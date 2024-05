Concordia inundada: esperan la mayor crecida del Río Uruguay

13 mayo, 2024

La ciudad de Concordia sufre las inundaciones ante la crecida de los ríos y las intensas lluvias. Mónica Saavedra, periodista de Cadena Entrerriana de Concordia se refirió a través de LU 24 a la situación que se vive en esa ciudad por las inundaciones.

“Hay muchas familias que se han auto evacuado, y la realidad es que el Río Uruguay ha tenido un comportamiento extraño, llega a los 13 metros y luego baja, el viernes superó esa medida y hay informaciones no son oficiales, o lo que dicen los medios nacionales no es cierto; lo que tenemos ahora es el agua del lago, el que han vaciado que se vaya dispersando el agua y luego contener lo que venga de la cuenca alta, pero creemos que va a ser tan terrible como la ocurrida años anteriores donde se evacuaron diez mil personas”, dijo.

“Dentro de lo que conocemos es manejable la situación al día de hoy, no puedo garantizar lo que va a pasar el miércoles”, agregó.

“El viernes estuve en Colón y el agua no había llegado al centro, pero obviamente es desesperante porque en las calles más bajas ya tenían el agua, y es triste ver lo que pasa; siempre se dice que no se hacen obras, pero ya hubo erradicación de mucha gente que habitaba esos lugares que no son habitables, pero ahora se siguen radicando en esos lugares donde no pueden estar ubicados”, relató.

“El intendente de Concordia está reunido todos los días, ya hay cinco centros de evacuados cuando hace tres semanas eran tres, y por parte del gobierno de la Provincia inmediatamente respondió con la visita de la Ministra de Desarrollo Humano que vino tres veces en quince días”, dijo.

“A mí lo que más me preocupa es la gente, que tiene que sufrir otra vez, y lo que viene después, que es limpiar todo; en Salto el río ha superado la medida y se esperan 13,90 metros en Concordia”, concluyó.

Volver