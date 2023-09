Concejo: tratan proyectos sobre Reta con planteos sobre el rol del delegado

21 septiembre, 2023

Con la presidencia del concejal Cristian Ruiz (Juntos), se concretó hoy la reunión de la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante. Se trataron proyectos de su bancada, como la propuesta de ampliación de la zona protegida de la Albufera de Reta y la restricción de construcción en toda la cadena de médanos de esa localidad. Además, se solicitó información sobre acciones realizadas respecto al basural a cielo abierto cuya existencia fue puesta de manifiesto oportunamente en la Banca Ciudadana. Y Ruiz aseguró que en Reta “existe preocupación por la ausencia del delegado municipal Lucas Oviedo, al que de hecho hemos citado en las comisiones y no viene, por lo que entre otras cuestiones esperamos que en la próxima gestión comunal los delegados sean elegidos democráticamente”.

“Con respecto a la Albufera de Reta, sabemos que hay diferentes normativas, pero no se había hecho la modificación a la ordenanza que surge en 2012, así que avanzamos sobre eso, buscando lo que tiene que ver con la protección del ambiente, pero también para contar con una herramienta legislativa para que las personas que tengan propiedad en esos terrenos, aún en un futuro, puedan llegar a un acuerdo entre Provincia y el Municipio en lo que es la expropiación o lo que es la devolución de tierras en otro sector, porque sabemos que en la Albufera no se puede construir. Lo que se busca con esta ordenanza ahora también es proteger y evitar las construcciones de cualquier tipo, no solo por el impacto ambiental, sino también por la peligrosidad que puede llegar a generar eso. Por otro lado, trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, se presentó un proyecto que tiene que ver con la restricción de la construcción en esa zona, pero también en toda la cadena de médanos del Balneario Reta. Para proteger y poder avanzar sobre normativas que le den una herramienta y un criterio a todo el Municipio, incluso a los delegados, para poder cuidar el impacto ambiental y avanzar en otras normativas que tienen que ver con la Provincia en lo que es la protección ambiental de la localidad. La verdad es que son dos ordenanzas muy importantes para trabajar. Los bloques estarían todos de acuerdo en avanzar en esta legislación y el Ejecutivo lo ve como algo muy necesario porque es una herramienta para establecer un criterio que permita cuidar el impacto ambiental en Reta. Esto, vale recordarlo, que surge a través de pedidos de vecinos de Reta, de propietarios de esos lugares, solicitando diversas acciones que tienen que ver con la localidad, dentro de ellas esta legislación”, explicó Ruiz.

También hizo referencia a lo planteado por Santiago Treffenberg en la Banca Ciudadana, en relación con el basural a cielo abierto de Reta. “Lo hablamos en Comisión con Oscar Chan, con Ricardo D’ Annunzio, a quien ahora estamos pidiéndole que nos indique todas las cuestiones que han presentado y que han realizado en este tiempo, para ver en qué avanzan. Sobre el basural se está trabajando desde el Banco de Tierras y desde Gestión Ambiental para poder ubicarlo en otro lugar y hacer un saneamiento, hay un compromiso en ese sentido, y es importante que se resuelva porque hay una causa judicial, es un delito ambiental. El secretario de Gestión

