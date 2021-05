Confinamiento: solo habrá actividades esenciales de 6 a 18, anuncian rigurosos controles y sanciones con fuertes multas

El intendente Carlos Sánchez informó hoy sobre el alcance en el distrito de las nuevas medidas dispuestas a nivel nacional para mitigar el impacto y los efectos de la pandemia de coronavirus. En una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en el Palacio Municipal, en la que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, y la concejala Claudia Cittadino, se anunció que solamente podrán funcionar actividades esenciales entre las 6 y 18 horas (el sector gastronómico podrá ofrecer servicio de delivery hasta las 22) y el jefe comunal aseguró que “seremos rígidos con los controles, no nos va a temblar la mano”. Asimismo, advirtieron que se sancionará con fuertes multas a quienes incumplan las normas.

Sánchez consideró que “son medidas muy necesarias después del sacrificio que hemos hecho durante un año largo pensando que le íbamos a ganar a la pandemia y la verdad es que el coronavirus ha sido muy fuerte. El año pasado llegamos a agosto sin casos cuando en otros lugares si los había, ahora estamos en una situación generalizada en todo el país. Con mucha desazón y dolor por esta segunda ola tengo que decirles que nosotros, con estas nuevas cepas que han venido, con la agresividad y mayor contagiosidad entre personas jóvenes, lo que el año pasado no sucedía, tenemos la clasificación epidemiológica de alto riesgo sanitario”.

Asimismo, expresó que “hemos venido diciendo todos estos días cómo han crecido los casos y la ocupación de camas, ya sea en las salas Covid como en los respiradores. La situación es muy complicada, entonces una de las medidas que dice el decreto que acabamos de firmar es que adherimos completamente al decreto nacional para los próximos 9 días, hasta el 30 de mayo inclusive, como así también el fin de semana siguiente del 5 y 6 de junio”.

Vacunación: hay 26.410 personas inscriptas y se llevan aplicadas 16.268 dosis

“Lo importante para salir de esto, más allá del cuidado individual y las medidas que estamos tomando, es la vacunación, donde está cifrada la fe de todos los ciudadanos y gobiernos del mundo para vencer esta pandemia. De los inscriptos que ha habido en Tres Arroyos, que son 26.410 personas, ya se han aplicado 16.268 dosis. En este caso, yo le tengo que pedir a todos los vecinos y vecinas que se anoten para poder ser vacunados. La salida de esta pandemia va a ser haciendo los deberes como deben ser y después poderse vacunar. Hay promesas que van a seguir llegando vacunas en una cantidad importante en los próximos días”, afirmó el Jefe Comunal.

“Yo les ruego por favor que sigamos haciendo un sacrificio para el cumplimiento de estas normas establecidas por el cuidado propio, de nuestros amigos, parientes o quien sea. Tengo ejemplos de familias que después de una fiesta o un asado han quedado diezmadas con cuatro muertes y alguno más contagiado que todavía la está peleando. Es un ejemplo dolorosísimo, pero lo digo para que se sepa la peligrosidad y a qué situación se ha llegado en el mundo con esto”.

Controles: “seremos rígidos, no nos va a temblar la mano”

Por otra parte, Sánchez aseguró que “nosotros vamos a ser muy rígidos en los controles para estas medidas. Aquella gente que circule fuera de horario, los comercios que abran cuando no tienen que hacerlo, serán multados fuertemente, no nos va a temblar la mano. Ya llevamos más de un año diciendo que por favor no se circule, que no se hagan las fiestas clandestinas y tratar de evitar los asados, los cumpleaños o cualquier evento que se quiera hacer familiar o social. Se han ido haciendo y nos ha llevado a esta situación con esta cepa tan complicada como lo es la que tenemos actualmente”.

Indicó que “hay 9 o 10 vehículos que desde la Secretaría de Seguridad coordinadamente se están distribuyendo durante las 24 horas del día, con una ayuda importantísima de la Policía Comunal, CPR, Gendarmería, Seguridad Vial y Caballería. Hemos hecho mesas de reuniones para poder hacer un control y cumplimento de estas normas, más allá que no es fácil está coordinado un trabajo en conjunto”.

“Para trasladarse se debe tener un permiso. Dentro de las localidades se controla como aquí, sin presencia en las rutas”, añadió.

