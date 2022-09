Concesionarán el ex Borneo en Claromecó: desde el lunes venden los pliegos

El director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz anunció hoy el llamado a licitación para cubrir el servicio de parador donde funcionara el tradicional Nahuel Epú -luego Borneo- en el marco de la ordenanza 7033 del año 2017. El lunes 19 en horas de la mañana se comenzarán a vender los pliegos, que estarán disponibles hasta el 30 de septiembre, y el 4 de octubre se abrirán las ofertas. “Será un parador sustentable, modular, que se podrá concretar muy rápido, colocándolo sobre pilotes y buscando preservar el estado de la playa”, anticipó el funcionario.

También adelantó que se van a licitar, elevando la documentación necesaria desde la semana que viene, la boca náutica que en su momento estuvo en manos del Club Náutico; y se reimpulsará la instalación de servicios en unidades modulares en el resto de las playas. “Habíamos puesto septiembre como fecha tope para dar respuesta en cuanto a la prestación de servicios; en el tema de paradores se perdió mucho tiempo, no se pudo llevar adelante el concurso con FADEA, y por eso he tomado la decisión de que un parador en un lugar emblemático de Claromecó tenía que estar, por eso además esperamos que en ese y otros puntos de la costa estén los servicios que el turista requiera”, enfatizó Trybuchowicz. Al parecer ya hay consultas de posibles interesados en explotar la concesión del ex Borneo.

La concesión

Sobre las instalaciones, el director de Turismo advirtió que “se trata de una estructura modular que en dos meses y medio se puede construir, y que en este caso no será necesario que sea móvil, podrá permanecer en el lugar aunque siempre con el seguimiento constante y la presencia del Municipio tanto para acompañar al inversor como para evaluar la situación ambiental”.

Y respecto del período de concesión, anticipó que será de 10 años prorrogables por 5 más y 2 de gracia para amortizar gastos.

