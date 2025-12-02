(audio) Concesionaria Renault R1: planes, ventas y las novedades de la marca

2 diciembre, 2025 0

Durante una recorrida por la concesionaria Renault R1, LU24 conversó con el asesor comercial y el gerente de ventas, quienes detallaron la actualidad de los planes de ahorro, las líneas de financiación disponibles y los modelos que hoy marcan el pulso del mercado.

Planes de ahorro y financiación

Damián explicó que actualmente está disponible toda la gama Renault en planes de ahorro bajo las modalidades 75/25, 60/40 y 100% financiado.

Destacó que el Renault Kwid, considerado “el auto más accesible del mercado”, puede adquirirse mediante un plan de 120 cuotas de $215.000, sin interés.

También remarcó el aumento reciente en las consultas y la necesidad de informar bien al cliente debido a antecedentes de estafas en la región, especialmente a través de canales digitales. En ese sentido, recomendó acercarse al concesionario o comunicarse por teléfono o WhatsApp para recibir asesoramiento seguro.

Un año positivo y una joya tecnológica

Martín, gerente de ventas, calificó el año como “positivo”, pese a las dificultades económicas. Entre las grandes novedades destacó el Renault Koleos, un tope de gama con tecnología de última generación, disponible en dos versiones:

Tecno 4×4, altamente equipada en seguridad y confort.

Alpine Spirit híbrida 4×2, orientada a un segmento premium.

La concesionaria cuenta además con una unidad para test drive para quienes deseen conocer el modelo en detalle.

Modelos más vendidos

Además del Kwid, Martín mencionó otros vehículos de fuerte demanda:

Renault Kangoo, histórico líder en el segmento utilitario.

Oroch y Duster, hoy con buena disponibilidad.

Kardian, el modelo que reemplaza a Sandero, entre otros, con motor turbo y opción de caja automática.

Financiación a tasa 0%

Un punto destacado es la posibilidad de financiar con tasa 0% hasta en 18 cuotas a través de Mobilize Renault, aplicable a Kwid, Kardian, Kangoo, Duster y Oroch. Las financiaciones rondan entre $13 y $16 millones, en cuotas fijas y en pesos, una ventaja significativa en el contexto inflacionario.

Toma de usados y servicios

La concesionaria continúa tomando vehículos usados como parte de pago, sujetos a peritaje. Martín subrayó que todo es “charlable” para facilitar el acceso al 0 km.

Renault R1 atiende en horario corrido de 8 a 18 horas, y ofrece además servicio de taller oficial.

Antes de finalizar, el equipo agradeció a todos los clientes que se acercaron durante el año —compradores o no— y les deseó felices fiestas.

Volver