes que se producen los días de lluvia.

El restante estuvo vinculado al cumplimiento de la ordenanza sobre mantenimiento y reposición del arbolado urbano.

Desde Todos se solicitó la construcción de una bicisenda entre la Avenida Rivadavia y Ruta 3, destinada fundamentalmente a dotar de mayor seguridad a quienes transitan hacia el Parque Industrial. Fue aprobado por unanimidad.

Se aprobó también el pedido del bloque peronista para la erradicación del basural en Rivadavia al 4000.

Cascallares: Piden cumplir con la atención médica y de trabajadores sociales

Otro pedido del bloque de Todos que tuvo tratamiento y aprobación, estuvo vinculado a dar cumplimiento con la atención en tiempo y forma de la atención del profesional médico y la presencia de trabajadores sociales en la localidad, solicitando se remita el correspondiente cronograma para conocimiento de la población.

A comisión: Reclamarán gestión de legisladores locales para provisión de drogas oncológicas

Ya promediando el tratamiento de los temas ingresados, finalmente un Proyecto de Resolución promovido desde Juntos por el Cambio dirigido a las autoridades provinciales para solicitar la firma de un convenio con los centros de atención de pacientes con cáncer en los centros de atención regional y la provisión de drogas oncológicas, fue derivado a la comisión de Salud en la que se reclamará a los cuatro legisladores locales su intervención para lograr que se regularice el aprovisionamiento de la medicación. En este punto hubo un debate en el que desde el bloque autor, la concejal De Grazia sostuvo que “no es justificable que los pacientes tengan que esperar que pase la pandemia para tener el tratamiento”, en tanto Garate desde Todos dijo que el convenio “se firmó el 6 de julio”, y Cittadino, quien mocionó el pase a la comisión que ella preside, calificó como “un tiro a la luna” los Proyectos de Resolución, no solo el mencionado sino todos los que se proponen en cada sesión, “ya que nunca tuvimos respuesta”.

Paseo del Arroyo ¿Peatonal o para tránsito vehicular?

Otra inquietud del bloque Cambiemita estuvo vinculada a solicitar una respuesta por parte de autoridades municipales de seguridad respecto a si está habilitado el tránsito vehicular en el denominado Paseo del Arroyo, “ante la presencia de chicos que transitan el lugar, lo que constituye un verdadero peligro”, según explicó De Grazia. Aprobado por unanimidad.

Piden límitar velocidad en Constituyentes del 1200 al 1600

El peronista Juan Gutiérrez fundamentó un pedido de su bloque destinado a regular la velocidad en la Avenida Constituyentes del 1200 al 1600, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que se ha dado en los barrios Benito Machado y Canadiense, sitos en ambos lados de la arteria mencionada, la que es transitada a alta velocidad por vehículos livianos y pesados, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de los barrios mencionados.

Reclamo por constitución del Consejo Municipal del Banco de Tierras

La concejal Graciela Callegari insistió en la necesidad de que se designen los representantes para la integración del Consejo, a la vez que reclamó informes sobre los inmuebles municipales públicos o privados ante el déficit de vivienda social y la instrumentación de líneas de crédito en apoyo a la construcción del Ministerio de Hábitat y Vivienda que encabeza María Eugenia Bielsa a nivel nacional.

Satisfacción por la promulgación de la Ley de Fibrosis Quística

En el final de la sesión, el Concejo aprobó un proyecto proveniente del peronismo en el que manifiesta su beneplácito por la aprobación del Proyecto de Ley de Fibrosis Quística y su correspondiente promulgación por el presidente Alberto Fernández, instando a otros cuerpos deliberativos de la región a manifestarse en igual sentido.

El fundamento estuvo a cargo de la concejala Andrea Montenegro, quien dijo que “es un trastorno elevado que genera, entre otros síntomas, insuficiencia pancreática, y nacen de 80 a 100 niños con esta enfermedad”.

Volver