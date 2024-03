(video)Concurrida jornada de inclusión en Parque Miedan por el Día Mundial del Síndrome de Down

21 marzo, 2024

En la tarde de este jueves, se desarrolló un multitudinario encuentro abierto y familiar en el Parque Miedan, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. La jornada incluyó meriendas y recreación para generar conciencia y enfatizar la importancia de la inclusión social.

Asimismo, los organizadores establecieron como objetivos futuros el armado de una red a partir de la capacitación en la temática, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de vínculos en comunidad.

De la jornada participaron más de un centenar de personas, referentes de Políticas de Salud y Promoción del gobierno provincial, el Área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social municipal y el intendente Pablo Garate.

Asimismo, se brindó información sobre trámites como el Certificado Único de Discapacidad (CUD); acompañamiento en gestiones; traslados y acompañamientos gratuitos y proyectos de inclusión sociolaboral que brinda la dependencia municipal.

“Está bueno compartir y brindar información, no sólo en esta fecha emblemática sino para contenernos y ayudarnos diariamente. Toda iniciativa es buena siempre y cuando se haga de corazón. Esta fecha representa, para nuestros hijos, la posibilidad de salir a hablar del tema y que se haga notorio que existen, están y que pueden tener la misma vida que todos”, calificaron las organizadoras Jezabel Díaz y Romina Pascal.

El Síndrome en números

De acuerdo a un relevamiento de 2022 de la Asociación Síndrome de Down de Argentina (ASDRA) denominado “Síndrome de Números”, el 66% que no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad son niños y niñas mientras que el 58% de esa franja etaria no es beneficiaria de cobertura médica alguna.

Entre otros datos, el muestreo precisó que 93% que tuvieron alguna formación laboral no acceden a un trabajo mientras que el 48% de los mayores de 12 años no ingresaron a la educación secundaria y apenas un 3% alcanzó un nivel terciario o universitario.

