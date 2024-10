Concejo: Una donación, un cuarto intermedio y el voto dividido de Juntos

17 octubre, 2024 156

En la sesión ordinaria de este jueves, llegó al Concejo un pedido de aceptación de una donación de una parcela de terreno por parte del vecino Daniel Martinovich a la comuna, la que se destinaría a loteo y planes de vivienda, tal lo expresado oportunamente en el tratamiento del tema.

Luego de la lectura del proyecto, pidió la palabra la concejala De Grazia, de Juntos, quien cuestionó la forma de donación ante la no certificación ante escribano público, y no hay acreditación de la identidad por testigos, y si esto se aprueba hoy no sabemos si los herederos están al tanto de la donación, no sabemos si esa persona está en dominio de sus capacidades; si se vota positivamente, quiero dejar en claro mi voto negativo, porque estaríamos abriendo una puerta para que cualquiera pueda presentar una donación sin saber si esa firma es cierta: enérgicamente, De Grazia pidió el pase a un cuarto intermedio para tratar el tema por parte de los presidentes de bloque,el que duró una media hora, y luego al volver al recinto, nuevamente De Grazia, quien votó negativamente, reiteró que se hiciera constar en acta su voto.

El concejal Giordano marcó la diferencia con su compañera de bloque, afirmando que “sabido es que pertenecemos a diferentes espacios”, mostrando una vez más la división a la hora de votar, valoró la iniciativa y dijo que lo haría positivamente. Se aprobó por mayoría.

La comida de los chicos no se discute, pero sí lo hacen en el deliberativo

Otro punto de intercambios lo dio el tratamiento de un proyecto en el que Juntos pedía al Ejecutivo destinar una partida para el mejoramiento del Servicio Alimentario Escolar, presentado desde el bloque opositor de Juntos. Fundamentado por Marioli, en una dilatada exposición que insumió varios minutos al intentar justificar el pedido, sostuvo que “esta es otra vez que traigo el tema al recinto, porque es necesaria la mejora en la alimentación” e hizo referencia al incremento en el gramaje de carne destinado a los tres niveles educativos, pero lo consideró insuficiente.

Luego el concejal de Unión por la Patria y presidente de ese bloque, Alejandro Barragán, hizo referencia a la visita del funcionario provincial Bozzano, quien recorrió escuelas en Orense y Claromecó y también en Tres Arroyos en el CEC 801 días pasados, evaluando positivamente su visita, y citó la reunión mantenida con el visitante en el Concejo Deliberante “donde estuvieron presentes consejeros de Juntos”, esto en respuesta al reclamo de Marioli que dijo que no los habían invitado “se ve que no tienen contacto con sus consejeros, a nosotros nos invitaron y estuvimos en la reunión que se hizo a la una y media de la tarde”, dijo Barragán.

Marioli, siempre con su visión crítica del asunto no ahorró espacio para pedir “la incorporación de más cantidad de proteínas, como queso y huevo que hoy no están en el menú y son necesarias”.

“Esto no debe ser un planteo político porque no lo es, no se puede con la comida de los chicos”, afirmó Barragán.

Desde el vecinalismo, Roxana Calvo dijo que “nosotros no tenemos representantes en el Consejo Escolar, pero yo pertenezco a la comisión del Fondo de Financiamiento Educativo, y reconoció la mejora en el servicio desde el inicio de la gestión; recorro los colegios y cuando le manifestamos al Jefe de Gabinete enseguida se incorporó pan y carne, y cuando pedimos la presencia de la nutricionista nos dijeron que no es su función, pero creo que todos tenemos que estar unidos para poder trabajar y que todos los esfuerzos se unan para que todos los chicos tengan una mejor alimentación ya que el futuro de nuestro país está en los chicos bien alimentados”. Se aprobó por unanimidad.

Prórroga para presentar el Presupuesto

Iniciada la sesión, se aprobó por mayoría la solicitud de prórroga para la elevación del Proyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2025 elevada por el Departamento Ejecutivo, hasta el 29 de noviembre.

Otros temas

Se aprobaron dos licencias, una para el edil Alejandro Barragàn de Unión Por la Patria desde el 22 al 25 de octubre inclusive, y se incorpora a ese bloque a Catalina Zorrillo. También desde el 4 al 12 de noviembre de Daiana De Grazia, incorporando al bloque de Juntos a Marisa San Martín.

Se aprobó por mayoría la autorización para celebrar contrato de locación con la Suprema Corte de Justicia en el inmueble de 25 de Mayo Nº 162 de nuestra ciudad, donde funcionan el Tribunal Oral Criminal y el Juzgado Correccional.

Se solicitaron informes sobre la cantidad de castraciones realizadas por Zoonosis desde el 18 de julio a la fecha.

Se solicitó la adhesión a la ley 27.733 “Ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la muerte perinatal.

Se reiteró el pedido de colocación de cajeros automáticos al Banco Provincia para la localidad de Reta.

Se pidió el cumplimiento de varias ordenanzas: destinar un predio en Balneario Orense para que esa localidad tenga un predio recreativo para que vecinos, turistas y visitantes puedan permanecer en los días en que no haya playa; la puesta en marcha de los denominados Balcones Gastronómicos para liberar las veredas de mesas y sillas, aprobada en 2022.

Otras demandas similares fueron planteadas por el presidente del vecinalismo, Marcelo León.

Reclamos por obras públicas

Se solicitaron mejoras en la cruz del Centenario para ponerla en valor, con la colocación de luminarias, al cumplirse 40 años de su instalación.

Se pidió la colocación de un reductor de velocidad en la esquina de Alsina y Viamonte ante los accidentes ocurridos en ese sector.

Se solicitó la colocación de cartelería en las tres playas del distrito.

Volver