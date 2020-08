Concurso de Poesía 104° Aniversario del Distrito de Gonzales Chaves

6 agosto, 2020 Leido: 3

La dirección de Cultura y Educación de Gonzales Chaves invita a los amantes de la poesía a participar del Primer Concurso Literario de Poesía en homenaje a los 104 años de la fundación del distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

En el concurso, que es realizado junto al Taller Literario Municipal, pueden participar personas de cualquier nacionalidad con domicilio en el distrito, y presenten obras escritas en lengua española, publicadas o inéditas.

El plazo de admisión de los originales finalizará el 14 de agosto.

Bases del concurso

Se han establecido dos categorías de participantes: menores, de 12 a 17 años; y mayores, a partir de los 18.

El tema será libre, y la extensión de 20 veinte versos para poesía, de formato libre, a elección del autor.

El original deberá estar escrito bajo las siguientes pautas: tipografía Arial, tamaño 12, y con interlineado a espacio y medio.



El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, y deberá ser enviado a: [email protected]

En el asunto del mail se especificará: “Concurso literario”. Se enviarán en el mismo correo dos archivos adjuntos en formato Word, conteniendo:

– En un archivo, que será denominado con el “título de la obra” en mayúsculas, se firmará la misma bajo seudónimo.

– En otro archivo, que será denominado con el “título de la obra-autor” en mayúsculas, se enviarán los siguientes datos personales:

• Título de la obra

• Seudónimo

• Nombre y apellido

• Año, ciudad y país de residencia

• Domicilio

• Teléfono

• Correo electrónico

Se adjudicará un único premio al mejor trabajo en cada categoría, y consistirá en un presente seleccionado por la Dirección de Cultura y Educación.

El plazo de admisión de originales finalizará el día viernes 14 de agosto a las 24 horas (pasado el horario no se admitirán materiales para evaluar).

El fallo será inapelable y se hará público el día sábado 22 de agosto, a través de los medios de comunicación local y la página web del municipio y sus redes sociales respectivas. La entrega de premios será en lugar y fecha a designar por los organizadores y comunicada conjuntamente con el fallo del certamen.

Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por los organizadores. Los trabajos entregados y no premiados, serán destruidos y no se estipula ningún tipo de retribución a los participantes que no fueren los premios que otorgue el jurado designado al respecto.

El jurado del Concurso será designado por los organizadores y sus identidades se darán a conocer junto con el fallo del mismo.

Los organizadores del Concurso no mantendrán comunicación alguna con los participantes respecto a sus textos, ni ofrecerán ninguna información que no sea el propio fallo recogido en el Acta Oficial de Premiación.

El hecho de concurrir al Primer Concurso Literario Distrital implica la total aceptación de estas bases, cuya interpretación está reservada a los organizadores y al jurado designado.

Volver