24 octubre, 2025

Concierto de Tango Danés en el Mulazzi

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, invita al público al concierto “Tango Jalousie” que brindará por primera vez en nuestra ciudad el Dúo Sonus (conformado por las acordeonistas clásicas danesas, Amalie Ravnsbæk y Romena Lengvinaité), este viernes a las 20 horas, en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, en palabras de las artistas, “tiene como objetivo llevar gotas de la cultura danesa a una perspectiva argentina. Esto lo logramos a través de nuestra pasión que es el Tango; al tomar los elementos de la música de Astor Piazolla y adaptarlos a un dúo de acordeones, hemos logrado crear una amplia gama de sentimientos y pasiones.”
Se invita al público a disfrutar de este concierto, diferente y auténtico, en donde el Dúo Sonus desplegará todo su amplio repertorio.

