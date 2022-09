Concentración en Plaza de Mayo: Democracia para siempre “El odio afuera”

3 septiembre, 2022 Leido: 39

El atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, despertó la salida unánime a las calles de miles de personas en la Capital y el Gran Buenos Aires, como así también en el interior bonaerense con un mensaje claro: “Democracia para siempre”.

Familias trabajadoras, estudiantes, organizaciones políticas y sociales desbordaron la Plaza de Mayo no solo por Cristina Kirchner, sino por la democracia.

El corrimiento del pacto democrático alcanzado en 1983 hizo que la masividad de la convocatoria -se calcula algo más de 500 mil personas- convocara a ancianos, familias enteras, estudiantes, trabajadores y jóvenes que fueron a expresar su apoyo, no solo a la figura de Cristina Kirchner, sino a lo que representa como una de las máximas figuras de la democracia y la historia argentina de los últimos 20 años.

“El pueblo argentino está conmovido incluidos millones que no simpatizan ni con Cristina ni con el peronismo. Hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio. El odio afuera”, fue el contundente cierre del documento de consenso leído en la Plaza de Mayo.

La plaza quedó estallada de gente, de respeto y de conciencia democrática. Los siete años que duró la dictadura cívico militar de 1976 marcó el punto de quiebre en una sociedad golpeada y diezmada: “Nunca más”.

Volver