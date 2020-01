Concurso pesquero del Oriente Futbol Club: Hay 500 inscripciones anticipadas

17 enero, 2020 Leido: 64

Este domingo, de 10:00 a 16:00, se desarrollará en aguas del Balneario Marisol la 23ª edición del concurso pesquero del Oriente Futbol Club, de 6 horas de pesca variada a la pieza de mayor peso, y cuenta ya con 500 inscripciones anticipadas, que participarán de un sorteo especial por 150 mil pesos.

El presidente de la entidad organizadora, Horacio Botas dio a conocer la novedad a través de LU 24, e indicó que “haremos el sorteo cuando finaliza el concurso, y hemos puesto también premios importantes para damas y cadetes, porque quienes acompañan al pescador también se animan a participar; sabemos que la situación no es la misma que la de años atrás, todos los que organizamos concursos lo sabemos, pero Marisol es un lugar bastante elegido por los pescadores, pero me parece que los concursos no vienen siendo lo que eran cinco o seis años atrás”.

“La idea nuestra es que este concurso sirva para disfrutar, lo estamos acompañando siempre porque aquel que no tiene para bajar a la arena nosotros lo llevamos hasta el lugar de pesca, si se encaja tenemos tractores para sacarlo, y que disfrute de un día de playa, con la familia, con los chicos”, manifestó.

El concurso, auspiciado por la Municipalidad de Coronel Dorrego, entregará más de un millón seiscientos mil pesos, y en la mañana de este viernes, a través de LU 24, se sorteará una inscripción y una estadía para en el camping del Club de Pesca Marisol.

Volver