Confirmado anticipo de LU24: el Municipio informó la renuncia de Sergio Baldini y ya hay reemplazante

31 marzo, 2026 0

El Municipio de Tres Arroyos informa que, a partir de este martes, el delegado de Copetonas, será Manuel Reinoso, reemplazando a Sergio Baldini, a quien se le agradece por su trabajo en la localidad.

Entienden que el ejercicio de la función pública municipal conlleva un enorme esfuerzo, compromiso y vocación de servicio. En ese marco, corresponde reconocer y valorar el trabajo realizado durante su gestión, afrontando un contexto complejo y acompañando las demandas cotidianas de la comunidad.

A partir de esta decisión, asume como nuevo delegado de la localidad Manuel Reinoso, vecino de Copetonas, comerciante, con profundo arraigo y conocimiento del territorio.

Esta designación se inscribe en una línea de gestión que promueve la renovación, las nuevas iniciativas, la incorporación de ideas jóvenes y la construcción de equipos con mirada local, entendiendo que el desarrollo de cada localidad requiere cercanía, escucha activa y presencia permanente.

Desde el Municipio reafirman el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con cada vecino e institución, fortaleciendo el rol de las delegaciones como espacios clave para dar respuestas, planificar y proyectar el crecimiento de nuestras comunidades.

Porque gestionar también es tomar decisiones, renovar miradas y sostener, todos los días, la responsabilidad de estar a la altura de la gestión pública.

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