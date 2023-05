Concejo: Turismo no pudo analizar el expediente de Borneo

2 mayo, 2023

La Comisión de Turismo del Concejo Deliberante no logró comenzar este martes con el análisis del pliego para la nueva licitación del ex parador Borneo. Esto se debe a que, cuando llegó el expediente, el encuentro presidido por Marisa Marioli (Juntos) ya había finalizado.

Aun así, y según informaron desde el Municipio, habrá ediles presentes en la apertura de sobres, que se concretará este viernes 5 de mayo a las 10 en la Asesoría Letrada municipal. A su vez, se habló sobre proyectos de comunicación y de aspectos planteados sobre Reta por el vecino Armando Schneider, que recientemente hizo uso de la Banca Ciudadana. También se enviaron algunos a las áreas correspondientes y hubo reclamos a la Secretaría de Obras Públicas por temas de circuitos saludables.

En esta ocasión, Marioli tomó la palabra y dijo: “Queríamos ver el pliego, si bien que no vamos a modificarlo ahora porque ya está a la venta y ya está para abrirse la licitación, pero habíamos planteado la necesidad de tener conocimiento en la comisión, que de aquí en más todas las licitaciones se iban a trabajar desde la comisión, por lo menos con alguna participación, si no siempre seguimos con la misma línea de trabajo,”

