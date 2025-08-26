Concurso de fotografía por los 120 años de La Perseverancia Seguros

26 agosto, 2025 0

La compañía aseguradora tresarroyense La Perseverancia Seguros en el marco de sus 120 años realiza un concurso abierto a fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años, denominado “Postales de la Perseverancia: Pasado que inspira Futuro”.

En la convocatoria se indica que el mismo es organizado por la entidad junto al Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) y está destinado a retratar el edificio central de La Perseverancia en Tres Arroyos, considerado un verdadero patrimonio urbano e histórico.

“Queremos que, a través de tu lente, captures el vínculo entre nuestra arquitectura y la memoria de la comunidad, explorando cómo el pasado nos inspira a construir el futuro. Las tomas pueden ser del exterior y del interior del edificio, a ese efecto se podrá ingresar para tomar fotografías de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 horas”, explican en el comunicado de difusión.

Envío de obras: Del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Anuncio de seleccionados: 5 de octubre de 2025 en la Web: www.lps.com.ar

Exposición y premiación: Mes de octubre, fecha a definir en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos.

Premios:

1º Premio: $500.000.

2º Premio: $300.000.

3 Menciones especiales: Certificado y una beca para el taller de fotografía de Abraham Votrova.

Además, las 40 fotos seleccionadas formarán parte de una exhibición digital en el MUBATA.

Se indica que a partir del mes de septiembre podrán ingresar a una sección especial en la Web de la empresa para participar en el concurso y allí subir sus fotos.

Volver