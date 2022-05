Concluyó el Censo 2022: Se cargan los primeros datos

18 mayo, 2022 Leido: 868

A las 18 de este miércoles concluyó el Censo 2022 impulsado por el Estado para conocer la población estimada del país, entre otros datos estadísticos que formaron parte de la gran encuesta a nivel nacional. El operativo, que se inició a las 8, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y, según su titular, Marco Lavagna, se están cargando los primeros datos en las distintas provincias del país y las estadísticas iniciales se podrían conocer entre hoy y mañana. “Esto no es como una elección en la que se pueden ir conociendo datos parciales”, comentó al pedir paciencia.

Mientras se esperan por los datos provisorios, fuentes del INDEC confirmaron que, a pesar de que la actividad oficial de los censistas concluyó a las 18, aún se registra actividad por parte de los encargados del relevamiento en distintos puntos del país para completar los objetivos en las distintas regiones. Es por esta razón que se solicitó que la gente permanezca en sus hogares para poder ser consultados por los voluntarios. A pesar de esto, el propio titular del INDEC señaló: “Al operativo lo hemos cerrado. Puede que todavía quede algún cineasta trabajando pero será por un tiempito más, porque el operativo ha sido cerrado”.

Qué hacer si no pasó el censista

Pocos minutos antes de las 18, horario en el que terminó formalmente el Censo nacional, miles de personas se preguntaban a través de las redes sociales qué hacer si el censista no pasaba por su domicilio. Ante la consulta de este medio, desde el INDEC explicaron que en caso de no recibir ninguna visita, podrán enviar un correo electrónico a [email protected] En el “Asunto” deberán escribir “No fui censado/a” para comentar el caso.

Además, deberán indicar su nombre, la provincia en la que residen, junto con el Partido/Departamento, la localidad, la calle, el número, el piso y el departamento. En caso de haber completado el Censo digital, también tendrán que informar el código de finalización de seis dígitos y un teléfono de contacto.

La consulta también podrá realizarse por vía telefónica al 0800 345 2022, donde deberá suministrar la misma información.

Volver