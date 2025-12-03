Confirmado anticipo de LU 24: Tomás Paniga será el Director de Cultura

3 diciembre, 2025 0

El Municipio de Tres Arroyos, en un comunicado oficial confirmó el adelanto de LU 24 en el que designa a Tomás Paniga como Director de Cultura, “una decisión que combina gestión, renovación y una profunda apuesta a la juventud”, según expresan.

“Con la convicción de que la cultura necesita líderes que escuchen, que construyan comunidad y que entiendan el lenguaje de los tiempos que vienen, luego de la excelente gestión de Martín Rodríguez Blanco que asumirá como concejal en los próximos días.

Tomás creció y se formó en nuestra ciudad: pasó por la Escuela 14, el Colegio Nacional y se profesionalizó como Técnico Superior en Publicidad, título que recibió en 2021. Ese mismo año ingresó a trabajar en la Dirección de Cultura, donde rápidamente mostró compromiso, sensibilidad y una enorme capacidad para trabajar en equipo.

En 2024 asumió como Coordinador del Centro Cultural La Estación, rol en el que fortaleció la relación con artistas, instituciones, docentes y vecinos, generando un espacio vivo, abierto y participativo. Su forma de trabajar cercana, profesional, siempre dispuesta lo convirtió en un referente para quienes impulsan la cultura en el distrito.

Hoy, su designación llega como resultado directo de ese camino. Porque gobernar también es reconocer el talento, abrir oportunidades y confiar en las nuevas generaciones. Y porque creemos en una cultura que una, que escuche, que acompañe y que represente la diversidad de nuestros vecinos.

Con Tomás al frente de la Dirección de Cultura, Tres Arroyos se espera una gestión que continúe con energía, sensibilidad y una mirada contemporánea que seguirá fortaleciendo la identidad que nos une”, dicen desde la comuna.

