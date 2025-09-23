Concurso de Fotografía 2025: Postales de La Perseverancia “Pasado que inspira Futuro”

Con motivo de celebrar sus 120 años de vida institucional, La Perseverancia Seguros lanzó el Concurso de Fotografía 2025, en conjunto con el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA).

Con el lema “Postales de La Perseverancia: Pasado que inspira Futuro”, invitan a capturar la belleza y el valor histórico del edificio central, ubicado en Colón 217, Tres Arroyos, un ícono de la ciudad que refleja la trayectoria y compromiso con la comunidad.

A través de esta propuesta buscan fomentar la creatividad, apoyar la expresión artística y revalorizar el patrimonio cultural y urbano de Tres Arroyos.

