Condenan al anestesista que por mirar el celular provocó la muerte de un niño

10 febrero, 2026

Mauricio Javier Atencio Krause, declarado responsable por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, en Río Negro, fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso. Además, lo inhabilitaron por siete años y seis meses para ejercer la medicina.

El tribunal concluyó que el profesional no solo abandonó el quirófano durante la cirugía, sino que también usó su teléfono celular mientras se desarrollaba el procedimiento y la sala de operaciones carecía de un desfibrilador y de controles clínicos adecuados.

Durante la audiencia, se precisó que el paciente era un menor sin problemas de salud previos y que la clínica disponía del equipamiento necesario para garantizar una cirugía segura. Las acciones y omisiones del anestesista fueron calificadas como decisivas para el desenlace fatal.

