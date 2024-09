Concejo: Un cruce “industrial” que se fue a Comisión

El Concejo Deliberante trató en la sesión ordinaria de este jueves un proyecto de La Libertad Avanza que fue despachado en minoría por la Comisión de Hacienda en el que planteaba la exención de todo tipo de tasa y contribución municipal a las industrias que se instalen en el Partido de Tres Arroyos.

A su estilo, el concejal Moller informó sobre el mencionado proyecto, en una extensa explicación, luego de lo cual el concejal vecinalista Hernández solicitó el pase a Comisión nuevamente para un mayor análisis y también poder incluir al comercio local.

En sus fundamentos, Moller criticó algunos aspectos de la gestión y también fue refutado por el concejal Olivera, quien a su vez criticó la gestión del gobierno nacional sobre los aumentos indiscriminados de tarifas que ponen en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas y que ha ocasionado despidos al no poder afrontar los pagos, mencionando que “el concejal Moller parece desconocer que pertenece al espacio que gobierna el país”. Finalmente, se aprobó por mayoría el pase nuevamente a la Comisión de Hacienda para un mayor análisis.

Créditos y leasing con Banco Provincia

Por mayoría, fue aprobado un empréstito solicitado por el Ejecutivo por una suma de 542 millones de pesos para la compra de maquinaria vial, al el Banco Provincia, derogándose la ordenanza vigente en igual sentido dada la conveniencia de la baja de tasas. En igual sentido, se aprobó, siempre con la abstención de La Libertad Avanza, un contrato de leasing con el BAPRO por 450 millones de pesos.

Laboratorio del Centro Municipal de Salud

Fue aprobada la licitación del servicio de laboratorio del Centro Municipal de Salud, al haber un único oferente. El concejal Giordano de Juntos solicitó al Ejecutivo que antes de llamar a licitación se comunique a los bloques cuáles son los servicios de laboratorio que se licitan para un mayor análisis.

Insalubridad laboral en el Hospital, también a comisión

El concejal Eduardo Giordano fundamentó el pedido de incorporar al personal que se desempeña en el Centro Municipal de Salud por insalubridad, y solicitó que el gobernador incluya al Hospital de Tres Arroyos en el decreto firmado oportunamente por Carlos Ruckauf en 2001, para que los trabajadores puedan jubilarse por insalubridad.

Tomó la palabra la concejala Redivo, quien dejó la presidencia y bajó a la banca, para indicar que “por primera vez viene un concejal de Juntos por el Cambio a tocar mi puerta luego de ocho meses de gestión para que lo ayudara en este proyecto y lo primero que le dije es que el decreto del 2001 es viejo, y el 24 de octubre del 2022 CICOP obtuvo la ley por desgaste laboral – ya no se habla de insalubridad – que va desde el que abre la puerta hasta el último personal de salud donde se modificaron decretos que permiten que la gente se jubile con 25 años de aporte y 50 años de edad, por lo que debe hacerse un decreto por cada municipio y lo invité a trabajar en conjunto”.

Giordano contestó y dijo que “nosotros tenemos que resolver, y nosotros no podemos dirimirlo, sino el pedido es hacia el intendente para que, a través del gobernador, incluya al Hospital en un decreto por insalubridad, para que la gente pueda jubilarse”.

Redivo propuso el pase a comisión “para invitar a los profesionales o no profesionales para hablar del tema”, a lo que Giordano dijo que “hasta el último dia de mi mandato voy a estar luchando por esto, recojo el guante y van a escuchar siempre lo mismo”.

Las modificaciones al proyecto se aprobaron por mayoría con el voto de La Libertad Avanza, el Movimiento Vecinal y Juntos, mientras que el pase a comisión fue aprobado por unanimidad.

Otros temas

Se declaró sitio histórico – cultural de valor patrimonial y arquitectónico al pueblo de San Mayol.

Fue prorrogada la concesión del camping Martín Reta de la localidad balnearia, a solicitud del concesionario Roberto Andreasen, por dos años más uno. En este punto también se abstuvo La Libertad Avanza.

Se rechazó por mayoría un proyecto sobre purificación del tanque de agua que abastece a Reta, fundamentado por el concejal Avila, ante el proyecto de incluir en el presupuesto del año que viene por parte del Ejecutivo el tema, para realizar acciones en igual sentido.

Se aprobó, a solicitud de la Biblioteca José Ingenieros la adhesión al Decreto provincial de la ley 15.302 que regula la habilitación para el funcionamiento de Salas de Teatro Independiente, Centros Culturales y Espacios Culturales Alternativos dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.

Por mayoría se aprobó la solicitud de Juntos para instalar terminales con el sistema RAFAM en los bloques del Concejo. Fundamentó Rossi como una forma de facilitar el diálogo con el Ejecutivo y poder observar las cuentas con una mirada política y técnica diferente de los gastos y egresos del municipio.

Se aprobó el diseño, realización y difusión de una campaña integral contra el dengue ante el incremento de casos que se prevé en el país.

Se solicitó y aprobó la adhesión a la semana de movilidad sostenible, del 16 al 22 de septiembre, promoviendo el uso de la bicicleta y fortalecer la convivencia vial, fomentando el uso de elementos de seguridad y como cierre se promueve celebrar el dia mundial sin auto como cierre.

Se solicitó el relevamiento de luminarias en el Camino de Cintura desde Avenida Alem hasta la Planta de reciclado.

Se pidió desde Juntos al Intendente Municipal se incluya en la agenda de obras públicas a las localidades del partido, y a la Secretaría de Planeamiento Urbano y Paseos Públicos, se solucione la situación del arbolado público en Reta.

Otro proyecto de comunicación de Juntos solicitó arbitrar los medios necesarios para fortalecer el Equipo de Coordinación del área de Adultos Mayores.

Diversos pedidos de colocación de cartelería tuvieron también tratamiento en la sesión: en sectores de la ruta 3 y el acceso a la Secundaria Agraria Colegio Danés, y también en el Parque Cabañas y la Estación Forestal de Claromecó.

Desde Juntos, se solicitó gestionar la continuidad de construcción del edificio del Jardín 919 de Reta.

