Concejo: Tras lo ocurrido en la última sesión, Juntos pide reunión de presidentes para que "no se reiteren agravios"

25 abril, 2022



Juntos solicitó una reunión de presidentes de bloques y el titular del Concejo Deliberante para abordar lo sucedido durante la última sesión. Así lo informó Daiana De Grazia, quien fue acusada de “mentirosa total” por Julio “Pity” Federico (Todos). Sostuvo que “los agravios no corresponden”.

La presidente de la bancada de Juntos dijo que “a veces las sesiones se ponen más álgidas y las discusiones más tensas, está bien que así suceda porque no todos pensamos igual, pero los agravios no corresponden”.

“Yo le di la posibilidad al concejal Federico que se disculpe en el momento, me parecía que era lo que estaba bien porque le tengo aprecio porque trabajamos juntos todos los días y desde el espacio le pedimos una reunión al presidente para ver cómo se abordan este tipo de cuestiones cuando se desmadra alguna sesión”, explicó.

Al ser consultada sobre si va a tomar alguna medida hacia el concejal, sostuvo que “por el momento no porque creo que lo hizo desde un lugar de enojo, pero son antecedentes que si uno no deja algo escrito o aclarado después se empiezan a repetir. Si normalizamos una situación de agresión dentro del Concejo Deliberante cuando estamos todos trabajando por la no violencia institucional y por la no violencia hacia las mujeres no estamos dando un buen ejemplo para la sociedad. Sé que fue un momento de enojo y lo tomo así, pero no puede volver a suceder y el presidente del Concejo debe tomar alguna determinación al respecto”.

“Hablé con Federico y me dijo que las disculpas las había dado el Dr. Garate, pero para mí no son suficientes, esperaría que él se disculpe conmigo y lo haga públicamente, si no es así no hay problema, no va a pasar a mayores, pero me parece que es importante sentar un antecedente para que no vuelva a suceder porque si no arrancamos por un agravio y podemos terminar en cualquier cosa dentro del Concejo”, afirmó.

Finalmente, respecto a si puede haber alguna sanción contra Federico, De Grazia expresó que “lo tiene que determinar el presidente, dentro del reglamento existen las sanciones, mañana lo hablaremos en comisión, no aliento a la sanción en este caso en particular, pero no hay que dejarlo pasar”.

