Condena de la CGT Regional Tres Arroyos por la represión en Jujuy

17 junio, 2023

La CGT Regional Tres Arroyos a través de un cominicado “condena firmemente los hechos de represión y la criminalización de la protesta que intenta imponer en la provincia de Jujuy el gobernador Gerardo Morales”.

“Los hechos ocurridos en las últimas horas en la provincia de Jujuy y que son de público conocimiento, son de extrema gravedad institucional y deben poner en alerta no solo al pueblo jujeño, sino a todos aquellos argentinos que día a día trabajamos para defender la democracia y la paz social. No a la violencia institucional, no a la criminalización de la protesta”, dicen.

