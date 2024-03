Concurrido encuentro de Paint-Ball en Claromecó

El fin de semana se desarrolló en Claromecó un encuentro de Paint-Ball en la Estación Forestal bajo la modalidad de simulación militar.

Marcos Burchkardt le contó a LU 24 que “esto se diferencia del más difundido, se juega en terrenos abiertos, utilizamos unas 38 hectáreas que se ubican al lado del circuito de motos, éramos unas 70 personas”.

Sobre los inicios del grupo organizador, relató: “nosotros arrancamos antes de la pandemia, luego paramos pero estamos apuntando a difundirlo mucho más, es un deporte, no una actividad recreativa”.

Tuvimos el apoyo de la Dirección de Deportes, estamos muy contentos”, dijo Burchkardt y explicó que “hicimos dos bandos en los que cada uno tiene que cumplir misiones; eran distintos equipos conformando los dos bandos; ellos cumplen las funciones que tienen y ahí se va viendo quien va ganando, hay mucha camaradería para compartir el momento”.

Hay posibilidad de participar de algunos torneos en Buenos Aires, estamos evaluando participar y tambien tendremos la posibilidad de hacer otro en Claromecó; vinieron de Mar del Plata, de Neuquén, de Santa fe, de Venado Tuerto, estamos recontentos, refelices porque estamos creciendo bastante rápido, no tuvimos inconvenientes, no pasó nada raro. Estuvimos en el Camping de Luz y Fuerza que nos brindó las instalaciones”, finalizó.

