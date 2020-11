Concentración por las dos vidas en la Plaza San Martín

28 noviembre, 2020

Tres Arroyos se sumó al “28N” en contra de la despenalización del aborto en Argentina.

Bajo el lema “Salvemos las dos vidas”, y el color celeste como identificación, la concentración se inició después de las 17 horas en Plaza San Martín.

La convocatoria de la manifestación, que se replica en varios puntos del país, fue impulsada por el grupo Provida Tres Arroyos, organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia Católica.



El ginecólogo y obstetra, Raúl Alí, estuvo presente y se manifestó en contra del aborto: “Estoy convencido que los números que se manejan no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hoy los números del ministerio dicen que por año más o menos mueren por aborto 1440 personas, pero también mueren 14.400 mujeres embarazadas. Sería una estupidez impedir el embarazo para que no mueran 14.400 mujeres. Esto para mí lo dice absolutamente todo”, dijo a LU24.

Además manifestó que “la Constitución Nacional le da ese ribete a los derechos del niño por nacer tomando como niño desde el momento de la concepción y esto porque la constitución ha adherido al Pacto San José de Costa Rica que es el de los Derechos Humanos en el mundo, y precisamente uno de los derechos del niño es nacer”.

Y agregó: “No se podría contradecir una ley con la Constitución salvo que se modifique en ese punto como la Ley dice, con las dos terceras partes de los votos. Primero es derogar el punto, la cual la Constitución Nacional adhiere a un montón de pactos, y después es ver si es válida una ley pro aborto o no”.

“El aborto está legislado, el Código Penal y Civil permite el aborto en caso de mujer violada y permite el aborto en caso de que corra riesgo la salud materna y ese riesgo no se puede subsanar de otra manera”, cerró.

