Condenan a un ex comisario por atropellar y matar a un peatón en Bahía Blanca

12 septiembre, 2023

En el marco de un juicio desarrollado en el ámbito de la justicia Correccional, el titular del Juzgado 1 de Bahía Blanca, Gabriel Giuliani, condeno este mediodía a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional al ex comisario general de la policía de Bahía Blanca Gustavo Maldonado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo al atropellar a un peatón en Bahía Blanca y que falleció días más tarde en un hospital.

Para el Juez quedó acreditado que el 5 de abril de 2018, a las 9,50, Gustavo Daniel Maldonado Beninati, al mando de una camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, dominio OWV749, por calle Avenida General Daniel Cerri, violó los deberes de cuidado exigidos a la hora de conducir vehículos en la vía pública al hacerlo sin cuidado ni prevención ya que intentó continuar su marcha vehicular por calle Brandsen sin verificar la presencia de peatones cruzando calle Avda. General Daniel Cerri por el área destinada a ello y sin respetar su prioridad de paso a Juan Antonio Gordillo quien circulaba caminando por calle Brandsen y se encontraba cruzando la calle Avda. General Daniel Cerri por la zona destinada al cruce peatonal. Producto de ello, Gordillo sufrió traumatismo fractura temporo-occipital derecha con hematoma subdural agudo fronto-temporo-parietal homolateral a la fractura y hemorragia subaracnoideal bilateral a predominio izquierdo; fractura de calcáneo y maléolo interno izquierdo; y como consecuencia de las complicaciones directas del hecho, falleció el 30 de abril de 2018 a causa de un edema hemorrágico difuso pulmonar.

No se consideraron agravantes y, como atenuantes, computó la inexistencia de antecedentes penales y haberse quedado en el lugar, pagando todo la asistencia de la victima

Según la investigación, cuando el peatón accede a la calle, pisa la vía pública, la camioneta se encuentra en la cuadra anterior, de modo que desde donde estaba la camioneta hasta que llegó al peatón, el imputado tuvo tiempo de poder frenar, ya que nada impedía su visión, y que hubiera podido frenar a tiempo.

Maldonado miró hacia la derecha pero no hacia el frente, por lo que no vio al peatón. Había tiempo de reacción para evitar el impacto. En el meollo planteado por la defensa, también se plantea la falta de sendas peatonales marcadas, pero respecto de esta cuestión, otras personas acceden desde la verdulería a la fuente, es decir que hay una utilización rutinaria de la senda peatonal, pero más allá de esto lo cierto es que hay muy pocas sendas peatonales marcadas, el art. 5 de la ley de tránsito, determina que la senda peatonal, cuando no está demarcada, es la consecuencia lógica de la cuadra por la que se transita, es decir que si no está pintada, igual existe.

Además, el Juez impuso a Maldonado la prohibición de manejo durante 5 años y 6 meses. (Canal 7 de Bahía Blanca)