“La lucha es durísima de nuestros médicos y enfermeras”

“Se ha escapado la cantidad de contagios, nos ha superado prácticamente todo el sistema de salud. La lucha es durísima de nuestros médicos y nuestras enfermeras, realmente hay mucha gente que prácticamente está agotada por el esfuerzo”, dijo Sánchez.

“La situación en vez de mejorar ha empeorado. Pido por favor que sigamos cuidándonos, que cumplamos todas las medidas que dice el decreto nacional al cual nosotros estamos adhiriéndonos. Funcionarán las partes esenciales nada más”, subrayó.

Además, el Intendente agradeció a “todos los funcionarios que están trabajando codo a codo en todo este tiempo, secretarios, directores, algunos están presentes acá, al Dr. Guerra, médicos, enfermeros y demás, puedo ser testigo permanente las 24 horas del día del esfuerzo y sacrificio que se está haciendo desde todas las áreas de la Municipalidad”.

Esenciales

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, detalló que “pueden estar abiertos de 6 a 18, horario en el que habrá actividad que se autorice, los supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad relacionados con alimentos, higiene personal y limpieza, farmacias con sus guardias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas”.

“Dentro de lo que es gastronomía, por supuesto cerrados al público en su interior ni en ningún lugar aledaño a ese comercio, de 6 a 18 podrán estar abiertos solamente con delivery o para retirar, con la salvedad que de 18 a 22 se van a poder extender con delivery”.

Y remarcó que “de 18 a 6 hay restricción de circulación dentro del partido de Tres Arroyos”.

En cuanto al personal municipal, dijo que “estamos trabajando por burbujas y ciclos de trabajo, se va a poder hacer sin ningún tipo de problemas”.

Multas

En tanto, el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, se refirió a la aplicación de fuertes multas. Explicó que se infracciona a través de la Secretaría de Seguridad e interviene el Juzgado de Faltas que “ha diseñado un sistema de trabajo especial para que tenga mucha celeridad. Van desde un mínimo de 15 mil pesos para quien anda fuera de horario y pueden llegar al 1.200.000, según la gravedad de la infracción que se cometa”.

Fhurer, sobre cuestiones no especificadas: “hay que apelar al sentido común”

En diálogo con LU 24 Matías Fhurer se refirió a los comercios que están habilitados para abrir sus puertas entre las 6 y las 18.

Específicamente los catalogados como esenciales son supermercados minoristas y mayoristas, comercios de proximidad relacionados con productos alimenticios, higiene y limpieza, veterinarias, ferreterías, farmacias y provisión de garrafas y, tal como lo explicó el Secretario de Desarrollo Económico municipal “esta toda la información en el DNU presidencial”. Además, sostuvo que si bien hay cuestiones no especificadas advirtió que “hay que apelar al sentido común” y agregó que “nosotros desde los municipios debemos explicar todo lo que se establece a nivel nacional y provincial”.

En el detalle pormenorizado, Fhurer explicó que “de 6 a 18 gastronómicos funcionarán con delivery o take away, con la salvedad de que entre las 18 y 22 horas podrán utilizar el delivery”.

Asimismo, aquellos comercios que no estén en la clasificación de los esenciales “solamente pueden trabajar sobre plataformas de comercialización online”. En este sentido, indicó que “los negocios que realicen venta online seguramente podrán despachar sus productos a puertas cerradas, no pueden tener abierto al público”.

En cuanto a los lubricentros, señaló que pueden funcionar “en lo que respecta a emergencias, urgencias o que abastezcan a alguna actividad esencial”.

Suspensión de la venta de locro por parte de instituciones

Al consultársele sobre la posibilidad de que las instituciones que estaban organizando locro patrio puedan llevarlo a cabo, explicó que “desde el municipio preferimos suspender el movimiento que generan este tipo de actividades” ya que “estamos diciendo que queremos la circulación de lo justo y necesario. El hacer el locro patrio, que es un día de festejo, generaría una movilidad bastante pronunciada, por lo que sugerimos retrasarlo hasta que culminen estos 9 días”.

Para finalizar, manifestó que “lo más importante es que cada uno sabe cuáles actividades son esenciales, y en el caso de industrias, todo lo que significa procesos continuos, como por ejemplo empresas del Parque Industrial, que no pueden parar la línea de producción de un minuto a otro, como las que abastecen a las emergencias de actividades esenciales, productoras de alimentos y de actividades agropecuarias, van a seguir funcionando”.

